Больше никакой борьбы с проплешинами: растения, которые сами затягивают землю плотным ковром

Мшанку высаживают вместо травы между плитками
Идеальный газон давно перестал быть обязательным символом ухоженного участка. Все больше садоводов замечают, что трава требует слишком много сил, воды и внимания, а результат не всегда радует. Альтернативные почвопокровники позволяют решить те же задачи — и часто выглядят интереснее. 

Мшанка
Мшанка

Почему газон — не всегда лучшее решение

Классический газон красив только при регулярном уходе: стрижке, поливе, подкормках и борьбе с проплешинами. В жару он выгорает, в тени редеет, а на склонах быстро теряет вид. Именно поэтому все чаще на смену траве приходят почвопокровные растения, которые образуют плотный зеленый ковер и почти не требуют вмешательства.

Важные нюансы перед заменой газона

Альтернативный "газон" нельзя создавать по тем же правилам, что обычный. Большинство почвопокровников высаживают рассадой, а не семенами. Почву нужно тщательно очистить от сорняков, особенно корневищных. Первое время растения разрастаются медленно, но уже со второго сезона образуют устойчивый ковер.

Также важно учитывать нагрузку. Полностью заменить газон в зонах активного хождения способны лишь немногие виды. Остальные подходят для декоративных участков, склонов, тени или зон отдыха без интенсивного движения. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Лучшие альтернативы газону

Среди самых надежных и популярных вариантов выделяются:

  • Белый клевер — устойчив к вытаптыванию, не требует стрижки и остается зеленым даже в жару.
  • Тимьян ползучий — ароматный ковер для солнечных и сухих мест, особенно хорош вдоль дорожек.
  • Мшанка шиловидная — создает эффект "зеленого мха", подходит для декоративных зон и мощения.
  • Очитки — идеальны для склонов и бедных почв, практически не требуют ухода.
  • Барвинок — вечнозеленое решение для тени и приствольных кругов.
  • Живучка — быстро закрывает проблемные участки, но требует ограничения роста.
  • Вероника культурная — нежный ковёр для полутени и спокойных зон.
  • Почвопокровные гвоздики — яркий акцент для солнечных каменистых мест.
  • Котула — редкий вариант, который выдерживает хождение между плитками.
  • Дюшенея — быстрорастущее покрытие для дальних и труднодоступных уголков сада.

Сравнение: газон и почвопокровники

Газон выигрывает там, где нужна универсальная площадка для игр и активного отдыха. Почвопокровники же лучше справляются с тенью, засухой, сложным рельефом и декоративными задачами. Они требуют меньше ухода и позволяют зонировать участок по нагрузке и стилю.

Как заменить газон правильно

  1. Разделите участок на зоны по нагрузке.

  2. Выберите растения под конкретные условия — солнце, тень, влажность.

  3. Тщательно подготовьте почву и удалите сорняки.

  4. Замульчируйте посадки в первый сезон.

  5. Дайте растениям время разрастись, не ожидая мгновенного результата.

Популярные вопросы о замене газона

Можно ли полностью отказаться от газона?
Да, если грамотно распределить почвопокровники по зонам.

Что выбрать для дорожек?
Клевер или котулу — они лучше переносят хождение.

Подойдут ли альтернативы для средней полосы?
Большинство перечисленных растений отлично зимуют в этом климате.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
