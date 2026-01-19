Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сад кажется спящим, но проблемы растут: зимний осмотр деревьев решает судьбу участка

Зимняя обрезка плодовых и декоративных деревьев снижает риск заболеваний
Садоводство

Начало года — один из самых подходящих периодов, чтобы внимательно посмотреть на деревья и кустарники вокруг дома и оценить их состояние. В паузах между дождями полезно пройтись по участку и понять, насколько растения здоровы, безопасны и соответствуют размерам сада. Такие осмотры помогают вовремя заметить проблемы и спланировать уход без лишней спешки, об этом сообщает The Progress.

Зимний сад
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимний сад

Осмотр деревьев и оценка рисков

Зимой и в начале весны кроны хорошо просматриваются, поэтому проще увидеть сухие ветви, избыточную тень или признаки ослабления растений. Мхи и лишайники на ветках не всегда опасны, но часто указывают на застой влаги и общее снижение жизнеспособности — особенно если они покрывают значительную часть побегов, как это бывает при лишайниках на деревьях.

Крупные деревья, которые раньше выглядели гармонично, со временем могут перерасти участок и стать уязвимыми при сильном ветре. В небольшом саду многие задачи по уходу реально выполнить самостоятельно, если есть секатор, пила и опрыскиватель, а вот для масштабных работ разумно привлекать профессионального арбориста или ландшафтного специалиста.

Обработка от мха, лишайников и болезней

Лиственные деревья и кустарники с заметным налётом мха или лишайника рекомендуется обрабатывать смесью известково-серного раствора и садового масла. Процедуру проводят три раза с интервалом в две-три недели, начиная с января. Садовое масло действует как щадящее средство против насекомых, а известковая сера работает как мягкий фунгицид, что делает такую комбинацию эффективной и относительно экологичной. Для равномерного покрытия лучше использовать напорный опрыскиватель с мелким распылением и обрабатывать ветви до лёгкого стекания раствора.

Какие растения требуют особого подхода

Лучше всего на такие обработки реагируют плодовые деревья, а также листопадные азалии и сирень. При этом есть исключения: клёны, калина и орехоплодные культуры не стоит опрыскивать этой смесью. Персики и нектарины обрабатывают медьсодержащими препаратами для профилактики курчавости листьев, а дополнительная защита в виде полиэтиленового навеса помогает сохранить листву чистой. Обработки проводят в спокойную погоду без сильного ветра и дождя; лёгкие заморозки допустимы.

Сравнение: садовое масло и известково-серный раствор

Садовое масло чаще применяют в период вегетации, снижая численность вредителей, включая мучнистого червеца, и его используют даже для комнатных и тропических растений. Известково-серный раствор в разбавленной концентрации эффективен против мучнистой росы и других грибковых заболеваний. Вместе эти средства дают более комплексный результат в период покоя растений, но важно учитывать ограничения по культурам.

Советы по уходу и обрезке шаг за шагом

  1. Осмотрите деревья в сухую погоду и отметьте проблемные зоны.

  2. Подберите подходящие препараты с учётом вида растений.

  3. Проведите три обработки с рекомендованным интервалом.

  4. После завершения обработок приступайте к обрезке.

Обрезка: что делать сейчас, а что отложить

Зима — удачное время для формирования плодовых деревьев и ягодных кустарников, чтобы улучшить урожай в новом сезоне и избежать типичных ошибок, которые всплывают, когда зима проверит ваши плодовые на прочность. Большинство вечнозелёных растений, кроме ели, пихты и сосны, также можно подрезать сейчас. А вот цветущие деревья и кустарники лучше не трогать до окончания цветения: гортензии крупнолистные, форзиции и смородина уже заложили бутоны, и ранняя обрезка лишит сад весеннего шоу.

Популярные вопросы о зимнем уходе за деревьями

Когда лучше всего начинать обработки? Оптимально — с января, в период покоя растений.
Сколько стоит базовый набор для ухода? Цена зависит от объёма сада, но минимальный комплект включает опрыскиватель, секатор и препараты.
Что лучше для сада — органические средства или классические? Органические варианты, такие как садовое масло, подходят для регулярного ухода и снижают нагрузку на экосистему.

