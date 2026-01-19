Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Южные твари уже на пороге: изменившаяся погода запускает вторжение, к которому дачники не готовы

Клопы-полифаги поражают сотни видов растений
Садоводство

Потепление климата меняет правила игры на дачных участках быстрее, чем кажется. Если раньше основные риски для урожая были более-менее предсказуемыми, то теперь вредители и болезни реагируют на новые условия первыми. В 2026 году садоводам и огородникам придётся быть особенно внимательными к защите растений.

Слизень и клоп в саду
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Слизень и клоп в саду

Почему климат напрямую влияет на вредителей

Жизненные циклы насекомых и других вредителей тесно связаны с температурой и влажностью. Более тёплые зимы и продолжительные засушливые периоды позволяют им раньше выходить из спячки и активнее размножаться. Уже в начале весны многие виды начинают повреждать посадки, когда растения ещё ослаблены после зимы.

Климатические изменения приводят к тому, что вредители:

  1. выходят из зимовки значительно раньше обычных сроков;

  2. дают больше поколений за один сезон;

  3. наносят больший ущерб ослабленным культурам;

  4. расширяют ареал и закрепляются в новых регионах.

Дополнительную проблему создаёт избыточное внесение азотных удобрений и загущённые посадки. В таких условиях иммунитет растений снижается, а вредители получают идеальную среду для размножения.

Новые вредители, которые уже рядом

Потепление способствует проникновению южных видов в среднюю полосу. Эти вредители ранее не могли выживать в холодном климате, но теперь успешно закрепляются на дачных участках.

Южно-зелёный клоп (незара зелёная)

Этот клоп родом из Африки и способен питаться более чем 150 видами растений. Он высасывает соки из побегов и плодов, ослабляет культуры и переносит инфекции. Особенно сильно страдают бобовые.

Коричневый мраморный щитник

Выходец из Восточной Азии, который отличается высокой прожорливостью и устойчивостью к инсектицидам. Он повреждает сотни видов растений, а при угрозе выделяет резкий запах. В регионах без естественных врагов его численность быстро растёт.

Испанский слизень

Один из самых агрессивных моллюсков Европы. Он поедает не только листья и плоды, но и семена, корни и даже мёртвые ткани растений. Быстро размножается и может быть переносчиком паразитов и бактерий.

Короед-типограф

Этот вредитель хвойных деревьев всё чаще даёт два поколения за сезон. Он повреждает ель и сосну, прогрызая ходы под корой, что приводит к гибели деревьев даже в лесных массивах.

Грызуны и кровососущие — скрытая угроза

Изменения климата затрагивают не только насекомых. При тёплых и малоснежных зимах мыши и полёвки раньше начинают размножаться и активнее повреждают посадки.

Иксодовые клещи из-за мягкой погоды могут просыпаться уже в марте и оставаться активными до поздней осени. Также ожидается рост численности комаров, что создаёт дискомфорт и повышает риск заболеваний у людей и домашних животных. Об этом сообщает Огород.ru.

Как климат влияет на болезни растений

Потепление и высокая влажность создают благоприятную среду для грибков, бактерий и вирусов. Туманы, ветры и активные насекомые-переносчики ускоряют распространение инфекций.

В 2026 году особого внимания потребуют:

  1. фитофтороз;

  2. мучнистая роса;

  3. альтернариоз;

  4. септориоз;

  5. бактериозы;

  6. вирусы мозаики.

Существует риск появления более агрессивных штаммов, устойчивых к привычным фунгицидам. Даже сильные морозы не решают проблему полностью: после таяния снега повышенная влажность создаёт идеальные условия для вспышек болезней.

Популярные вопросы о вредителях и болезнях в 2026 году

Станет ли вредителей больше?
Общая тенденция указывает на рост численности и расширение ареалов.

Можно ли обойтись без химии?
Полностью — сложно, но профилактика и биологические методы снижают нагрузку.

Почему важна совместная борьба?
Если соседи игнорируют проблему, вредители быстро возвращаются на обработанный участок.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача огород климат растения садоводство
Новости Все >
Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае
При морозах ниже минус 30 градусов запуск двигателя увеличивает износ в 8–10 раз
Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов
Забытые дома водительские права не являются лишением права управления
С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов
Геленджик всё чаще сравнивают с Мальдивами благодаря морским бухтам и ландшафту
ГИБДД начала чаще штрафовать водителей за нарушения ПДД на придомовых территориях
Для дохода 30 тыс. рублей в месяц нужен вклад от 3 млн рублей — расчёт экспертов
Сосульки на крыше указывают на ошибки утепления и вентиляции дома
Президентская стипендия олимпийских чемпионов составляет 60 тысяч рублей — Васильев
Сейчас читают
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Садоводство, цветоводство
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Соль помогает снизить накопление сажи в дымоходе при отоплении дровами
Недвижимость
Соль помогает снизить накопление сажи в дымоходе при отоплении дровами
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Лёд треснул не под коньками: отказ Овечкина вызвал неожиданный разворот в американском спорте
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Передний привод временно, а вышло навсегда: как бюрократия создала самый странный внедорожник СССР
Сирия: Аш-Шараа добился капитуляции курдов, что резко усиливает Турцию
Сирия: Аш-Шараа добился капитуляции курдов, что резко усиливает Турцию
Последние материалы
Бахрома возвращается в моду, добавляя лёгкости плотным тканям
Белая и жёлтая земляника даёт вкус с нотами ананаса и лимона
Закаливание снижает чувствительность сосудов к холоду — врач Ярослав Гурин
При морозах ниже минус 30 градусов запуск двигателя увеличивает износ в 8–10 раз
Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов
Забытые дома водительские права не являются лишением права управления
С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов
Редкую птицу рыжеухого бюльбюля зафиксировали в нацпарке Приморья
Геленджик всё чаще сравнивают с Мальдивами благодаря морским бухтам и ландшафту
ГИБДД начала чаще штрафовать водителей за нарушения ПДД на придомовых территориях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.