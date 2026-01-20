Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Жёлтый взрыв красоты оборачивается бедой: что делают не так почти все владельцы форзиции

Обрезка форзиции зимой и после цветения повышает декоративность куста — Actualno
Садоводство

Ни один кустарник не ассоциируется с приходом весны так ярко, как форзиция. Её насыщенные жёлтые цветы появляются одними из первых и сразу задают настроение новому сезону, напоминая, что природа окончательно проснулась. Форзиция ценится не только за декоративность, но и за выносливость, а также сравнительно простой уход, об этом сообщает Actualno.

Форзиция
Фото: flickr.com by Kristina D.C. Hoeppner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Форзиция

Почему форзиция нуждается в обрезке

Даже самый неприхотливый декоративный куст требует внимания. Если форзицию оставить без контроля на несколько лет, она быстро теряет аккуратный вид и превращается в спутанный, неухоженный массив ветвей. Правильная обрезка помогает сохранить форму, стимулировать рост и продлить срок жизни растения, что особенно важно для садов, где делают ставку на неприхотливые цветущие кустарники.

Многое зависит от цели. При лёгкой формирующей обрезке ближе к верхушке куст становится гуще и компактнее. Если же требуется выразительная, вазообразная форма с изящно ниспадающими побегами, форзицию подрезают значительно ниже, иногда почти у основания. Такой подход позволяет сохранить её природный каскадный силуэт.

Лучшее время для обрезки

Зима считается оптимальным периодом для санитарной и омолаживающей обрезки. В это время куст находится в состоянии покоя, листья отсутствуют, и вся структура хорошо просматривается. Это позволяет без труда заметить слабые, перекрещивающиеся или лишние побеги и удалить их без вреда для растения.

Однако если основная цель — обильное цветение, действовать нужно иначе. В этом случае форзицию подрезают сразу после окончания цветения, обязательно до июля. Такой срок даёт кусту достаточно времени для наращивания новых побегов и закладки цветочных почек на следующий сезон, по тому же принципу, что и при уходе за весеннецветущими кустами.

Как правильно обрезать форзицию зимой

Во время зимней обрезки в первую очередь удаляют мёртвые, повреждённые, больные и деформированные ветви. Их срезают до места соединения с более крупным побегом, чтобы стимулировать здоровый рост и сформировать правильную структуру растения.

Важно подобрать подходящий садовый инструмент. Для тонких стеблей подойдут ручные секаторы, для более толстых веток — сучкорезы, а для старых и мощных побегов лучше использовать садовую пилу. Чистый и ровный срез снижает риск заражения и ускоряет восстановление растения.

Особое внимание уделяют ветвям, которые трутся друг о друга или растут внутрь куста. Такие побеги не только портят внешний вид, но и создают благоприятные условия для болезней и вредителей. Срез выполняют строго над кольцом ветви — утолщением у основания побега, что помогает форзиции быстрее заживать и сохранять аккуратную форму.

Радикальное омоложение куста

Если куст долгое время не обрезался и выглядит запущенным, частичная корректировка не даст результата. В таких случаях применяют радикальное омоложение — обрезку почти до уровня земли. Этот метод позволяет форзиции начать рост заново и восстановить естественную дугообразную, каскадную форму без потери жизнеспособности.

Сравнение сезонной обрезки форзиции

Зимняя обрезка подходит для санитарных целей и омоложения. Она улучшает структуру куста и снижает риск заболеваний. Весенняя обрезка после цветения направлена на усиление декоративности и увеличение количества бутонов. Летняя коррекция используется редко и только для удаления отдельных побегов, чтобы не нарушить цикл формирования цветков.

Советы по уходу за форзицией шаг за шагом

  1. Осматривайте куст зимой, когда ветви хорошо видны.

  2. Удаляйте сухие, больные и повреждённые побеги в первую очередь.

  3. Используйте подходящий инструмент для каждого типа ветвей.

  4. При необходимости проводите омолаживающую обрезку раз в несколько лет.

Популярные вопросы о форзиции

Как выбрать инструмент для обрезки форзиции?

Для тонких побегов подойдёт секатор, для более толстых ветвей — сучкорез или садовая пила. Инструмент должен быть острым и чистым.

Когда лучше обрезать форзицию для обильного цветения?

Сразу после окончания цветения, но не позднее июля, чтобы куст успел заложить цветочные почки.

Что лучше: лёгкая формировка или радикальная обрезка?

Выбор зависит от состояния растения. Молодым и ухоженным кустам достаточно формировки, а запущенным требуется полное омоложение.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы садоводство
Новости Все >
Антидроновый купол для Украины: сможет ли страна реализовать амбициозный проект
Разрыв с прошлым: что изменится для Молдавии после выхода из СНГ
За кулисами золотой лихорадки: кто на самом деле подогревает цены на металл
Банки сворачивают выгодные вклады: что делать клиентам прямо сейчас
Автомобили с мощностью до 160 л. с. попали под льготный утильсбор в 2026 году
Объём сделок с жильём в России сократился вдвое — риелтор Константин Апрелев
Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае
При морозах ниже минус 30 градусов запуск двигателя увеличивает износ в 8–10 раз
Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов
Штраф за забытые водительские права составляет 500 рублей
Сейчас читают
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Садоводство, цветоводство
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Ранние сорта баклажанов созревают за 90–110 дней
Садоводство, цветоводство
Ранние сорта баклажанов созревают за 90–110 дней
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова
Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости
Пока соседи воюют с жарой и шлангами, этот куст превращает засуху в цветущий спектакль
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Последние материалы
Антидроновый купол для Украины: сможет ли страна реализовать амбициозный проект
Квартира как дом у моря: эта плитка создаёт эффект отпуска круглый год
Активное нажатие на газ в снегу увеличивает риск посадить автомобиль на днище
Обрезка форзиции зимой и после цветения повышает декоративность куста — Actualno
Разрыв с прошлым: что изменится для Молдавии после выхода из СНГ
Вырубка лесов увеличивают долю укусов людей комарами
Прокрастинация защищает психику от боли и страха — психолог Иншина
За кулисами золотой лихорадки: кто на самом деле подогревает цены на металл
Тренды весны 2026: дизайнеры делают ставку на мини, кепи и шелковые шарфы
В Германии потребовали отказаться от поставок газа из США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.