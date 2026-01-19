Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Лелеете посаженные семена, но они не откликаются на заботу: этим культурам нужна зима по расписанию

Посев без холода задерживает прорастание клубники, розы и шиповника
Садоводство

Многие дачники недоумевают, почему аккуратно посеянные семена лаванды, примулы или дельфиниума неделями не подают признаков жизни. Кажется, что сделано всё правильно, но всходов нет. Причина часто кроется не в качестве семян, а в отсутствии холода.

Семена
Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Семена

Что такое стратификация и зачем она нужна

Стратификация — это искусственное воспроизведение природных условий, через которые семена проходят в естественной среде. В природе они зимуют в почве под снегом, переживают длительный холод и только после этого "просыпаются" весной. Именно низкие температуры запускают внутренние процессы, без которых росток не появляется, сообщает "Антонов сад".

Если такие культуры сеять сразу в тёплый грунт или держать при комнатной температуре, семена словно замирают. Они продолжают "ждать зиму". Поэтому садоводы создают её самостоятельно — чаще всего с помощью холодильника.

Культуры, которым стратификация необходима

Некоторые растения без холодного периода либо не прорастают вовсе, либо делают это крайне медленно. Для них предварительная подготовка — обязательный этап.

Клубника

Семена раскладывают на влажном ватном диске, упаковывают в пакет и убирают в холодильник примерно на две недели. После этого их можно высевать в грунт.

Роза и шиповник

Перед охлаждением семена часто обрабатывают перекисью водорода для обеззараживания. Затем их выдерживают во влажной среде в холодильнике от полутора до двух месяцев. Без этого всходов можно так и не дождаться.

Астильба

Семена высевают в контейнер с увлажнённым грунтом, накрывают плёнкой и отправляют в холод примерно на три недели. После этого ёмкость переносят на свет.

Туя

Посевной материал раскладывают по поверхности влажной почвы, слегка присыпают песком и выдерживают в холодильнике два-три месяца. Грунт важно регулярно проверять, чтобы он не пересыхал.

Виноград

Свежие косточки помещают во влажный песок и охлаждают шесть-восемь недель. Затем контейнеры на несколько дней переносят в тепло — именно перепад температур стимулирует прорастание.

Боярышник

Это один из рекордсменов по длительности подготовки. Свежие семена высевают в грунт и оставляют в холоде почти до следующей осени. Зато всходы появляются дружно.

Дельфиниум

Контейнеры с посевами держат в холодильнике около двух недель. Как только семена начинают проклёвываться, их переносят в прохладное светлое место — дельфиниум плохо переносит жару на старте.

Клематис

Срок стратификации зависит от размера семян. Крупным требуется до трёх месяцев холода, средним — около месяца. Температура хранения — от 0 до +5 градусов.

Лаванда

Подготовку начинают за 30-40 дней до посева. Семена смешивают с песком и выдерживают в холодильнике полтора-два месяца, после чего высевают.

Примула

Не все сорта нуждаются в холоде, поэтому информацию всегда уточняют на упаковке. Если стратификация требуется, семена раскладывают по поверхности почвы и охлаждают от двух до четырёх недель.

Сравнение: посев со стратификацией и без неё

Без холодной подготовки многие культуры либо не всходят вовсе, либо "сидят" в земле месяцами. Стратификация ускоряет прорастание, делает всходы более дружными и снижает процент потерь. Для сложных культур она часто становится решающим фактором успеха.

Популярные вопросы

Можно ли обойтись без холодильника?

Иногда используют холодный балкон или погреб, но стабильная температура там есть не всегда.

Нужно ли стратифицировать все семена?

Нет, только культуры, которым в природе требуется зимовка.

Что будет, если передержать семена в холоде?

Чаще всего это не критично, но слишком длительное охлаждение может замедлить развитие после посева.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
