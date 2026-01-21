Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов

Садоводство

Жимолость всё чаще появляется на участках в средней полосе и Подмосковье — и не случайно. Эта культура рано плодоносит, не боится морозов и даёт одни из первых витаминов в сезоне. Но вкус и урожайность напрямую зависят от сорта.

Жимолость
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Жимолость

Почему жимолость — удачный выбор для климата средней полосы

Съедобная жимолость ценится за зимостойкость, раннее созревание и неприхотливость. Большинство сортов спокойно переносят морозы до -40 °C, не страдают от возвратных весенних заморозков и редко болеют.

Кусты начинают плодоносить уже на 2-3 год, а ягоды созревают в июне, когда другие культуры только формируют завязи. Именно поэтому важно подобрать сорта, адаптированные к условиям Подмосковья и соседних регионов.

Ранние и надёжные сорта

Сорт Альтаир считается одним из самых стабильных. Он рано созревает, отличается сладкими ягодами и тем, что плоды долго не осыпаются. Это удобно для дачников, которые не могут часто бывать на участке.

Голубое веретено также относится к ранним сортам и славится урожайностью. Однако при засухе его ягоды могут приобретать лёгкую горчинку, поэтому важен регулярный полив.

Крупноплодные варианты для просторных участков

Тем, у кого достаточно места, стоит обратить внимание на Бакчарский великан. Это мощный куст с крупными ягодами, которые подходят и для свежего употребления, и для заготовок.

Крупные плоды даёт и Ленинградский великан. Его особенность — растянутое созревание: ягоды можно собирать постепенно в течение нескольких недель.

Сорта с десертным вкусом

Если в приоритете вкус, многие садоводы выбирают Золушку. Ягоды у неё сладкие, с лёгким земляничным ароматом. Минус — склонность к осыпанию, но компактный размер куста облегчает сбор. Морена ценится за нежную мякоть без горечи и за то, что спелые плоды долго держатся на ветках. Об этом сообщает Огород.ru.

Универсальные и неприхотливые сорта

Синяя птица считается одной из самых выносливых. Она редко болеет, не подмерзает зимой и стабильно плодоносит даже при минимальном уходе.

Томичка отличается хорошей транспортабельностью ягод и высокой урожайностью, что делает её удобной не только для дачи, но и для заготовок.

Особенности сортов со сложным вкусом

Сорт Нимфа даёт крупные ягоды с насыщенным ароматом и лёгкой терпкостью. У молодых кустов плоды долго не осыпаются, но с возрастом этот момент стоит учитывать при сборе урожая.

Длинноплодная — один из старейших районированных сортов, который стабильно плодоносит и не даёт горечи даже при неблагоприятных условиях.

Популярные вопросы о жимолости

Нужно ли сажать несколько сортов?

Да, перекрёстное опыление повышает урожайность и качество ягод.

Какие сорта самые сладкие?

Золушка, Морена и Альтаир часто получают лучшие отзывы по вкусу.

Подходит ли жимолость для начинающих?

Да, это одна из самых простых ягодных культур для холодных регионов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы ягоды урожай огород садоводство
