Андрей Докучаев

Зима бьёт исподтишка: эти растения страдают молча и без помощи могут не дожить до весны

Мокрый снег и морозы угрожают гортензиям и рододендронам зимой — Actualno
Садоводство

Зима может стать серьезным испытанием для сада, особенно когда снег и морозы затягиваются. С одной стороны, снежный покров защищает растения, с другой — его избыток способен нанести ощутимый вред. В первую очередь под угрозой оказываются декоративные кустарники, чувствительные к холоду и влаге. Об этом рассказывает Actualno. 

Гортензия
Фото: unsplash.com by Gaetano Cessati gaetanocessati, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гортензия

Почему снег и мороз опасны для сада

Снег выполняет роль природного утеплителя: он защищает почву от резких перепадов температур и высушивающего ветра, а весной постепенно насыщает грунт влагой. Однако при обильных осадках ситуация меняется. Мокрый и тяжелый снег надолго задерживается на ветвях, перегружает крону и может ломать побеги у кустарников, хвойных и молодых плодовых деревьев.

Дополнительную угрозу создают сильные морозы. Уплотненный снег вокруг стволов ухудшает доступ кислорода к корням и формирует благоприятную среду для грызунов. Особенно уязвимыми в таких условиях оказываются гортензии и рододендроны, которые плохо переносят сочетание холода, ветра и повышенной влажности. Именно поэтому зимой часто спорят, стоит ли утаптывать снег под деревьями.

Какие растения нуждаются в защите в первую очередь

Гортензии страдают от низких температур из-за того, что цветочные почки формируются на прошлогодних побегах. Сильный мороз может уничтожить их задолго до весны. Рододендроны подвержены так называемой физиологической засухе — состоянию, при котором корни не могут впитывать воду из промерзшей почвы, а листья теряют влагу под воздействием зимнего ветра.

Эти факторы делают защиту декоративных кустарников важной частью зимнего ухода за садом, особенно в регионах с затяжными холодами и снегопадами.

Мокрый снег: как защитить гортензии и рододендроны

Чтобы минимизировать ущерб от зимы и сохранить цветение весной, растениям требуется правильная подготовка.

Гортензии нуждаются в надежной защите корневой системы. Под куст рекомендуется уложить слой мульчи толщиной 10-20 см. Для этого подойдут сосновая кора, торф, шишки или хвойные опилки. В период сильных морозов надземную часть стоит свободно укрыть зимним агротекстилем плотностью около 30 г/м², зафиксировав его веревкой. В открытых, продуваемых местах дополнительно помогает установка ветрозащитного экрана — такие нюансы подробно разбираются в материалах о зимнем уходе за гортензиями.

Рододендроны также требуют мульчирования кислым субстратом. Основание куста можно прикрыть хвойным лапником. Надземную часть не следует плотно обматывать агротканью — лучше натянуть материал на колышки, установленные вокруг растения. Во время оттепелей, когда почва начинает оттаивать, куст рекомендуется поливать, чтобы снизить риск физиологической засухи и скручивания листьев.

Что еще важно учитывать зимой

Небольшое количество снега полезно для сада, но при обильных осадках стоит регулярно проверять состояние растений. Если снег становится тяжелым и влажным, его аккуратно стряхивают с ветвей рукой или мягкой метлой. Использовать палки или обдавать кусты горячей водой нельзя — такие действия травмируют кору и побеги.

Важно помнить, что грамотный уход зимой напрямую влияет на состояние сада весной и на качество цветения декоративных культур.

Сравнение: естественная защита и искусственное укрытие растений

Естественный снежный покров хорошо работает при умеренных осадках и стабильных температурах. Искусственные укрытия — мульча, агротекстиль, лапник — позволяют компенсировать риски, связанные с резкими морозами, ветром и мокрым снегом. В идеале оба подхода дополняют друг друга и обеспечивают растениям максимально комфортные условия зимовки.

Плюсы и минусы зимнего укрытия растений

Зимняя защита сада требует времени и материалов, но дает ощутимый результат.

Плюсы:

  • сохранение цветочных почек;

  • защита корней от промерзания;

  • снижение риска поломки ветвей.

Минусы:

  • необходимость регулярного контроля;

  • дополнительные затраты на мульчу и укрывной материал;

  • риск ошибок при неправильном укрытии.

Советы по защите сада от снега и мороза

Используйте мульчу для утепления корней кустарников.
Укрывайте растения только подходящими материалами.
Регулярно стряхивайте мокрый снег с ветвей.
Поливайте рододендроны в периоды оттепелей.

Популярные вопросы о защите сада зимой

Нужно ли убирать весь снег с растений?
Нет, легкий слой снега полезен. Опасен только тяжелый и мокрый снег, который может ломать ветви.

Чем лучше укрывать гортензии зимой?
Оптимальный вариант — сочетание мульчи и зимнего агротекстиля, установленного свободно.

Почему у рододендронов скручиваются листья зимой?
Чаще всего это признак физиологической засухи, связанной с промерзшей почвой и сухим ветром.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача садоводство
