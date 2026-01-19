Земляника потеряла красный цвет — и взяла вкусом: сорта, ради которых выделяют половину огорода

Белая и жёлтая земляника даёт вкус с нотами ананаса и лимона

Садоводы часто стремятся разнообразить свой участок новыми сортами растений, и земляника не является исключением. Если вы хотите добавить в свой сад что-то необычное, почему бы не попробовать сорта земляники с белыми, жёлтыми или розовыми ягодами? Эти экзотические растения становятся всё более популярными, хотя на рынках их можно встретить довольно редко.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Куст земляники с ягодами

Особенности белой, жёлтой и розовой земляники

Необычная земляника с белыми, жёлтыми и розовыми ягодами известна с XVI века, когда её впервые обнаружили в Альпах. Одна из версий объясняет её необычный цвет воздействием ультрафиолета в горных районах. Позже, в 30-х годах XX века, в Европе стали разводить белоплодную ананасную землянику. Однако она не пользовалась большой популярностью, так как плохо хранилась и менее привлекательно выглядела на прилавках по сравнению с красной.

Сегодня, с развитием селекции, белая и жёлтая земляника снова обрели популярность. Их особенность заключается в отсутствии антоцианов, пигментов, которые окрашивают ягоды в привычный красный цвет. Эти ягоды сохраняют все полезные вещества, присущие красной землянике — витамины, органические кислоты, пектин и минералы. Вкус таких ягод может варьироваться от сладкого до кисловатого, с оттенками ананаса, лимона, дикой земляники или актинидии, сообщает "Ботаничка".

Плюсы и минусы светлоплодной земляники

Земляника с необычным цветом привлекает внимание не только благодаря своему внешнему виду, но и благодаря ряду достоинств. Однако, как и у большинства культур, у таких сортов есть свои слабые стороны.

Преимущества

Уникальный вкус и аромат. Ягоды могут иметь широкий спектр вкусов — от сладких до кисловатых с нотками экзотических фруктов, таких как ананас или актинидия. Нежная и сочная мякоть. В отличие от часто встречающихся магазинных сортов, мякоть белой и жёлтой земляники мягкая и тающая, что делает её вкус особенно приятным. Хороший иммунитет. Многие сорта хорошо переносят заболевания, обеспечивая стабильные урожаи. Снижение числа вредителей. Ягоды светлого цвета не привлекают птиц и насекомых, что способствует снижению числа вредителей. Много ремонтантных сортов. Ремонтантные сорта позволяют наслаждаться ягодами вплоть до поздней осени.

Недостатки

Плохая транспортабельность. Нежная мякоть быстро мнётся при транспортировке, что снижает привлекательность для продажи. Мельчание ягод. В крупноплодных сортах белой, розовой и жёлтой земляники ягоды обычно меньше по размеру, чем у привычной красной клубники. Низкая урожайность. Это касается преимущественно крупных сортов, которые уступают красной землянике по количеству урожая. Сложности с размножением. Многие сорта не образуют усов, что усложняет их размножение.

Популярные сорта земляники с светлыми плодами

Сортов с белыми, жёлтыми и розовыми ягодами на рынке становится всё больше, и каждый из них имеет свои особенности.

Золотой десерт

Этот сорт мелкоплодной земляники имеет золотисто-жёлтые ягоды, которые созревают до самых морозов. Он отличается высоким урожаем и приятным вкусом с нотками актинидии.

Бьянка Фрагола

Среднеранний сорт с бело-розовыми ягодами, которые обладают вкусом ананаса и персика. Однако из-за нежной мякоти ягоды плохо хранятся.

Жёлтое чудо

Этот сорт морозоустойчив и неприхотлив. Ягоды кремово-жёлтые, с лёгким ананасным послевкусием. Он подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в горшках.

Финская розовая

Урожайный сорт с крупными ягодами, которые приобретают розоватый оттенок при полном созревании. Вкус ягод напоминает ананас и персик.

Холидей

Этот мелкоплодный сорт имеет беловато-жёлтые ягоды, которые ароматны, сладки и с лёгкой кислинкой. Он также является ремонтантным и даёт урожай до поздней осени.

Крем-брюле

Ремонтантный сорт с коническими ягодами кремового оттенка. Ягоды насыщенного вкуса, напоминающие лесную землянику.

Белая душа

Отличается морозостойкостью и долгим плодоношением. Ягоды светло-кремовые, с ярким ананасным привкусом.

Белоснежка

Этот сорт известен своей зимостойкостью и высоким иммунитетом. Белые ягоды обладают насыщенным ананасным вкусом.

Популярные вопросы о разноцветной землянике

Какая земляника с необычными плодами лучше для сада?

Хорошим выбором являются сорта "Золотой десерт", "Бьянка Фрагола" и "Жёлтое чудо", которые отличаются высокой урожайностью и необычным вкусом.

Почему разноцветная земляника имеет меньшую урожайность?

Это связано с тем, что многие сорта светлоплодной земляники имеют меньшие плоды и не всегда могут похвастаться такой же продуктивностью, как красноплодные сорта.

Как лучше размножать сорта с белыми, жёлтыми и розовыми ягодами?

Некоторые сорта не образуют усов, поэтому их можно размножать семенами или делением кустов.