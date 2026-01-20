Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето

Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Садоводство

Мясистый, сочный перец — мечта многих огородников, особенно в сезоны с нестабильной погодой. Некоторые сорта способны давать крупные плоды, быстро созревать и стабильно плодоносить даже при нехватке тепла и солнца. Именно такие разновидности ценятся за универсальность, вкус и надёжность. Об этом сообщает actualno. com.

Перец
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Перец

Почему мясистые сорта перца особенно ценятся

Толстостенные сорта сладкого перца подходят сразу для нескольких задач. Их используют для свежих салатов, фарширования, запекания, заморозки и заготовок. Плотная мякоть лучше переносит транспортировку и хранение, а насыщенный вкус делает такие плоды универсальными на кухне.

Кроме того, современные сорта и гибриды всё чаще отличаются устойчивостью к болезням, перепадам температуры и кратковременным похолоданиям, что особенно важно для выращивания в открытом грунте и теплицах.

"Атлант": крупный и надёжный

Сорт "Атлант" хорошо известен своими внушительными размерами. Плоды достигают 18-20 см в длину и имеют очень толстые, сочные стенки. Перец отличается сладким вкусом и подходит для салатов, фарширования и заморозки.

Сорт хорошо переносит прохладную погоду и способен формировать урожай даже при недостатке солнечного света. Созревание происходит примерно через 90 дней после посадки, при этом плодоношение остаётся стабильным.

"Слоновье ухо": максимум мякоти

Этот сорт считается одним из самых мясистых. Плоды кубической формы, с насыщенной окраской и стенками толщиной до 10 мм. "Слоновье ухо" ценят за высокую урожайность и способность сохранять товарный вид после сбора.

Перцы хорошо переносят транспортировку, долго остаются свежими и подходят как для домашнего использования, так и для продажи.

"Калифорнийское раннее чудо": проверенная классика

Один из самых популярных сортов среди дачников благодаря стабильному урожаю и сбалансированному вкусу. Плоды крупные, тяжёлые, с плотной и сладкой мякотью.

Этот перец одинаково хорошо растёт в теплицах и открытом грунте, переносит кратковременные заморозки и быстро адаптируется к разным климатическим условиям.

"Японский золотой гигант": яркий и витаминный

Сорт привлекает внимание ярко-жёлтыми крупными плодами. Мякоть у него нежная, ароматная и сладкая, что делает перец особенно привлекательным для свежего употребления.

"Японский золотой гигант" ценится не только за размер, но и за высокое содержание витаминов. Его часто используют в диетическом питании и свежих овощных блюдах.

"Динамикс F1": стабильный гибрид

Ранний гибрид с плотными и сочными плодами. Перцы отличаются мясистой структурой и мягким сладковатым вкусом без горечи.

Гибрид устойчив к распространённым заболеваниям и хорошо плодоносит даже при нестабильной погоде. Урожай формируется равномерно, что удобно для поэтапного сбора.

Сравнение мясистых сортов перца

Сортовые перцы, такие как "Атлант" и "Слоновье ухо", выигрывают за счёт вкуса и толщины стенок. Классические варианты вроде "Калифорнийского раннего чуда" подходят для разных условий выращивания. Гибриды, включая "Динамикс F1", обеспечивают более предсказуемый и устойчивый урожай, особенно в регионах с переменчивым климатом.

Советы по выбору перца

  1. Определите условия выращивания: теплица или открытый грунт.
  2. Выбирайте сорта с толстыми стенками и устойчивостью к перепадам температуры.
  3. Для раннего урожая отдавайте предпочтение гибридам.
  4. Учитывайте назначение плодов — свежие блюда, заготовки или заморозка.

Популярные вопросы о мясистых сортах перца

Какие сорта лучше подходят для фарширования?

Крупноплодные и кубические, с толстыми стенками.

Что выбрать — сорт или гибрид?

Сорта ценят за вкус, гибриды — за стабильность и устойчивость.

Можно ли выращивать такие перцы в открытом грунте?

Да, многие из них хорошо адаптируются к разным условиям.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы овощи перец огород урожай садоводство
Новости Все >
Идеальное время для сна существует: в эти часы засыпать полезнее всего
Память как зеркало здоровья: первые сбои появляются раньше серьезных симптомов
Рестораны теряют до 50% выручки из-за холодного января
Казачье направление Рождественских чтений объединит богослужения, выставки и науку
Интерес в браке угасает незаметно: что превращает отношения в рутину
Маски для волос могут не работать: причина скрыта не в уходе, а гораздо глубже
25 января Юрий Грымов прочитает лекцию об эпохе Возрождения
Сон с макияжем бьет по коже: ночью запускается процесс, который вы блокируете
Бойня в Каракасе: выживший кубинский боец раскрывает неизвестные детали ночной атаки
Военные действия в Сирии открыли ящик Пандоры: последствия затронут весь регион
Сейчас читают
В интерьерах 2026 года плинтусы заменяют теневым зазором — ouest-france
Недвижимость
В интерьерах 2026 года плинтусы заменяют теневым зазором — ouest-france
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Наука и техника
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Сорт томатов "Золото Амишей" даёт урожай 15 кг с метра
Садоводство, цветоводство
Сорт томатов "Золото Амишей" даёт урожай 15 кг с метра
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Пружина под Стамбулом: физики нашли зону, где готовится следующее мегаземлетрясение Александр Рощин Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов
Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости
Пока соседи воюют с жарой и шлангами, этот куст превращает засуху в цветущий спектакль
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Последние материалы
Глава Минфина США посоветовал Европе сделать глубокий вдох и успокоиться
Идеальное время для сна существует: в эти часы засыпать полезнее всего
Птицы сбрасывают шелуху, создавая кормовую базу крысам — ouest-france
Память как зеркало здоровья: первые сбои появляются раньше серьезных симптомов
Рестораны теряют до 50% выручки из-за холодного января
Казачье направление Рождественских чтений объединит богослужения, выставки и науку
Мороз и алкоголь — опасная смесь: названа граница, за которой начинаются проблемы
Пружина под Стамбулом: физики нашли зону, где готовится следующее мегаземлетрясение
Интерес в браке угасает незаметно: что превращает отношения в рутину
Стригутся по моде, а выглядят старше: одна ошибка — и причёска добавит годы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.