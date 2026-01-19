Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сад засыпало — и начался отсчёт: как не дать зиме уничтожить гортензии и рододендроны

Снег и сильные морозы повышают риск повреждения гортензий и рододендронов
Зимой сад может выглядеть спокойным и защищённым, но именно в этот период декоративные кустарники подвергаются самым серьёзным испытаниям. Снег и мороз одновременно способны и сохранить растения, и нанести им непоправимый вред. Особенно уязвимыми считаются гортензии и рододендроны, которые реагируют на холод гораздо острее других культур, об этом сообщает Actualno.

Сад под укрытием
Почему снег не всегда полезен для сада

Лёгкий снежный покров действует как природный утеплитель. Он защищает почву от резких перепадов температуры, снижает воздействие холодного ветра и весной постепенно увлажняет грунт, что важно для корней и будущего роста. Именно поэтому садоводы нередко считают снег союзником, особенно когда речь идёт о укрытии растений зимой.

Однако ситуация меняется, когда осадки становятся обильными и влажными. Тяжёлый снег задерживается на ветвях, сгибает побеги и может их сломать, особенно у молодых декоративных кустарников, хвойных растений и плодовых деревьев. Уплотнённый снежный слой вокруг стволов ухудшает доступ кислорода к корням и создаёт комфортную среду для грызунов.

Морозы как дополнительный фактор риска

Сильные морозы, которые наблюдаются в последние недели, усиливают негативный эффект. У садовых гортензий при резком понижении температуры часто повреждаются цветочные почки, сформированные ещё на прошлогодних побегах. Это напрямую влияет на цветение в новом сезоне и объясняет, почему зимовка гортензий требует особого внимания.

Рододендроны страдают по другой причине. Зимой у них нередко возникает физиологическая засуха — состояние, при котором растение не может впитывать влагу из промёрзшей почвы. Ситуацию усугубляют сухие зимние ветры, вызывающие скручивание и подсыхание листьев.

Мокрый снег: как защитить гортензии и рододендроны

Чтобы декоративные кустарники без потерь пережили холодный сезон, им требуется целенаправленная защита. Речь идёт не только о снеге, но и о правильной зимней агротехнике, включающей мульчирование, укрытие и уход за почвой.

Гортензии рекомендуется заранее замульчировать. Под куст насыпают слой мульчи толщиной 10-20 см, используя сосновую кору, торф, шишки или хвойные опилки. В период сильных морозов надземную часть растения аккуратно оборачивают зимним агротекстилем плотностью около 30 г/м², фиксируя его шпагатом. На открытых и ветреных участках дополнительно устанавливают защитные экраны.

Рододендроны также нуждаются в мульче, предпочтительно кислой. Основание куста можно прикрыть еловыми или сосновыми ветками. При этом надземную часть не следует плотно укутывать: агротекстиль лучше натянуть на колышки, вбитые вокруг растения, создавая воздушную прослойку. Во время оттепелей, когда почва начинает оттаивать, кусты важно поливать, чтобы снизить риск физиологической засухи.

Что делать со снегом на ветках

Небольшое количество снега полезно, но при сильных и влажных снегопадах требуется вмешательство. Ветви аккуратно освобождают от тяжёлого снега рукой или мягкой щёткой. Использовать палки или обливать растения горячей водой нельзя — такие действия почти гарантированно приводят к повреждениям коры и побегов.

Сравнение: гортензии и рододендроны зимой

Гортензии чувствительны прежде всего к морозам, так как их цветочные почки закладываются заранее и легко повреждаются холодом. Рододендроны, в свою очередь, сильнее страдают от сочетания мороза, ветра и недостатка влаги. В обоих случаях ключевую роль играют мульча, правильное укрытие и защита от снега, но подходы к утеплению отличаются по деталям.

Советы по уходу за кустарниками зимой

  1. Используйте мульчу из подходящих материалов и обновляйте её по мере необходимости.

  2. Следите за состоянием укрытий после снегопадов и ветров.

  3. Убирайте тяжёлый снег с ветвей своевременно и аккуратно.

  4. Во время оттепелей проверяйте влажность почвы и при необходимости поливайте растения.

Популярные вопросы о зимней защите сада

Как выбрать укрывной материал для гортензий и рододендронов?

Лучше всего подходит зимний агротекстиль, пропускающий воздух и свет.

Сколько стоит подготовка сада к зиме?

Затраты зависят от количества растений и выбранных материалов, но чаще всего ограничиваются покупкой мульчи и агроволокна.

Что лучше: плотное укрытие или воздушная защита?

Для большинства кустарников предпочтительна защита с воздушной прослойкой.

