Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Не вся капуста дружит с рассолом: с этими сортами горечь не задерживается

Садоводство

Ошибки при засолке капусты чаще всего связаны не с рецептом и не с условиями брожения. Ключевая проблема — неподходящий сорт, выбранный ещё на этапе покупки семян. Одни разновидности предназначены для летнего употребления и теряют структуру в рассоле, другие — рассчитаны на длительное хранение и без выдержки остаются жёсткими и горькими. Для качественной засолки и квашения необходимы сорта с высоким содержанием сахаров, плотным, но сочным листом и минимальной горечью. Мы собрали десять сортов и гибридов капусты, которые стабильно дают прогнозируемый результат — от осенней засолки до зимнего хранения.

Капуста
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Капуста

Сорта для осенней засолки и быстрого квашения

Слава 1305

Один из самых известных сортов для квашения, выведенный ещё в 1940 году. Его ключевое преимущество — высокое содержание сахаров (до 5,2%), что обеспечивает активное молочнокислое брожение.

Кочаны массой 3-5 кг, сочные, с тонкой кочерыжкой. Недостаток — склонность к растрескиванию и слабая лёжкость. Использовать рекомендуется сразу после уборки.

Подходит для: быстрой осенней засолки.

Белорусская 455

Среднепоздний сорт с очень плотными кочанами и тонким листом. В квашеном виде даёт нежную текстуру без грубых волокон, брожение проходит быстро и равномерно.

Плохо переносит заморозки, но при правильной уборке хранится до февраля.

Подходит для: квашения в первой половине зимы.

Подарок

Универсальный сорт, устойчивый и предсказуемый в результате. Отличается плотными кочанами с выраженным восковым налётом, даёт прозрачный рассол и сбалансированный вкус.

Требователен к поливу, но при хорошем уходе хранится до марта.

Подходит для: засолки, квашения и зимнего потребления в свежем виде.

Сахарная голова

Позднеспелый сорт с рекордным содержанием сахаров (до 6%) и отсутствием горечи. Брожение начинается быстро, капуста получается яркой по вкусу.

Минусы — средняя лёжкость и слабая устойчивость к заболеваниям.

Подходит для: сладкой квашеной капусты без горечи.

Гибриды с высокой урожайностью и устойчивостью

Мегатон F1

Один из самых урожайных гибридов: кочаны достигают 8-12 кг. Несмотря на размеры, внутренняя структура нежная, без грубых волокон.

Требует просторной посадки, хранится до 3-4 месяцев.

Подходит для: массовых заготовок.

Агрессор F1

Неприхотливый гибрид, устойчивый к засухе, бедным почвам и вредителям. В свежем виде плотный, но в засолке долго сохраняет хрусткость.

Хорошо хранится до апреля.

Подходит для: тех, кто хочет стабильный результат без сложного ухода.

Килатон F1

Гибрид с генетической устойчивостью к киле — одному из самых опасных заболеваний капусты. Формирует плотные кочаны даже на заражённых почвах.

Хранится до 6 месяцев, пригоден для засолки и квашения.

Подходит для: проблемных участков.

Поздние сорта для хранения и зимнего квашения

Атрия F1

Отличается крайне плотной структурой кочана. При шинковке даёт ровную длинную соломку, которая не ломается.

Хранится до февраля-марта.

Подходит для: аккуратной шинковки и стабильной текстуры.

Валентина F1

Один из самых лёжких гибридов — хранится до лета. Сразу после уборки жёсткий, но после 2-3 месяцев хранения накапливает сахара и становится сочным.

Подходит для: зимнего квашения после отлежки.

Амагер 611

Классический зимний сорт. После уборки имеет выраженную горечь, которая полностью исчезает в процессе хранения.

После Нового года даёт белоснежную, нежную квашеную капусту. Лежит до мая-июня.

Подходит для: позднего зимнего квашения. Об этом сообщает Ботаничка.

