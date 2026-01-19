Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Клумба, от которой не отводят взгляд: рядом с этими однолетниками меркнут даже розы

Куфея огненно-красная цветёт с июня до осенних заморозков
Садоводство

Как освежить свой цветник, не расставшись с многолетниками? Ответ прост: добавьте необычные однолетние растения. Они способны преобразить ваш сад так, что вы не узнаете его. Мы расскажем о нескольких оригинальных однолетниках, которые придадут клумбе совершенно новый вид.

Однолетние цветы в саду
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Однолетние цветы в саду

Арктотис пышный

Арктотис пышный (Arctotis fastuosa), или венидиум пышный, родом из Южной Африки. Это растение семейства Астровые часто выращивается как однолетник, несмотря на свою многолетнюю природу. Арктотис может достичь высоты 30-60 см, с яркими соцветиями диаметром до 10 см. Цветы могут быть белыми или ярко-желтыми, с темно-коричневым центром. Цветет он с конца июля и до сентября, создавая на клумбе неповторимую атмосферу.

Для его выращивания лучше использовать рассаду, посеяв семена в апреле. Появившиеся всходы пересаживаются в открытый грунт в конце мая. Арктотис предпочитает солнечные участки и хорошо переносит засуху. Этот цветок идеально подходит для миксбордеров, а его яркие корзинки можно использовать для срезки.

Краспедия шаровидная

Краспедия шаровидная (Craspedia globosa) родом из Австралии. Это растение, также называемое "барабанными палочками", представляет собой многолетник, выращиваемый как однолетник. Его характерные желтые, плотные шаровидные соцветия диаметром до 3 см не останутся незамеченными. Цветет она с августа по сентябрь.

Для посадки краспедии семена нужно высеять в феврале. Закаленную рассаду высаживают в открытый грунт в мае. Это растение хорошо переносит засуху и предпочитает почвы с низким уровнем влаги. Краспедия красиво смотрится в рокариях и цветниках теплых оттенков, привлекая пчел и бабочек. Она также идеально подходит для срезки и как сухоцвет.

Куфея огненно-красная

Куфея огненно-красная (Cuphea ignea) из Мексики — это красивый однолетник с яркими трубчатыми цветками красного цвета с черными концами и белой каймой. Растение достигает высоты 30-75 см и цветет с июня до заморозков.

Посев семян на рассаду проводят в апреле, а высаживать растения в открытый грунт нужно в конце мая. Куфея любит тепло и солнце, но плохо переносит низкие температуры. Она прекрасно подходит для бордюров и рабаток, а также может быть использована для создания декоративных композиций.

Нолана странная

Нолана странная (Nolana paradoxa) родом из Чили и является почвопокровным растением, которое выращивают как однолетник. Оно образует густые ветви и красиво цветет с июня по сентябрь. Цветки ноланы бывают голубыми, пурпурными или с желтым зевом.

Для посадки семена следует высевать в апреле. Растение любит солнечные участки, но может расти и в полутени. Оно отлично подходит для рокариев и миксбордеров холодной гаммы, а также для ампельных композиций в подвесных корзинах.

Ксерантемум однолетний

Ксерантемум однолетний (Xeranthemum annuum) из Юго-Восточной Европы — это растение с красивыми розовыми, фиолетовыми и белыми цветками. Оно цветет с июня по сентябрь, создавая яркие акценты на клумбе.

Посев семян проводят в апреле, а рассада высаживается в открытый грунт в мае. Это растение не требует особого ухода, предпочитает солнечные места и хорошо переносит засуху. Ксерантемум отлично подходит для миксбордеров и букетов-сухоцветов.

Малопа трехраздельная

Малопа трехраздельная (Malope trifida) родом из Западного Средиземноморья. Это растение с крупными цветами от пурпурно-красного до розово-красного цвета. Оно цветет с начала июля до поздних осенних заморозков.

Для посадки семена высевают в открытый грунт весной. Малопа светолюбива и устойчива к засухе. Она прекрасно растет в группах на газоне и используется для декорирования изгородей.

Малькольмия приморская

Малькольмия приморская (Malcolmia maritima) из Средиземноморья — это невысокое растение с душистыми цветками различных оттенков, от белого до пурпурного. Цветет она с июля до осени, создавая неповторимый аромат в саду.

Посев семян проводят весной. Малькольмия предпочитает солнечные участки и не переносит холодных и сырых почв. Она хороша для миксбордеров и срезки, а также для использования в контейнерах. Об этом сообщает 7dach.

Популярные вопросы о летниках, которые цветут все лето

Как правильно выбрать однолетники для сада?

Лучше всего выбирать растения, которые соответствуют климатическим условиям вашего региона и подходят для типа почвы.

Как часто нужно подкармливать однолетники?

Обычно подкормки проводят каждые 2-3 недели в период активного роста. Для пышного цветения важно использовать минеральные удобрения.

Что делать, если летники начинают увядать?

Регулярно удаляйте увядшие цветки и листья, чтобы стимулировать новые побеги и цветение.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Куфея огненно-красная цветёт с июня до осенних заморозков
