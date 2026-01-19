Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу

Редис в квартире требует глубину грунта от 15 см
Садоводство

Домашний огород часто кажется затеей для терпеливых, но с редисом все иначе. Этот овощ способен дать результат меньше чем за месяц и не требует сложных условий. Достаточно понять несколько базовых принципов — и урожай получится даже на обычном подоконнике. 

Урожай редиса на подоконнике
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Урожай редиса на подоконнике

Почему редис подходит для выращивания дома

Редис — одна из самых быстрых и благодарных культур. От посева до сбора проходит около трёх недель, поэтому ошибки не пугают: всегда можно пересеять. Он занимает минимум места, хорошо растёт в контейнерах и не превращает квартиру в "джунгли".

Дополнительный бонус — съедобная ботва. Даже если корнеплод получился неидеальным, молодые листья подойдут для салатов и холодных супов. Это делает редис особенно удобным вариантом для начинающих.

Какие сорта лучше выбрать для подоконника

Для квартиры подходят ранние и устойчивые сорта. Лучше всего себя показывают компактные варианты, которые не склонны к стрелкованию и спокойно переносят недостаток света.

Среди проверенных — "Заря", "18 дней", "Ранний красный", "Французский завтрак", а также гибриды вроде "Селеста F1" и "Дабел F1". Они формируют корнеплоды даже при неидеальных условиях и дают предсказуемый результат.

Почва и ёмкости: что важно учесть

Редису нужна рыхлая и воздушная земля. Готовый грунт для рассады подходит лучше всего. Он не слёживается и позволяет корнеплоду свободно расти. Плотная или кислая почва приводит к мелким и жёстким плодам.

Контейнер должен быть не менее 15-18 см глубиной. В слишком мелкой ёмкости редис уходит в ботву. Обязательное условие — дренажные отверстия, иначе переувлажнение быстро приведёт к проблемам. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Свет и температура — ключ к успеху

Редис любит свет, но не жару. Лучшее место — восточное или западное окно, где нет постоянного перегрева. Температура выше 22 градусов почти всегда приводит к вытягиванию и отсутствию корнеплода.

Если света мало, поможет подсветка. А вот северное окно без лампы — плохой вариант. Перегрев над батареей — самая частая причина неудач при выращивании редиса дома.

Как посеять редис

  1. Насыпьте грунт, не доходя 2-3 см до края контейнера, и хорошо увлажните.

  2. Сделайте бороздки глубиной 1-2 см.

  3. Разложите семена с интервалом 5-7 см, не загущая посадки.

  4. Присыпьте землёй, слегка уплотните и опрыскайте.

  5. Накройте плёнкой до появления всходов, ежедневно проветривая.

  6. Снимите укрытие сразу после прорастания.

Когда собирать урожай

Первые корнеплоды готовы через 20-25 дней после всходов. Ориентируйтесь на размер: если "плечики" достигли 2-3 см, редис можно убирать. Лучше собирать выборочно, освобождая место для оставшихся растений.

Передержанный редис становится жёстким и горьким, поэтому затягивать со сбором не стоит.

Сравнение: редис дома и на грядке

На подоконнике редис растёт медленнее, чем в теплице, но условия более стабильны. Нет резких перепадов температуры и меньше вредителей. Зато важно следить за светом и не допускать перегрева, чего на улице обычно не требуется.

Популярные вопросы о редисе на подоконнике

Почему редис вытягивается?
Чаще всего из-за жары или недостатка света.

Можно ли выращивать его круглый год?
Да, при дополнительной подсветке и умеренной температуре.

Что делать, если редис ушёл в ботву?
Использовать листья в пищу и пересадить новый посев в более прохладное место.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы овощи рассада садоводство
Новости Все >
Новые правила СНТ поменяют порядок оформления общего имущества — ОСН
Торговля Китая и России в 2025 году сократилась на 6,5% — данные таможни КНР
Etihad Airways возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2026 году
Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2026 году
Материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года достигнет 729 тысяч рублей
Минтранс РФ утвердил новые правила авиаперевозок с 1 марта 2026 года
Туристический налог в России с 1 января 2026 года введут семь городов
Камера с приманкой зафиксировала дельфинов и синюю акулу у Азорских островов
В Великобритании выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет по музейным находкам
Уборка снега жильцами снижает плату за коммунальные услуги — эксперт ЖКХ Бондарь
Сейчас читают
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Садоводство, цветоводство
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Авто
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Зарядный ток АКБ при −30°C в 20–40 раз ниже нормы
Авто
Зарядный ток АКБ при −30°C в 20–40 раз ниже нормы
Популярное
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей

Немезия — яркое украшение вашего сада. Узнайте о лучших сортах и секретах выращивания рассадой для пышного цветения.

Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают где купить
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России Любовь Степушова Локомотив "Э" пережил эпохи и ушёл в рейс в 1986 году Сергей Милешкин Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыша-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыша-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Последние материалы
Загустевшее масло зимой ускоряет износ двигателя
В хрущевках шкафы-купе часто съедают до 10% площади
Сухой и влажный корм дают кошке при балансе калорий
Новые правила СНТ поменяют порядок оформления общего имущества — ОСН
Вулкан Безымянный восстановил вершину после взрыва 1956 года — LiveScience
Дом из двойного бруса собирается без усадки и отделки — эксперт Андрей Никонов
Сорт томатов "Золото Амишей" даёт урожай 15 кг с метра
В 2026 году автозапчасти в России подорожают на 8–15%
Сухой воздух и синтетика усиливают статическое электричество в волосах
Математическое мышление существовало до письменности — профессор Гарфинкель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.