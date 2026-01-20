Рождественский кактус станет фейерверком: именно так его доводят до пышного цветения

Рождественский кактус — одно из тех комнатных растений, которое легко становится семейной традицией. Он радует цветами в самый тёмный сезон года и при правильном уходе способен цвести десятилетиями. Однако за внешней неприхотливостью скрываются нюансы, от которых зависит регулярность и пышность цветения. Об этом сообщает Good Housekeeping.
Рождественский кактус отличается от привычных пустынных видов. Это тропическое растение, которое любит влагу, рассеянный свет и стабильные условия. Он хорошо подходит для дома или квартиры, не требует сложного инвентаря и безопасен для домашних животных.
"Рождественский кактус может жить до 20 лет и при правильном уходе цвести каждый год", — говорит вице-президент по мерчандайзингу и специалист по растениям 1-800-Flowers.com Альфред Паломарес.
Оптимальные условия включают температуру около 60-70 градусов, влажность воздуха 50-60% и отсутствие прямых солнечных лучей. Важно держать растение подальше от батарей, кондиционеров и сквозняков.
Во время цветения рождественскому кактусу требуется больше влаги, чем после него. Почва должна оставаться слегка влажной, но не заболоченной. Опрыскивание помогает воссоздать тропическую влажность, особенно в период формирования бутонов.
Лучше всего растение чувствует себя на восточном подоконнике с мягким утренним светом. После окончания цветения, обычно в январе, полив сокращают до двух раз в месяц, чтобы избежать переувлажнения и гниения корней.
Цветение напрямую зависит от режима света и температуры. С конца сентября или начала октября растению важно обеспечить более прохладные условия и длинные ночи. Именно сочетание прохлады и темноты запускает формирование бутонов.
Для этого сокращают полив, поддерживают температуру около 55-65 градусов и на 4-6 недель обеспечивают режим 10 часов света и 14 часов темноты. После появления бутонов кактус возвращают в привычные условия и постепенно увеличивают полив.
В отличие от пустынных кактусов рождественский кактус требует регулярного полива и повышенной влажности. По сравнению с пуансеттией он менее капризен и живёт дольше. Среди цветущих комнатных растений он выгодно выделяется тем, что не нуждается в ярком солнце и легко адаптируется к условиям квартиры.
Пересаживают растение только после цветения. Новый горшок должен быть на несколько сантиметров больше предыдущего и обязательно иметь дренажные отверстия. Почва подойдёт лёгкая и хорошо дренированная, например специальная смесь для кактусов и суккулентов.
После пересадки кактус не подкармливают около шести недель. Это позволяет корням адаптироваться и снижает риск стресса для растения.
Во время цветения — регулярно, после цветения — не чаще двух раз в месяц.
Причиной может быть сухой воздух, перелив или резкая смена условий.
Да, он легко размножается черенками и подходит для подарков.
