Анна Маляева

Забудете, что сажали ради красоты: эти игрушечные арбузы пойдут прямиком в маринад

Плоды мелотрии применяются для салатов и маринования
Садоводство

Мелотрия, маленькая лиана с миниатюрными плодами, напоминающими виноград, быстро завоевала популярность среди садоводов. Её фото часто можно встретить в соцсетях, где она выглядит как настоящая находка для любителей декоративных растений. Однако стоит ли считать её исключительно декоративным элементом, или мелотрия действительно может дать полноценный урожай?

Мелотрия
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мелотрия

Что такое мелотрия и откуда она пришла

Мелотрия шершавая — это лиана, родственная огурцу и тыкве, родом из Центральной Америки. В своём родном климате она используется как пищевая культура, а не просто как экзотический элемент. В условиях нашего климата мелотрия развивается как однолетнее растение и прекрасно себя чувствует в тёплую погоду, быстро разрастается и начинает плодоносить.

Мелотрия сразу привлекает внимание своей привлекательной листвой и аккуратными плодами, внешне схожими с мини-арбузами. Она идеально подходит для вертикального озеленения и быстро покрывает любую опору, что делает её отличным выбором для декора.

Декор — да, но не только

Мелотрия хорошо справляется с ролью декоративного растения и используется для оформления:

  • заборов и решёток;
  • теплиц и парников;
  • балконов и террас;
  • арок и пергол.

Однако её ценность не ограничивается только эстетической стороной. В отличие от многих декоративных лиан, мелотрия даёт съедобный урожай, который можно собирать регулярно, особенно при правильном уходе. Плоды, появляющиеся с завидной регулярностью, позволяют использовать мелотрию не только для украшения, но и для добавления свежести и вкуса в блюда.

Реальный урожай: что с ним

Главное, что беспокоит многих садоводов, — это реальная польза от мелотрии. Конечно, она не заменит огурцы в салатах, но обладает своими преимуществами в кулинарии.

Молодые плоды мелотрии, хрустящие и с лёгкой кислинкой, идеально подходят для:

  • салатов;
  • маринования и засолки;
  • закусок или украшения для других блюд.

Особенно ценится мелотрия в консервации. Её маленький размер, плотная кожица и аккуратная форма делают её удобной для заготовок. Такая форма плодов идеально подходит для маринования, сообщает "СмартПресс".

Как правильно выращивать мелотрию

Хотя мелотрия не слишком требовательна в уходе, она всё же нуждается в некоторых условиях для хорошего роста. Что важно учесть при её выращивании:

  • тёплый климат, лучше всего через рассаду;
  • наличие опоры для лианы;
  • регулярный, но умеренный полив;
  • сбор плодов каждые 2-3 дня.

Если не собирать урожай вовремя, плоды начинают грубеть, и растение снижает свою продуктивность. Это одна из распространённых причин, по которой садоводы могут разочароваться в мелотрии, ожидая от неё более щедрого урожая, как от огурцов или кабачков.

Где мелотрия уместна

Мелотрия — идеальный выбор для небольших садов и ограниченных пространств, так как она занимает мало места и хорошо подходит для уплотнительных посадок. Её можно высаживать:

  • на небольших участках, где важно использовать пространство эффективно;
  • в теплицах как уплотнительную культуру;
  • на балконах и в декоративных огородах.

Она легко контролируется, если ей задать правильное направление роста, и не будет конкурировать с другими растениями.

Почему мелотрия недооценена

Одна из причин, по которой мелотрия часто недооценена, — это завышенные ожидания. Многие садоводы ждут от неё либо экзотики без хлопот, либо полноценной замены огурцу. Мелотрия же занимает промежуточную позицию: она требует регулярного ухода и сбора урожая небольшими порциями, что не всегда устраивает тех, кто ищет культуру с высокой отдачей.

Если же рассматривать её как дополнение к основным растениям, разочарования не будет.

Декор или урожай

Мелотрия — это и декоративное растение, и источник полезных плодов. Она действительно украсит ваш сад или балкон, но при этом будет радовать вас съедобными мини-огурчиками, которые можно использовать в салатах, маринованиях или как украшение для блюд.

Эта культура — не для тех, кто хочет собирать урожай мешками. Но для любителей аккуратных, компактных растений и разнообразных кулинарных экспериментов мелотрия может стать отличным выбором.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача овощи декор огород урожай кулинария садоводство
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
