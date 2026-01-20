Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе

Среди однолетников есть цветок, который легко затмевает розу и при этом требует продуманного старта. Эустома развивается медленно, поэтому январский посев становится ключом к пышному летнему цветению. При правильном уходе растение формирует десятки бутонов и долго сохраняет декоративность.
Эустома известна под разными названиями — лизиантус, ирландская или японская роза, техасский колокольчик. Она относится к семейству горечавковых и родом из регионов с мягким климатом и высокой влажностью: Карибского бассейна, Мексики и обеих Америк. В природе растение встречается редко, а современное разнообразие форм и оттенков — результат работы японских селекционеров конца XX века.
Сегодня существуют высокорослые и компактные сорта, садовые и горшечные формы, простые, полумахровые и махровые цветки. Эустома ценится не только за внешний вид, но и за способность долго сохраняться в срезке — до трёх недель в вазе.
Эустома — травянистое растение с прямыми, хорошо облиственными стеблями высотой от 40 до 100 см. Листья матовые, с сизоватым оттенком, корневая система мочковатая и крайне чувствительная к повреждениям. Цветки колокольчатые, одиночные, самых разных окрасок, включая двухцветные и с контрастной каймой.
На одном растении может одновременно формироваться до 30-36 бутонов, что создаёт эффект готового букета. При покупке семян важно обращать внимание на маркировку "однолетник", так как именно такие формы подходят для выращивания в саду.
Вегетационный период у эустомы длительный — от посева до цветения проходит 5-6 месяцев. Именно поэтому оптимальное время для старта — январь. Семена у растения очень мелкие, поэтому для рассады используют покупной материал, чаще всего дражированный, с повышенной всхожестью.
Существует несколько надёжных вариантов посева. Первый — использование торфяных таблеток. Семена предварительно замачивают, затем таблетки размещают в прозрачном контейнере с крышкой и ставят в тёплое, светлое место. После появления всходов таблетку переносят в стаканчик с грунтом, избегая пикировки и повреждения корней.
Второй способ — посев в пластиковые стаканчики с дренажными отверстиями. Используют рыхлый, воздухопроницаемый грунт, подходящий для фиалок, или смесь песка, огородной земли и торфа. Почву обязательно дезинфицируют промораживанием.
Семена не засыпают землёй, а лишь слегка прижимают. Ёмкости накрывают плёнкой или стеклом и держат при температуре 22-25 градусов. Всходы появляются через 2-3 недели и развиваются медленно.
После появления ростков укрытие снимают, а рассаду переносят на максимально освещённое место. Зимой обязательно используют дополнительную подсветку, поддерживая световой день на уровне 12-13 часов. Ночная температура должна быть около 18 градусов, дневная — около 22.
При появлении трёх настоящих листьев проводят пикировку, действуя максимально аккуратно. В первые месяцы рассаду поливают умеренно, иногда применяют фунгициды и стимуляторы роста. После адаптации растения начинают подкармливать и прищипывают верхушку для стимуляции ветвления. Об этом сообщает АиФ.
На клумбу эустому пересаживают при формировании 6-8 листьев. Место выбирают солнечное, защищённое от ветра и сквозняков. Высадку проводят вечером, сохраняя земляной ком. Расстояние между растениями — около 20 см.
В первые недели растения укрывают обрезанными пластиковыми бутылками, создавая микроклимат и защищая от перепадов погоды. Через месяц эустому прищипывают и начинают регулярные подкормки минеральными удобрениями для цветущих растений.
Эустома подвержена атакам тли, белокрылки, паутинного клеща и слизней. Для защиты применяют инсектициды строго по инструкции. В сырое и прохладное лето возможны грибковые заболевания, поэтому профилактические обработки фунгицидами обязательны, препараты рекомендуется чередовать.
Эустома требует внимания, но результат оправдывает усилия.
Плюсы:
Минусы:
Из-за длительного вегетационного периода и недостатка света на ранних этапах.
Да, для этого подходят низкорослые сорта и гибриды.
Высокорослые сорта обязательно нуждаются в опоре.
