Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Нежные звоночки — мощный эффект: сорта колокольчиков, которые делают сад сказочным без лишнего ухода

В природе существует более 500 видов колокольчиков
Садоводство

Садовые колокольчики ценят за выносливость, разнообразие форм и длительное цветение. Эти растения одинаково уместны и в строгих цветниках, и в природных садах, где важна естественность. Многие виды легко приживаются в условиях обычной дачи и не требуют сложного ухода.

Цветущие колокольчики
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Цветущие колокольчики

Чем садовые колокольчики отличаются друг от друга

Колокольчики, или Campanula, объединяют сотни видов, которые различаются высотой, сроками цветения и окраской венчиков. Среди них есть однолетники, двулетники и многолетние формы, подходящие для клумб, миксбордеров, альпийских горок и бордюров. Цветки могут быть одиночными или собранными в плотные соцветия, а палитра давно вышла за пределы классического синего цвета. В садах используют белые, розовые, кремовые и лиловые сорта, которые хорошо сочетаются с декоративными злаками, почвопокровными и луковичными культурами.

Колокольчики для цветников и срезки

Высокорослые виды чаще выбирают для классических цветников и букетов. Персиколистный колокольчик формирует стройные стебли до метра высотой и крупные цветки, которые сохраняют декоративность больше месяца. Средний колокольчик, хотя формально считается двулетником, нередко возобновляется самосевом и радует обильным цветением почти все лето. Эти растения предпочитают солнечные участки, плодородную почву и умеренный полив, а в срезке хорошо сочетаются с розами и садовой зеленью.

Компактные и почвопокровные виды

Для альпинариев и переднего плана клумб подойдут низкорослые формы. Карпатский колокольчик образует аккуратные куртинки и цветет до двух месяцев, сохраняя опрятный вид без сложного ухода. Колокольчик Портеншлага быстро разрастается и работает как почвопокровное растение, заполняя щели между камнями. Такие виды особенно ценят владельцы небольших участков и рокариев, где важна компактность и устойчивость к засухе.

Влаголюбивые и теневыносливые варианты

Для участков с более влажной почвой подойдут точечные и скученные колокольчики. Они хорошо чувствуют себя в полутени, образуют плотные куртины и могут использоваться как солитеры. При этом важно контролировать разрастание, чтобы растения не вытесняли соседние посадки. Многие из этих видов ценятся не только за декоративность, но и как медоносы. Об этом сообщает Огород.ru.

Советы по выбору колокольчиков для участка

  1. Оцените освещенность и влажность почвы на участке.

  2. Подберите виды по высоте и срокам цветения.

  3. Учитывайте назначение посадки — клумба, бордюр, альпинарий или срезка.

  4. Проверяйте требования к зимовке и дренажу.

Популярные вопросы о садовых колокольчиках

Как выбрать колокольчики для начинающих садоводов?
Лучше начать с карпатских или персиколистных сортов, которые легко приживаются.

Сколько стоят семена и саженцы?
Цена зависит от сорта и производителя, но большинство популярных видов доступны в среднем ценовом сегменте.

Что лучше для альпийской горки?
 Низкорослые почвопокровные колокольчики с хорошей засухоустойчивостью.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы цветы растения садоводство
Новости Все >
Объём сделок с жильём в России сократился вдвое — риелтор Константин Апрелев
Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае
При морозах ниже минус 30 градусов запуск двигателя увеличивает износ в 8–10 раз
Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов
Забытые дома водительские права не являются лишением права управления
С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов
Геленджик всё чаще сравнивают с Мальдивами благодаря морским бухтам и ландшафту
ГИБДД начала чаще штрафовать водителей за нарушения ПДД на придомовых территориях
Для дохода 30 тыс. рублей в месяц нужен вклад от 3 млн рублей — расчёт экспертов
Сосульки на крыше указывают на ошибки утепления и вентиляции дома
Сейчас читают
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Туризм
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Буддлея переносит жару и засуху и привлекает бабочек без полива — Track Graphy
Садоводство, цветоводство
Буддлея переносит жару и засуху и привлекает бабочек без полива — Track Graphy
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Садоводство, цветоводство
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Лёд треснул не под коньками: отказ Овечкина вызвал неожиданный разворот в американском спорте
Сирия: Аш-Шараа добился капитуляции курдов, что резко усиливает Турцию
Передний привод временно, а вышло навсегда: как бюрократия создала самый странный внедорожник СССР
Передний привод временно, а вышло навсегда: как бюрократия создала самый странный внедорожник СССР
Последние материалы
Куфея огненно-красная цветёт с июня до осенних заморозков
В ЕС хотят применить против США торговую базуку
Стойкость окрашивания волос зависит от ухода до и после процедуры — Harper’s Bazaar
Объём сделок с жильём в России сократился вдвое — риелтор Константин Апрелев
Клопы-полифаги поражают сотни видов растений
Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае
Морозы не страшны: 5 простых способов быстро разморозить стёкла авто
Бахрома возвращается в моду, добавляя лёгкости плотным тканям
Белая и жёлтая земляника даёт вкус с нотами ананаса и лимона
Закаливание снижает чувствительность сосудов к холоду — врач Ярослав Гурин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.