Нежные звоночки — мощный эффект: сорта колокольчиков, которые делают сад сказочным без лишнего ухода

Садовые колокольчики ценят за выносливость, разнообразие форм и длительное цветение. Эти растения одинаково уместны и в строгих цветниках, и в природных садах, где важна естественность. Многие виды легко приживаются в условиях обычной дачи и не требуют сложного ухода.
Колокольчики, или Campanula, объединяют сотни видов, которые различаются высотой, сроками цветения и окраской венчиков. Среди них есть однолетники, двулетники и многолетние формы, подходящие для клумб, миксбордеров, альпийских горок и бордюров. Цветки могут быть одиночными или собранными в плотные соцветия, а палитра давно вышла за пределы классического синего цвета. В садах используют белые, розовые, кремовые и лиловые сорта, которые хорошо сочетаются с декоративными злаками, почвопокровными и луковичными культурами.
Высокорослые виды чаще выбирают для классических цветников и букетов. Персиколистный колокольчик формирует стройные стебли до метра высотой и крупные цветки, которые сохраняют декоративность больше месяца. Средний колокольчик, хотя формально считается двулетником, нередко возобновляется самосевом и радует обильным цветением почти все лето. Эти растения предпочитают солнечные участки, плодородную почву и умеренный полив, а в срезке хорошо сочетаются с розами и садовой зеленью.
Для альпинариев и переднего плана клумб подойдут низкорослые формы. Карпатский колокольчик образует аккуратные куртинки и цветет до двух месяцев, сохраняя опрятный вид без сложного ухода. Колокольчик Портеншлага быстро разрастается и работает как почвопокровное растение, заполняя щели между камнями. Такие виды особенно ценят владельцы небольших участков и рокариев, где важна компактность и устойчивость к засухе.
Для участков с более влажной почвой подойдут точечные и скученные колокольчики. Они хорошо чувствуют себя в полутени, образуют плотные куртины и могут использоваться как солитеры. При этом важно контролировать разрастание, чтобы растения не вытесняли соседние посадки. Многие из этих видов ценятся не только за декоративность, но и как медоносы. Об этом сообщает Огород.ru.
Оцените освещенность и влажность почвы на участке.
Подберите виды по высоте и срокам цветения.
Учитывайте назначение посадки — клумба, бордюр, альпинарий или срезка.
Проверяйте требования к зимовке и дренажу.
Как выбрать колокольчики для начинающих садоводов?
Лучше начать с карпатских или персиколистных сортов, которые легко приживаются.
Сколько стоят семена и саженцы?
Цена зависит от сорта и производителя, но большинство популярных видов доступны в среднем ценовом сегменте.
Что лучше для альпийской горки?
Низкорослые почвопокровные колокольчики с хорошей засухоустойчивостью.