Как выбрать капусту для засолки и не испортить заготовку

  1. Обращайте внимание не на размер, а на плотность.
  2. Сорта для засолки и для хранения — не одно и то же.
  3. Чем выше содержание сахаров, тем стабильнее брожение.
  4. Не квасьте подмороженную капусту.
  5. Поздним сортам нужно "отлежаться".
  6. Не загущайте посадки.
  7. Лучший результат даёт комбинация сортов.

Частые вопросы о капусте для засолки

Почему капуста не бродит?

Обычно из-за неподходящего сорта с низким содержанием сахаров или сухих листьев.

Почему квашеная капуста становится мягкой?

Такой результат дают салатные сорта и подмороженные кочаны — они не держат структуру.

Можно ли квасить капусту сразу после уборки?

Да, но только среднеспелые сорта. Поздним требуется выдержка в погребе.

Откуда берётся горечь?

Горечь характерна для поздних сортов без отлежки. После хранения она исчезает.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача овощи огород урожай капуста садоводство
Новости Все >
Отек и синяки после ринопластики держатся до двух недель — хирург Тигран Алексанян
Суккуленты сохраняют свечение до двух часов после зарядки — биолог Шутинг Лю
Имя, стёртое с камня: новая расшифровка показала, кто на самом деле управлял Кобой
Под океаном что-то не сошлось: эти аномалии поставили под сомнение базовые теории
Космос оказался не пустым: от Солнца тянется межзвёздный канал длиной в сотни лет
МПК допустил заявки россиян в лыжах и сноуборде - глава ПКР Рожков
Идеальное время для сна существует: в эти часы засыпать полезнее всего
Память как зеркало здоровья: первые сбои появляются раньше серьезных симптомов
Рестораны теряют до 50% выручки из-за холодного января
Казачье направление Рождественских чтений объединит богослужения, выставки и науку
Сейчас читают
Посев перцев, баклажанов и сельдерея начинают в январе из-за медленного роста — SB
Садоводство, цветоводство
Посев перцев, баклажанов и сельдерея начинают в январе из-за медленного роста — SB
Редис в квартире требует глубину грунта от 15 см
Садоводство, цветоводство
Редис в квартире требует глубину грунта от 15 см
Космос оказался не пустым: от Солнца тянется межзвёздный канал длиной в сотни лет
Наука и техника
Космос оказался не пустым: от Солнца тянется межзвёздный канал длиной в сотни лет
Популярное
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду

Необычные однолетние лианы помогают быстро создать зелёные ширмы и яркие акценты в саду. Рассказываем, какие растения выбрать и как их вырастить.

Однолетние лианы за сезон вырастают до 4–5 метров
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Мы нанесли им потери: охранник Мадуро раскрыл детали ночной атаки американского спецназа
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов Пружина под Стамбулом: физики нашли зону, где готовится следующее мегаземлетрясение Александр Рощин Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин
Мороз высосал АКБ до нуля: неожиданный способ оживить машину, даже если вокруг ни одной розетки
Клумба, от которой не отводят взгляд: рядом с этими однолетниками меркнут даже розы
Забудете, что сажали ради красоты: эти игрушечные арбузы пойдут прямиком в маринад
Забудете, что сажали ради красоты: эти игрушечные арбузы пойдут прямиком в маринад
Последние материалы
Клей ПВА повышает пластичность и снижает усадку цемента
Не вся капуста дружит с рассолом: с этими сортами горечь не задерживается
Эту запеканку дети съедят без уговоров: два продукта превратят творог в нежный десерт
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Коридор в хрущевке обычно имеет ширину 100–120 см
Отек и синяки после ринопластики держатся до двух недель — хирург Тигран Алексанян
Лицо, губы и руки принимают удар морозов первыми: кремы, которые работают как щит
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Солнце разрушает углеродистые астероиды при близких пролетах
Язык как индикатор организма: эти цвета подают сигналы о внутренних сбоях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.