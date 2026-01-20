Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Цветник без рамки теряет вид: растения, которые делают границы клумбы идеальными

Колокольчик, маргаритки и очиток подходят для зонирования клумб
Садоводство

Бордюрные цветы играют в саду ту же роль, что рама для картины — они задают форму, подчёркивают композицию и придают цветнику завершённость. С их помощью можно аккуратно оформить дорожки, клумбы и миксбордеры, не прибегая к камню или плитке. Грамотно подобранные растения делают участок ухоженным в течение всего сезона.

Бордюрные цветы
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Бордюрные цветы

Зачем цветнику нужен бордюр

Даже самый продуманный цветник выглядит незавершенным без четкой границы. Бордюр помогает визуально отделить клумбу от газона или дорожки и делает посадки аккуратными. Для этой роли подходят растения, которые сохраняют декоративность долгое время и хорошо "читаются" в массе.

Чаще всего бордюр формируют из одного вида растений, высаживая их плотно, иногда в два ряда. Такой прием создает ровную ленту без разрывов и подчеркивает структуру цветника, будь то розарий, миксбордер или моноцветник.

Колокольчик карпатский: нежный и выносливый

Колокольчик карпатский — один из самых удачных вариантов для цветущего бордюра. Он образует аккуратные шаровидные кустики высотой 20-25 см и диаметром до 40 см. Растение предпочитает солнечные участки и не выносит застоя влаги, сообщает "Антонов сад".

Цветки могут быть белыми, голубыми, синими или фиолетовыми. Первая волна цветения начинается в июне. Если после нее обрезать цветоносы, растение зацветает повторно и украшает сад до конца августа. Колокольчик выращивают через рассаду, высевая семена поверхностно на свету.

Маргаритки: классика для аккуратных дорожек

Бордюр из маргариток выглядит легким и нарядным. Компактные кустики высотой 15-20 см образуют плотную зеленую линию, над которой поднимаются цветки. Для бордюра растения высаживают с интервалом около 20 см.

Маргаритки — двулетники, но при раннем посеве могут зацвести уже в первый год. Они хорошо чувствуют себя в полутени и нуждаются в регулярном поливе, так как имеют неглубокую корневую систему. Разнообразие сортов позволяет подобрать оттенки от нежно-розовых до насыщенно-малиновых.

Шалфей: аромат и цвет в одном бордюре

Шалфей редко используют в качестве бордюрного растения, хотя он отлично подходит для этой роли. Его соцветия-свечи розовых, малиновых или фиолетовых оттенков появляются в середине лета и привлекают внимание. Дополнительный плюс — выраженный аромат.

Существуют компактные сорта высотой 20-30 см, которые хорошо подходят для переднего плана цветников. Шалфей неприхотлив, устойчив к засухе и может выращиваться как двулетник или многолетник. Он гармонично сочетается с розами и другими декоративными культурами.

Камнеломка Арендса: живой зелёный ковер

Камнеломка Арендса позволяет создать изящную волнистую линию вдоль клумбы. Это низкорослое почвопокровное растение высотой до 5 см, которое со временем образует сплошной зеленый ковер.

В мае-июне камнеломка покрывается множеством мелких цветков бело-розовых и малиновых оттенков. В остальное время она сохраняет аккуратный вид благодаря вечнозелёной листве. Растение неприхотливо, хорошо переносит засуху и легко размножается розетками.

Очиток видный: декоративность до поздней осени

Очиток видный подходит для бордюров рядом с высокорослыми растениями. Он образует плотные кусты высотой 60-70 см и сохраняет декоративность благодаря мясистым листьям. Особенно эффектно очиток выглядит осенью, когда его соцветия приобретают насыщенный малиновый оттенок.

Растение быстро разрастается и размножается делением куста или черенками. Его часто используют для оформления переднего плана цветников и маскировки нижней части стеблей высоких многолетников.

Бордюр из декоративно-лиственных растений

Цветущий бордюр — не единственный вариант. Декоративно-лиственные культуры позволяют сохранить четкие линии даже вне периода цветения.

Цинерария серебристая выделяется резными серебристыми листьями и создает эффектное обрамление для ярких цветов. Гейхера ценится за разнообразие окраски листвы, которая меняется в течение сезона. Овсяница сизая формирует аккуратные голубоватые кочки и подходит для солнечных участков с бедными почвами.

Сравнение цветущих и декоративно-лиственных бордюров

Цветущие бордюры делают акцент на сезонной яркости и подходят для парадных зон сада. Декоративно-лиственные варианты обеспечивают стабильный внешний вид на протяжении всего года. Часто лучший результат дает их сочетание, когда структура бордюра сохраняется листвой, а цвет добавляется в период цветения.

Советы по созданию бордюра в саду

  1. Выбирайте растения с одинаковыми требованиями к свету и влаге.
  2. Высаживайте их плотно для создания сплошной линии.
  3. Учитывайте высоту взрослых растений.
  4. Комбинируйте цветущие и лиственные виды.
  5. Регулярно обновляйте посадки для сохранения формы.

Популярные вопросы о бордюрных цветах

Можно ли использовать однолетники для бордюра?

Да, они позволяют ежегодно менять оформление клумб.

Какие растения подходят для солнечных мест?

Очиток, овсяница сизая и колокольчик карпатский.

Нужен ли бордюру особый уход?

Достаточно регулярного полива, обрезки и удаления отцветших частей.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад цветы садоводство
Новости Все >
Объём сделок с жильём в России сократился вдвое — риелтор Константин Апрелев
Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае
При морозах ниже минус 30 градусов запуск двигателя увеличивает износ в 8–10 раз
Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов
Забытые дома водительские права не являются лишением права управления
С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов
Геленджик всё чаще сравнивают с Мальдивами благодаря морским бухтам и ландшафту
ГИБДД начала чаще штрафовать водителей за нарушения ПДД на придомовых территориях
Для дохода 30 тыс. рублей в месяц нужен вклад от 3 млн рублей — расчёт экспертов
Сосульки на крыше указывают на ошибки утепления и вентиляции дома
Сейчас читают
Примулы обеспечивают устойчивое цветение в апреле
Садоводство, цветоводство
Примулы обеспечивают устойчивое цветение в апреле
ЕС успешно выполняет план по укреплению зависимости от поставок газа из США
Газ
ЕС успешно выполняет план по укреплению зависимости от поставок газа из США
В интерьерах 2026 года плинтусы заменяют теневым зазором — ouest-france
Недвижимость
В интерьерах 2026 года плинтусы заменяют теневым зазором — ouest-france
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости
Пока соседи воюют с жарой и шлангами, этот куст превращает засуху в цветущий спектакль
Лёд треснул не под коньками: отказ Овечкина вызвал неожиданный разворот в американском спорте
Лёд треснул не под коньками: отказ Овечкина вызвал неожиданный разворот в американском спорте
Последние материалы
Яркие и насыщенные цвета бодрят и мешают расслаблению в спальне
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Горячая ванна с маслами снижает потерю влаги кожей зимой
Однолетние лианы за сезон вырастают до 4–5 метров
Рекорды жары зафиксированы в Северной и Восточной Африке — FUTURA
Пастернак придаёт гратену естественную сладость — ouest-france
Диагональное нанесение консилера создаёт лифтинг-эффект — бьюти-эксперт Эмили Чанг
Дилер не вправе требовать допуслуги для покупки авто
Пышный и ароматный батон на молоке: домашняя выпечка, которая удивит вас своим вкусом
Плоды мелотрии применяются для салатов и маринования
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.