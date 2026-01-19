Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Огород старой школы возвращается: приём, который используют лишь самые опытные дачники

Древесная зола улучшает рост листовых овощей и снижает кислотность почвы — Actualno
Садоводство

Листовые овощи считаются одними из самых простых культур для огорода, но даже они нуждаются в грамотном уходе. Один из доступных и недооценённых помощников садовода — древесная зола, которую часто выбрасывают. При правильном применении она способна улучшить почву и поддержать рост зелени. Об этом рассказывает Actualno.

Осенняя подготовка грядки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя подготовка грядки

Почему древесная зола полезна для листовых овощей

Выращивание листовых овощей — салата, шпината, рукколы, кейла — особенно актуально в прохладные сезоны. Эти культуры богаты витаминами A, C и K и хорошо реагируют на умеренное питание почвы. Древесная зола ценится как натуральное удобрение, поскольку содержит калий, кальций и фосфор, а также микроэлементы — магний, железо и цинк. Именно такие мягкие методы подпитки всё чаще используют сторонники органического подхода и те, кто возвращается к принципам огорода старой школы.

Кроме питательной функции, зола помогает регулировать кислотность грунта. Карбонаты, образующиеся при сжигании древесины, снижают избыточную кислотность, что улучшает усвоение питательных веществ. Это особенно важно для листовых овощей, чувствительных к уровню pH.

Как правильно вносить древесную золу в огород

Использовать золу нужно аккуратно и дозировано. В среднем зола, полученная после сжигания древесины, подходит для обработки около 90 квадратных метров грядок в течение года. Лучше всего вносить её во влажную почву, заделывая в верхний слой на глубину 5–10 см.

Важно учитывать, что зола быстро растворяется в воде и может резко изменить pH. Поэтому чрезмерный полив снижает её эффективность и способствует вымыванию питательных веществ. Оптимальным считается полив около 2,5 см воды в неделю, предпочтительно с помощью капельного орошения в утренние часы.

Дополнительный эффект: защита от болезней

Зола может помочь в профилактике некоторых заболеваний листовых овощей. Например, она снижает риск развития килы крестоцветных — болезни, которая активно развивается в кислых почвах. Нормализация pH с помощью золы уменьшает благоприятные условия для патогенов. По схожему принципу работает и компостная вода для защиты растений, которую используют для мягкого укрепления иммунитета посадок.

При этом важно помнить: заражённые растения нельзя отправлять в компост, чтобы не распространять болезнь по участку.

Сравнение: древесная зола и минеральные удобрения

Минеральные удобрения действуют быстро и точно дозируются, но не улучшают структуру почвы. Древесная зола работает мягче, одновременно обогащая грунт органическими компонентами и корректируя кислотность. Она особенно удобна для небольших огородов и теплиц, где важно поддерживать баланс без агрессивной химии.

Плюсы и минусы использования древесной золы

Перед применением стоит оценить все стороны такого удобрения.

Плюсы:

  • натуральный состав;

  • улучшение структуры почвы;

  • насыщение калием и кальцием;

  • снижение кислотности.

Минусы:

  • риск защелачивания почвы;

  • невозможность точной дозировки;

  • опасность при неправильном хранении и использовании.

Советы по использованию древесной золы

Используйте только золу от натуральной древесины без пропиток.
Работайте в перчатках, маске и защитных очках.
Вносите золу умеренно, смешивая с почвой.
Регулярно проверяйте уровень pH на грядках.

Популярные вопросы о древесной золе для листовых овощей

Можно ли использовать золу каждый сезон?
Да, но только при контроле кислотности почвы и соблюдении дозировок.

Подходит ли зола для всех листовых культур?
Большинство листовых овощей хорошо реагируют на золу, но важно учитывать особенности конкретных растений.

Что лучше: зола или известь?
Зола действует мягче, но менее эффективно по сравнению с известью, поэтому подходит для постепенной корректировки pH.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача удобрение садоводство
Новости Все >
Новые правила СНТ поменяют порядок оформления общего имущества — ОСН
Торговля Китая и России в 2025 году сократилась на 6,5% — данные таможни КНР
Etihad Airways возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2026 году
Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2026 году
Материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года достигнет 729 тысяч рублей
Минтранс РФ утвердил новые правила авиаперевозок с 1 марта 2026 года
Туристический налог в России с 1 января 2026 года введут семь городов
Камера с приманкой зафиксировала дельфинов и синюю акулу у Азорских островов
В Великобритании выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет по музейным находкам
Уборка снега жильцами снижает плату за коммунальные услуги — эксперт ЖКХ Бондарь
Сейчас читают
Зарядный ток АКБ при −30°C в 20–40 раз ниже нормы
Авто
Зарядный ток АКБ при −30°C в 20–40 раз ниже нормы
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Садоводство, цветоводство
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Популярное
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают где купить

Цветы в кашпо помогают быстро преобразить фасад дома — рассказываем, какие растения подойдут для солнца и тени и как создать эффектную композицию.

Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
"ЛуАЗ" создал ранний внедорожник на базе "Запорожца" Сергей Милешкин Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России Любовь Степушова Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыша-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Последние материалы
Сумка мягкий тоут не теряется на фоне объёмной одежды
Натуральный камень и мрамор заменяют тканевые скатерти в сервировке — Bovary
Посев без холода задерживает прорастание клубники, розы и шиповника
"ЛуАЗ" создал ранний внедорожник на базе "Запорожца"
Ритуалы с массажем и звуковыми практиками снижают нагрузку на нервную систему
Под водой у Индонезии нашли череп Homo erectus — археолог Харольд Бергха
Сливочное масло хранится в морозилке до 9 месяцев
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Горбатые киты начали активно срывать охоту косаток — Marine Mammal Science
В Амазонке засухи нарушили способность леса поглощать углерод — LiveScience
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.