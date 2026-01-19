Южные твари уже на пороге: изменившаяся погода запускает вторжение, к которому дачники не готовы

Клопы-полифаги поражают сотни видов растений

Потепление климата меняет правила игры на дачных участках быстрее, чем кажется. Если раньше основные риски для урожая были более-менее предсказуемыми, то теперь вредители и болезни реагируют на новые условия первыми. В 2026 году садоводам и огородникам придётся быть особенно внимательными к защите растений.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Слизень и клоп в саду

Почему климат напрямую влияет на вредителей

Жизненные циклы насекомых и других вредителей тесно связаны с температурой и влажностью. Более тёплые зимы и продолжительные засушливые периоды позволяют им раньше выходить из спячки и активнее размножаться. Уже в начале весны многие виды начинают повреждать посадки, когда растения ещё ослаблены после зимы.

Климатические изменения приводят к тому, что вредители:

выходят из зимовки значительно раньше обычных сроков; дают больше поколений за один сезон; наносят больший ущерб ослабленным культурам; расширяют ареал и закрепляются в новых регионах.

Дополнительную проблему создаёт избыточное внесение азотных удобрений и загущённые посадки. В таких условиях иммунитет растений снижается, а вредители получают идеальную среду для размножения.

Новые вредители, которые уже рядом

Потепление способствует проникновению южных видов в среднюю полосу. Эти вредители ранее не могли выживать в холодном климате, но теперь успешно закрепляются на дачных участках.

Южно-зелёный клоп (незара зелёная)

Этот клоп родом из Африки и способен питаться более чем 150 видами растений. Он высасывает соки из побегов и плодов, ослабляет культуры и переносит инфекции. Особенно сильно страдают бобовые.

Коричневый мраморный щитник

Выходец из Восточной Азии, который отличается высокой прожорливостью и устойчивостью к инсектицидам. Он повреждает сотни видов растений, а при угрозе выделяет резкий запах. В регионах без естественных врагов его численность быстро растёт.

Испанский слизень

Один из самых агрессивных моллюсков Европы. Он поедает не только листья и плоды, но и семена, корни и даже мёртвые ткани растений. Быстро размножается и может быть переносчиком паразитов и бактерий.

Короед-типограф

Этот вредитель хвойных деревьев всё чаще даёт два поколения за сезон. Он повреждает ель и сосну, прогрызая ходы под корой, что приводит к гибели деревьев даже в лесных массивах.

Грызуны и кровососущие — скрытая угроза

Изменения климата затрагивают не только насекомых. При тёплых и малоснежных зимах мыши и полёвки раньше начинают размножаться и активнее повреждают посадки.

Иксодовые клещи из-за мягкой погоды могут просыпаться уже в марте и оставаться активными до поздней осени. Также ожидается рост численности комаров, что создаёт дискомфорт и повышает риск заболеваний у людей и домашних животных. Об этом сообщает Огород.ru.

Как климат влияет на болезни растений

Потепление и высокая влажность создают благоприятную среду для грибков, бактерий и вирусов. Туманы, ветры и активные насекомые-переносчики ускоряют распространение инфекций.

В 2026 году особого внимания потребуют:

фитофтороз; мучнистая роса; альтернариоз; септориоз; бактериозы; вирусы мозаики.

Существует риск появления более агрессивных штаммов, устойчивых к привычным фунгицидам. Даже сильные морозы не решают проблему полностью: после таяния снега повышенная влажность создаёт идеальные условия для вспышек болезней.

Популярные вопросы о вредителях и болезнях в 2026 году

Станет ли вредителей больше?

Общая тенденция указывает на рост численности и расширение ареалов.

Можно ли обойтись без химии?

Полностью — сложно, но профилактика и биологические методы снижают нагрузку.

Почему важна совместная борьба?

Если соседи игнорируют проблему, вредители быстро возвращаются на обработанный участок.