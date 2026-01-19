Земляника потеряла красный цвет — и взяла вкусом: сорта, ради которых выделяют половину огорода

Садоводы часто стремятся разнообразить свой участок новыми сортами растений, и земляника не является исключением. Если вы хотите добавить в свой сад что-то необычное, почему бы не попробовать сорта земляники с белыми, жёлтыми или розовыми ягодами? Эти экзотические растения становятся всё более популярными, хотя на рынках их можно встретить довольно редко.
Необычная земляника с белыми, жёлтыми и розовыми ягодами известна с XVI века, когда её впервые обнаружили в Альпах. Одна из версий объясняет её необычный цвет воздействием ультрафиолета в горных районах. Позже, в 30-х годах XX века, в Европе стали разводить белоплодную ананасную землянику. Однако она не пользовалась большой популярностью, так как плохо хранилась и менее привлекательно выглядела на прилавках по сравнению с красной.
Сегодня, с развитием селекции, белая и жёлтая земляника снова обрели популярность. Их особенность заключается в отсутствии антоцианов, пигментов, которые окрашивают ягоды в привычный красный цвет. Эти ягоды сохраняют все полезные вещества, присущие красной землянике — витамины, органические кислоты, пектин и минералы. Вкус таких ягод может варьироваться от сладкого до кисловатого, с оттенками ананаса, лимона, дикой земляники или актинидии, сообщает "Ботаничка".
Земляника с необычным цветом привлекает внимание не только благодаря своему внешнему виду, но и благодаря ряду достоинств. Однако, как и у большинства культур, у таких сортов есть свои слабые стороны.
Сортов с белыми, жёлтыми и розовыми ягодами на рынке становится всё больше, и каждый из них имеет свои особенности.
Этот сорт мелкоплодной земляники имеет золотисто-жёлтые ягоды, которые созревают до самых морозов. Он отличается высоким урожаем и приятным вкусом с нотками актинидии.
Среднеранний сорт с бело-розовыми ягодами, которые обладают вкусом ананаса и персика. Однако из-за нежной мякоти ягоды плохо хранятся.
Этот сорт морозоустойчив и неприхотлив. Ягоды кремово-жёлтые, с лёгким ананасным послевкусием. Он подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в горшках.
Урожайный сорт с крупными ягодами, которые приобретают розоватый оттенок при полном созревании. Вкус ягод напоминает ананас и персик.
Этот мелкоплодный сорт имеет беловато-жёлтые ягоды, которые ароматны, сладки и с лёгкой кислинкой. Он также является ремонтантным и даёт урожай до поздней осени.
Ремонтантный сорт с коническими ягодами кремового оттенка. Ягоды насыщенного вкуса, напоминающие лесную землянику.
Отличается морозостойкостью и долгим плодоношением. Ягоды светло-кремовые, с ярким ананасным привкусом.
Этот сорт известен своей зимостойкостью и высоким иммунитетом. Белые ягоды обладают насыщенным ананасным вкусом.
Хорошим выбором являются сорта "Золотой десерт", "Бьянка Фрагола" и "Жёлтое чудо", которые отличаются высокой урожайностью и необычным вкусом.
Это связано с тем, что многие сорта светлоплодной земляники имеют меньшие плоды и не всегда могут похвастаться такой же продуктивностью, как красноплодные сорта.
Некоторые сорта не образуют усов, поэтому их можно размножать семенами или делением кустов.
Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.