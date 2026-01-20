Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода

Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Садоводство

Морозник — это удивительное растение, которое завоевало популярность еще в средневековье. Его сажали у входа в дома, веря, что он может защитить от злых духов и сглаза. Сегодня морозник ценится за свою красоту и полезные свойства, а также за способность украшать сад в холодные месяцы.

Морозник среди снега
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Морозник среди снега

Легенда и история морозника

Морозник, который также называют "рождественской розой" или "христовым цветком", связан с древними легендами. Одна из них рассказывает, что, узнав о рождении Спасителя, пастухи Вифлеема решили принести ему дары. Но один из них не мог найти подходящий подарок и, опечалившись, заплакал. В месте, где упали его слезы, вырос прекрасный цветок, ставший даром младенцу Христу — это и есть рождественская роза.

Морозник в садах России

В последние 10-15 лет морозник стал популярным снова, особенно в России. Прежде всего это касается морозника кавказского, который издавна ценится за свои лекарственные свойства. Он помогает очищать организм и способствует снижению веса. Эти качества сделали растение любимым у садоводов.

Где растёт морозник

Морозник можно встретить в природных условиях, в том числе на опушках лесов в Европе, Средиземноморье и Западной Азии. Он растет в тех местах, где есть достаточно влаги и полутени.

Характеристики морозника

Морозник, или геллеборус, относится к семейству Лютиковые и, как и другие растения этого рода, является ядовитым. Он зимостойкий и засухоустойчив, а его цветение начинается уже в марте, когда другие растения только начинают распускаться. Цветы морозника по форме напоминают фонарики, поникающие и достаточно крупные (до 8 см в диаметре).

Посадка и уход

Морозник не любит частых пересадок, однако на одном месте может расти до 10 лет. Растение предпочитает полутень, а почва должна быть рыхлой, дренированной и постоянно влажной. Лучше всего его сажать под деревьями, например, яблонями, которые обеспечат растению естественную тень летом и свет зимой.

Высаживать морозник нужно в заранее подготовленные ямки размером 25х25 см, заполнив их почвой с добавлением компоста. Расстояние между растениями должно составлять около 30 см. После посадки землю необходимо полить, а в течение трех недель обеспечить обильный полив.

Размножение

Морозник можно размножать как семенами, так и делением кустов. Семена высаживаются сразу после сбора, так как они плохо сохраняют всхожесть. Важно помнить, что сеянцы начнут цвести только через три года. Для деления кустов весной, после цветения, следует аккуратно разделить корни и посадить их в подготовленные ямки.

Вредители и болезни

Основные вредители морозника — это улитки, слизни, мыши и тля. Иногда растение может быть подвержено грибковым заболеваниям, таким как Coniothyrium hellebori. В таких случаях необходимо удалять пораженные листья и обработать растения фунгицидами. Об этом сообщает 7dach.

Популярные виды и сорта морозника

  1. Морозник черный (H. niger) — один из самых популярных видов, цветет с декабря по февраль белыми или розовыми цветами. Этот вид морозника особенно хорош в зимний сад.
  2. Морозник восточный (H. orientalis) — цветет позднее, в марте или апреле. Его цветки могут быть белыми, розовыми или кремовыми.
  3. Морозник вонючий (H. foetidus) — отличается необычным ароматом, но его зелёные цветки остаются привлекательными. Это компактное растение с декоративными кожистыми листьями.
  4. Морозник кавказский (H. caucasicus) — этот вид менее декоративен, но его листья сохраняют красоту даже зимой. Однако будьте осторожны: морозник кавказский ядовит.

Плюсы и минусы выращивания морозника

Плюсы

  • Морозник — одно из немногих растений, которое цветет зимой.
  • Он довольно неприхотлив в уходе и может расти на одном месте долгое время.
  • Растение обладает декоративной листвой и красивыми цветами, которые украсят сад в холодное время года.

Минусы

  • Морозник ядовит, что требует осторожности при работе с ним.
  • Плохо переносит пересадки, что может затруднить его переноску на новое место.
  • Может быть подвержен вредителям и болезням, что требует дополнительного внимания.

Популярные вопросы о морознике

Какие условия для выращивания морозника наиболее благоприятны?

Морозник предпочитает полутень, рыхлую, влажную почву и стабильную влажность. Не следует часто пересаживать растение, оно может расти на одном месте до 10 лет.

Как размножать морозник?

Морозник можно размножать как семенами (которые высеиваются сразу после сбора), так и делением кустов, что является более простым методом.

Какие вредители могут угрожать морознику?

Морозник подвержен нападению улиток, слизней и тли. Иногда он поражается грибковыми инфекциями, требующими обработки фунгицидами.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад зима дача цветы огород садоводство
Новости Все >
Объём сделок с жильём в России сократился вдвое — риелтор Константин Апрелев
Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае
При морозах ниже минус 30 градусов запуск двигателя увеличивает износ в 8–10 раз
Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов
Забытые дома водительские права не являются лишением права управления
С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов
Геленджик всё чаще сравнивают с Мальдивами благодаря морским бухтам и ландшафту
ГИБДД начала чаще штрафовать водителей за нарушения ПДД на придомовых территориях
Для дохода 30 тыс. рублей в месяц нужен вклад от 3 млн рублей — расчёт экспертов
Сосульки на крыше указывают на ошибки утепления и вентиляции дома
Сейчас читают
Ранние сорта баклажанов созревают за 90–110 дней
Садоводство, цветоводство
Ранние сорта баклажанов созревают за 90–110 дней
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Садоводство, цветоводство
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
В интерьерах 2026 года плинтусы заменяют теневым зазором — ouest-france
Недвижимость
В интерьерах 2026 года плинтусы заменяют теневым зазором — ouest-france
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости
Лёд треснул не под коньками: отказ Овечкина вызвал неожиданный разворот в американском спорте
Пока соседи воюют с жарой и шлангами, этот куст превращает засуху в цветущий спектакль
Пока соседи воюют с жарой и шлангами, этот куст превращает засуху в цветущий спектакль
Последние материалы
Яркие и насыщенные цвета бодрят и мешают расслаблению в спальне
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Горячая ванна с маслами снижает потерю влаги кожей зимой
Однолетние лианы за сезон вырастают до 4–5 метров
Рекорды жары зафиксированы в Северной и Восточной Африке — FUTURA
Пастернак придаёт гратену естественную сладость — ouest-france
Диагональное нанесение консилера создаёт лифтинг-эффект — бьюти-эксперт Эмили Чанг
Дилер не вправе требовать допуслуги для покупки авто
Пышный и ароматный батон на молоке: домашняя выпечка, которая удивит вас своим вкусом
Плоды мелотрии применяются для салатов и маринования
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.