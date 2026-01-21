Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью

Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Садоводство

Оранжевый болгарский перец давно перестал быть экзотикой на российских грядках. Его выбирают за насыщенный цвет, сладкий вкус и высокое содержание полезных веществ. Ассортимент сортов и гибридов ежегодно расширяется, из-за чего определиться с семенами становится все сложнее.

Оранжевые перцы в теплице
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Оранжевые перцы в теплице

Почему оранжевые перцы остаются в тренде

Оранжевые перцы ценят не только за внешний вид. Они богаты каротиноидами, хорошо подходят для свежих салатов, запекания, фарширования и заготовок. Современные сорта отличаются устойчивостью к болезням, стабильной урожайностью и разнообразием форм — от миниатюрных "снеков" до настоящих гигантов.
Производители семян активно экспериментируют, предлагая огородникам гибриды для теплиц, открытого грунта и даже подоконников.

Сладкие сорта с необычной формой плодов

Среди интересных вариантов выделяется сорт "Оранжевый клык динозавра". Это среднеспелый перец с высокими кустами и удлиненными, слегка изогнутыми плодами длиной до 30 см. Овощи сочные, сладкие и универсальны в использовании.
Не менее привлекателен "Гогошар оранжевый" с округлыми плодами, напоминающими мини-тыквы. Его выбирают за мясистые стенки и насыщенный вкус, подходящий как для свежих блюд, так и для консервации.

Урожайные гибриды для теплиц и грядок

Для тех, кто делает ставку на объемы, подойдут гибриды "Оранжевый мармелад F1", "Звезда Востока оранжевая F1" и "Оранжевое чудо F1". Эти перцы дают до 8-12 кг урожая с квадратного метра при хорошем уходе.
Плоды у них, как правило, кубовидные, с толстыми стенками и ярко выраженной сладостью. Такие гибриды хорошо переносят транспортировку и подходят для коммерческого выращивания.

Крупноплодные сорта для любителей мясистых перцев

Если важен размер, стоит обратить внимание на "Оранжевый гигант F1", "Оранжевый бык" и "Мегатон оранжевый F1". Масса одного плода у этих сортов может достигать 250-300 г, а толщина стенки — до 10 мм.
Овощи получаются сочными и ароматными, их часто используют для фарширования, запекания в духовке и приготовления на гриле. Об этом сообщает Всё Своё.

Компактные перцы для дома и балкона

Для подоконников и небольших участков подойдут "Лисичка оранжевая F1", "Оранжевое патио" и "Оранжевый букет". Эти растения формируют аккуратные кусты высотой до 40 см и стабильно плодоносят даже в ограниченном объеме грунта.
Мини-перцы удобно использовать целиком — для салатов, закусок и цельноплодного консервирования.

Острые и экзотические варианты

Любителям пикантных вкусов стоит попробовать "Хабанеро оранжевый". Это раннеспелый острый перец с миниатюрными, но очень жгучими плодами. Его выращивают в теплицах, на грядках и даже в горшках дома.
Также интерес представляют оранжевый халапеньо, "Мини белл оранжевый" и редкие сорта с экзотической формой плодов.

Сравнение: сорта или гибриды

Сортовые перцы позволяют собирать собственные семена и отличаются устойчивым вкусом. Гибриды, в свою очередь, выигрывают по урожайности, выровненности плодов и сопротивляемости болезням.
Выбор зависит от целей: для экспериментов и разнообразия подойдут сорта, для стабильного результата — современные гибриды.

Популярные вопросы об оранжевых перцах

Какие сорта самые урожайные?
Гибриды с пометкой F1 обычно дают больший и стабильный урожай.

Подходят ли оранжевые перцы для заготовок?
Да, они отлично подходят для консервирования, заморозки и запекания.

Что лучше для новичков?
Низкорослые гибриды с ранним сроком созревания и устойчивостью к болезням.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы перец огород семена садоводство
Новости Все >
Отек и синяки после ринопластики держатся до двух недель — хирург Тигран Алексанян
Суккуленты сохраняют свечение до двух часов после зарядки — биолог Шутинг Лю
Имя, стёртое с камня: новая расшифровка показала, кто на самом деле управлял Кобой
Под океаном что-то не сошлось: эти аномалии поставили под сомнение базовые теории
Космос оказался не пустым: от Солнца тянется межзвёздный канал длиной в сотни лет
МПК допустил заявки россиян в лыжах и сноуборде - глава ПКР Рожков
Идеальное время для сна существует: в эти часы засыпать полезнее всего
Память как зеркало здоровья: первые сбои появляются раньше серьезных симптомов
Казачье направление Рождественских чтений объединит богослужения, выставки и науку
Рестораны теряют до 50% выручки из-за холодного января
Сейчас читают
Буддлея переносит жару и засуху и привлекает бабочек без полива — Track Graphy
Садоводство, цветоводство
Буддлея переносит жару и засуху и привлекает бабочек без полива — Track Graphy
Стрижка-перья средней длины стала альтернативой бобу зимой 2026 года — Elle
Красота и стиль
Стрижка-перья средней длины стала альтернативой бобу зимой 2026 года — Elle
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Садоводство, цветоводство
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Популярное
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду

Необычные однолетние лианы помогают быстро создать зелёные ширмы и яркие акценты в саду. Рассказываем, какие растения выбрать и как их вырастить.

Однолетние лианы за сезон вырастают до 4–5 метров
Бойня в Каракасе: выживший кубинский боец раскрывает неизвестные детали ночной атаки
Мы нанесли им потери: охранник Мадуро раскрыл детали ночной атаки американского спецназа
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов Пружина под Стамбулом: физики нашли зону, где готовится следующее мегаземлетрясение Александр Рощин Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин
Мороз высосал АКБ до нуля: неожиданный способ оживить машину, даже если вокруг ни одной розетки
Клумба, от которой не отводят взгляд: рядом с этими однолетниками меркнут даже розы
Забудете, что сажали ради красоты: эти игрушечные арбузы пойдут прямиком в маринад
Забудете, что сажали ради красоты: эти игрушечные арбузы пойдут прямиком в маринад
Последние материалы
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Коридор в хрущевке обычно имеет ширину 100–120 см
Отек и синяки после ринопластики держатся до двух недель — хирург Тигран Алексанян
Лицо, губы и руки принимают удар морозов первыми: кремы, которые работают как щит
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Солнце разрушает углеродистые астероиды при близких пролетах
Язык как индикатор организма: эти цвета подают сигналы о внутренних сбоях
Европа отобрала уже две три газа из хранилищ
Суккуленты сохраняют свечение до двух часов после зарядки — биолог Шутинг Лю
Лисий хвостик, который делает клумбу хитрой: это растение переживает лето без жалоб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.