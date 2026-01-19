Южные твари уже на пороге: изменившаяся погода запускает вторжение, к которому дачники не готовы

Потепление климата меняет правила игры на дачных участках быстрее, чем кажется. Если раньше основные риски для урожая были более-менее предсказуемыми, то теперь вредители и болезни реагируют на новые условия первыми. В 2026 году садоводам и огородникам придётся быть особенно внимательными к защите растений.
Жизненные циклы насекомых и других вредителей тесно связаны с температурой и влажностью. Более тёплые зимы и продолжительные засушливые периоды позволяют им раньше выходить из спячки и активнее размножаться. Уже в начале весны многие виды начинают повреждать посадки, когда растения ещё ослаблены после зимы.
Климатические изменения приводят к тому, что вредители:
выходят из зимовки значительно раньше обычных сроков;
дают больше поколений за один сезон;
наносят больший ущерб ослабленным культурам;
расширяют ареал и закрепляются в новых регионах.
Дополнительную проблему создаёт избыточное внесение азотных удобрений и загущённые посадки. В таких условиях иммунитет растений снижается, а вредители получают идеальную среду для размножения.
Потепление способствует проникновению южных видов в среднюю полосу. Эти вредители ранее не могли выживать в холодном климате, но теперь успешно закрепляются на дачных участках.
Этот клоп родом из Африки и способен питаться более чем 150 видами растений. Он высасывает соки из побегов и плодов, ослабляет культуры и переносит инфекции. Особенно сильно страдают бобовые.
Выходец из Восточной Азии, который отличается высокой прожорливостью и устойчивостью к инсектицидам. Он повреждает сотни видов растений, а при угрозе выделяет резкий запах. В регионах без естественных врагов его численность быстро растёт.
Один из самых агрессивных моллюсков Европы. Он поедает не только листья и плоды, но и семена, корни и даже мёртвые ткани растений. Быстро размножается и может быть переносчиком паразитов и бактерий.
Этот вредитель хвойных деревьев всё чаще даёт два поколения за сезон. Он повреждает ель и сосну, прогрызая ходы под корой, что приводит к гибели деревьев даже в лесных массивах.
Изменения климата затрагивают не только насекомых. При тёплых и малоснежных зимах мыши и полёвки раньше начинают размножаться и активнее повреждают посадки.
Иксодовые клещи из-за мягкой погоды могут просыпаться уже в марте и оставаться активными до поздней осени. Также ожидается рост численности комаров, что создаёт дискомфорт и повышает риск заболеваний у людей и домашних животных. Об этом сообщает Огород.ru.
Потепление и высокая влажность создают благоприятную среду для грибков, бактерий и вирусов. Туманы, ветры и активные насекомые-переносчики ускоряют распространение инфекций.
В 2026 году особого внимания потребуют:
фитофтороз;
мучнистая роса;
альтернариоз;
септориоз;
бактериозы;
вирусы мозаики.
Существует риск появления более агрессивных штаммов, устойчивых к привычным фунгицидам. Даже сильные морозы не решают проблему полностью: после таяния снега повышенная влажность создаёт идеальные условия для вспышек болезней.
Станет ли вредителей больше?
Общая тенденция указывает на рост численности и расширение ареалов.
Можно ли обойтись без химии?
Полностью — сложно, но профилактика и биологические методы снижают нагрузку.
Почему важна совместная борьба?
Если соседи игнорируют проблему, вредители быстро возвращаются на обработанный участок.
