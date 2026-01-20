Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду

Однолетние лианы за сезон вырастают до 4–5 метров
Садоводство

Однолетние лианы — быстрый и эффектный способ преобразить сад за один сезон. Они помогают закрыть заборы, стены и хозяйственные постройки, создавая плотные зеленые ширмы и яркие цветущие акценты. При этом каждый год композицию можно менять, экспериментируя с формами и оттенками. Об этом сообщает "Антонов сад."

Лианы
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Лианы

Зачем выбирать однолетние лианы для сада

Однолетние лианы ценят за скорость роста и декоративность. Большинство из них за одно лето вырастают на несколько метров, формируя плотный зеленый фон. Многие виды отличаются обильным цветением, ароматными соцветиями или необычными плодами, что делает их универсальными для оформления участка.

Такие растения удобно использовать там, где требуется временное озеленение: для маскировки строений, зонирования пространства или украшения беседок и арок. Они не требуют сложного ухода и легко выращиваются из семян, в отличие от морозостойких лиан, которые остаются на участке на годы.

Фасоль огненно-красная: яркая и выносливая

Фасоль огненно-красная, также известная как турецкие бобы, подходит для создания высокой цветущей ширмы. Лиана быстро поднимается на 4-5 метров, хорошо переносит полутень и отличается неприхотливостью. Особенно декоративно растение выглядит на солнечных местах с плодородной, произвесткованной почвой.

Цветки фасоли бывают красными, розовыми, белыми и двуцветными. Семена высевают в открытый грунт во второй половине мая на глубину около 5 см, оставляя между растениями 20-25 см. Чтобы продлить цветение, зеленые стручки рекомендуется регулярно снимать — они съедобны и напоминают спаржевую фасоль.

Долихос: декоративная листва и эффектные стручки

Долихос лаблаб, или гиацинтовые бобы, пока еще редко встречается в садах, но заслуживает внимания. Лиана вырастает до 3-3,5 м, быстро оплетает опоры и привлекает крупными листьями. Цветки собраны в рыхлые кисти и могут быть белыми, малиновыми или фиолетовыми. Одна кисть цветет почти три недели, а общее цветение продолжается до заморозков.

После цветения появляются декоративные плоские стручки зеленого или темно-пурпурного цвета. Семена перед посевом желательно скарифицировать для ускорения прорастания. Долихос выращивают через рассаду или высевают в грунт в конце мая на глубину 3-4 см.

Кобея: крупные колокольчики и плотная зелень

Кобея лазающая быстро наращивает побеги длиной до 4 метров и образует плотный зеленый занавес. Ее крупные цветки-колокольчики достигают 8 см в длину и бывают кремово-белыми или сиренево-фиолетовыми. Растение цепляется за опору тонкими усиками, создавая аккуратную вертикаль.

Чтобы кобея успела зацвести, ее выращивают через рассаду. Крупные семена высевают сразу в отдельные стаканчики на глубину около 2 см. Всходы появляются через 10-15 дней. Высаживают растение в грунт после установления устойчивой теплой погоды, предварительно закалив рассаду.

Тунбергия: черноглазая Сюзанна для ярких акцентов

Тунбергия крылатая образует множество тонких ветвящихся побегов, поднимающихся до 2 метров. Ее цветки чаще всего оранжевые или желтые с характерным темным центром, благодаря которому растение называют "черноглазой Сюзанной". Используют тунбергию как в саду, так и в контейнерных посадках — по тому же принципу, что и декоративные лианы для вертикального озеленения.

Лучше всего выращивать растение через рассаду, высевая семена в марте. Тунбергия любит тепло, свет и регулярный полив в жаркую погоду. Для пышного цветения побеги прищипывают в начале роста. Цветение продолжается с июля до заморозков.

Настурция: ароматная и универсальная лиана

Плетистые виды настурции позволяют создавать необычайно красивые и ароматные ширмы. Длина побегов достигает 2-4 метров, поэтому растения нуждаются в аккуратной подвязке. Цветки бывают разных оттенков и форм, включая махровые.

Семена настурции высевают прямо в грунт, всходы появляются через 10-12 дней. Цветение начинается через 1,5-2 месяца после посадки и продолжается до холодов. Особенно эффектна настурция иноземная, или канарская, с мелкими канареечно-желтыми цветками и побегами до 4 метров.

Сравнение популярных однолетних лиан

Фасоль и долихос подходят для быстрого озеленения и создания плотных ширм. Кобея выделяется крупными цветками и декоративной зеленью. Тунбергия хороша для ярких цветовых акцентов, а настурция — для ароматных композиций. Выбор зависит от задач участка, освещенности и желаемого эффекта.

Советы по выращиванию однолетних лиан

  1. Подбирайте растения с учетом освещенности участка.
  2. Заранее устанавливайте прочные опоры.
  3. Соблюдайте рекомендованные сроки посева.
  4. Регулярно поливайте в засушливую погоду.
  5. Удаляйте отцветшие части для продления декоративности.

Популярные вопросы об однолетних лианах

Можно ли выращивать лианы без рассады?

Да, многие виды успешно высеваются сразу в грунт.

Какие лианы растут быстрее всего?

Фасоль огненно-красная и кобея отличаются особенно быстрым ростом.

Подходят ли они для небольших участков?

Да, при правильном подборе опор лианы эффективно используют вертикальное пространство.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
