Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Рождественский кактус станет фейерверком: именно так его доводят до пышного цветения

Садоводство

Рождественский кактус — одно из тех комнатных растений, которое легко становится семейной традицией. Он радует цветами в самый тёмный сезон года и при правильном уходе способен цвести десятилетиями. Однако за внешней неприхотливостью скрываются нюансы, от которых зависит регулярность и пышность цветения. Об этом сообщает Good Housekeeping.

Кактус
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Кактус

Что важно знать о рождественском кактусе

Рождественский кактус отличается от привычных пустынных видов. Это тропическое растение, которое любит влагу, рассеянный свет и стабильные условия. Он хорошо подходит для дома или квартиры, не требует сложного инвентаря и безопасен для домашних животных.

"Рождественский кактус может жить до 20 лет и при правильном уходе цвести каждый год", — говорит вице-президент по мерчандайзингу и специалист по растениям 1-800-Flowers.com Альфред Паломарес.

Оптимальные условия включают температуру около 60-70 градусов, влажность воздуха 50-60% и отсутствие прямых солнечных лучей. Важно держать растение подальше от батарей, кондиционеров и сквозняков.

Полив, свет и микроклимат

Во время цветения рождественскому кактусу требуется больше влаги, чем после него. Почва должна оставаться слегка влажной, но не заболоченной. Опрыскивание помогает воссоздать тропическую влажность, особенно в период формирования бутонов.

Лучше всего растение чувствует себя на восточном подоконнике с мягким утренним светом. После окончания цветения, обычно в январе, полив сокращают до двух раз в месяц, чтобы избежать переувлажнения и гниения корней.

Как стимулировать обильное цветение

Цветение напрямую зависит от режима света и температуры. С конца сентября или начала октября растению важно обеспечить более прохладные условия и длинные ночи. Именно сочетание прохлады и темноты запускает формирование бутонов.

Для этого сокращают полив, поддерживают температуру около 55-65 градусов и на 4-6 недель обеспечивают режим 10 часов света и 14 часов темноты. После появления бутонов кактус возвращают в привычные условия и постепенно увеличивают полив.

Сравнение рождественского кактуса с другими комнатными растениями

В отличие от пустынных кактусов рождественский кактус требует регулярного полива и повышенной влажности. По сравнению с пуансеттией он менее капризен и живёт дольше. Среди цветущих комнатных растений он выгодно выделяется тем, что не нуждается в ярком солнце и легко адаптируется к условиям квартиры.

Пересадка и почва

Пересаживают растение только после цветения. Новый горшок должен быть на несколько сантиметров больше предыдущего и обязательно иметь дренажные отверстия. Почва подойдёт лёгкая и хорошо дренированная, например специальная смесь для кактусов и суккулентов.

После пересадки кактус не подкармливают около шести недель. Это позволяет корням адаптироваться и снижает риск стресса для растения.

Советы по уходу за рождественским кактусом

  1. Разместите растение в светлом месте без прямого солнца.
  2. Поддерживайте умеренную влажность почвы и воздуха.
  3. Осенью обеспечьте прохладу и длинные ночи для закладки бутонов.
  4. Пересаживайте кактус после цветения и используйте дренажную почву.

Популярные вопросы о рождественском кактусе

Как часто поливать растение?

Во время цветения — регулярно, после цветения — не чаще двух раз в месяц.

Почему опадают бутоны?

Причиной может быть сухой воздух, перелив или резкая смена условий.

Можно ли размножить рождественский кактус дома?

Да, он легко размножается черенками и подходит для подарков.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы растения садоводство комнатные растения
Новости Все >
Сон с макияжем бьет по коже: ночью запускается процесс, который вы блокируете
Бойня в Каракасе: выживший кубинский боец раскрывает неизвестные детали ночной атаки
Военные действия в Сирии открыли ящик Пандоры: последствия затронут весь регион
Солнце сорвалось с цепи: магнитная буря делает с Землёй то, чего давно не было
Скрытая ловушка на вашем заборе: как камера на участке может стать причиной иска
Антидроновый купол для Украины: сможет ли страна реализовать амбициозный проект
Разрыв с прошлым: что изменится для Молдавии после выхода из СНГ
За кулисами золотой лихорадки: кто на самом деле подогревает цены на металл
Банки сворачивают выгодные вклады: что делать клиентам прямо сейчас
Автомобили с мощностью до 160 л. с. попали под льготный утильсбор в 2026 году
Сейчас читают
Садоводы повышают сладость клубники с помощью древесной золы
Садоводство, цветоводство
Садоводы повышают сладость клубники с помощью древесной золы
Редис в квартире требует глубину грунта от 15 см
Садоводство, цветоводство
Редис в квартире требует глубину грунта от 15 см
Буддлея переносит жару и засуху и привлекает бабочек без полива — Track Graphy
Садоводство, цветоводство
Буддлея переносит жару и засуху и привлекает бабочек без полива — Track Graphy
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова
Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости
Пока соседи воюют с жарой и шлангами, этот куст превращает засуху в цветущий спектакль
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Последние материалы
Военные действия в Сирии открыли ящик Пандоры: последствия затронут весь регион
География как приговор: сербские размышления о войне и выборе
Серебро подорожало за год на 190 процентов. И рост цен не останавливается
Солнце сорвалось с цепи: магнитная буря делает с Землёй то, чего давно не было
Цвет волос тускнеет сразу после салона: эти привычки крадут яркость в первые 72 часа
Газированная вода усиливает боль при заболеваниях ЖКТ — врач Екатерина Сысоева
Скрытая ловушка на вашем заборе: как камера на участке может стать причиной иска
Пустыня Капокотта сохранила крупнейшую систему дюн у Рима
Антидроновый купол для Украины: сможет ли страна реализовать амбициозный проект
Обрезка форзиции зимой и после цветения повышает декоративность куста — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.