Восточный гость, который не боится русских морозов: это растение украшает сад и уходит в варенье

Декоративная айва, известная также как хеномелес, — это уникальное растение, которое способно преобразить любой сад. Своим ярким цветением и компактными размерами оно завоевало любовь как профессиональных ландшафтных дизайнеров, так и садоводов‑любителей. Несмотря на своё восточное происхождение, хеномелес успешно прижился в умеренном климате и не требует сложного ухода, радуя владельцев своим цветением.
Хеномелес родом из горных регионов Китая и Японии. Благодаря работе селекционеров были выведены морозостойкие сорта, способные выдерживать морозы до -30°C. Это растение принадлежит к семейству розовых, но не имеет родственных связей с обычной айвой — оно представляет собой отдельный род, со своим уникальным внешним видом и характером.
Высота растения может варьироваться от 1 до 3 метров в зависимости от климата. В северных регионах оно не превышает 1,2 метра. Крона хеномелеса округлая и раскидистая, легко поддающаяся формировке, что позволяет использовать её для создания различных ландшафтных композиций. Побеги растения отличаются от ярко‑зелёных в молодом возрасте до почти чёрных, иногда с колючками, по мере старения. Листья тёмно‑зелёные, блестящие и обратнояйцевидные, длиной 3-5 см. В течение сезона они могут менять оттенки, что добавляет декоративности растению.
Цветки хеномелеса крупные, с яркими жёлтыми тычинками, и имеют разнообразные оттенки — от белоснежного до огненно‑оранжевого или малинового. Плоды — это шаровидные "яблочки" до 4 см в диаметре. Они золотисто‑жёлтые, ароматные, но достаточно кислы и твёрды.
Хеномелес начинает цвести в конце мая — начале июня. Цветение длится 2-4 недели, а у некоторых сортов оно может повторяться осенью. Для опыления рекомендуется высаживать несколько растений рядом, так как хеномелес — перекрёстноопыляемое растение. Плоды созревают в сентябре-октябре и могут оставаться на ветках до первых заморозков, создавая декоративный эффект в осеннем саду.
Растение предпочитает солнечные участки или лёгкую полутень. Оно будет благодарно за защиту от северных ветров (например, посадка у южной стены дома). Почва должна быть дренированной, чтобы избежать застоя воды.
Хеномелес лучше всего растёт в лёгкой, плодородной, слабокислой почве (pH 5,5-6,5). Идеальная смесь — это листовая земля, песок и компост в соотношении 2:1:1. Избегайте щелочных почв, которые могут привести к хлорозу.
Лучшее время для посадки — весна, с апреля по май. Яма для посадки должна быть размером 50x50 см с дренажом из керамзита или битого кирпича. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы, а между кустами оставляйте расстояние 60-80 см. Об этом сообщает издание Русские семена.
Несмотря на кисловатый вкус, плоды декоративной айвы очень ценны для переработки. Из них можно приготовить варенье, джемы, мармелады, компоты и сиропы, которые обладают тонизирующими свойствами и укрепляют иммунную систему. Также плоды используют для сушки и приготовления настоев, а семена применяются в народной медицине для лечения суставов и нервной системы.
