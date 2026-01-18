Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Орхидея цветёт — и вдруг всё рушится: неверный шаг превращает роскошь в чахлый стебель

Увеличение горшка более чем на один размер замедляет рост орхидей — Real Simple
Садоводство

Орхидеи давно стали символом утончённой домашней флоры, но за их эффектной внешностью скрывается непростой характер. Эти комнатные растения остро реагируют на ошибки в уходе и особенно чувствительны к пересадке. Неправильные действия могут надолго остановить рост или лишить растение сил для нового цветения, об этом сообщает Real Simple.

Орхидея
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Орхидея

Почему пересадка орхидей требует особого подхода

Орхидеи отличаются от большинства комнатных растений строением корневой системы. Их корни участвуют в фотосинтезе, нуждаются в воздухе и не переносят плотную почву. Именно поэтому пересадка — не рутинная процедура, а важный этап ухода, от которого зависит дальнейшее развитие растения, особенно в периоды, когда меняются условия содержания и зимний уход за орхидеями становится критически важным.

"Чтобы пересадить орхидею, аккуратно извлеките все растение вместе с корневым комом", — говорит генеральный директор Lawn Love Стив Коркоран.

Использование плоского предмета помогает сохранить корневую систему целой и снижает риск повреждений, которые могут привести к стрессу или заболеваниям.

Когда пересадка действительно уместна

Многие владельцы орхидей совершают ошибку, ориентируясь на календарь, а не на состояние растения. На практике пересадка нужна только при разрастании корней или разрушении субстрата, а также при нарушении баланса влаги, когда даже корректный полив орхидей уже не спасает ситуацию.

"Если орхидея цветет, обычно лучше подождать, пока цветы опадут, прежде чем пересаживать ее, если только растение явно не испытывает трудности", — говорит флорист и владелец магазина Athletic Club Flower Shop Адриан Авилес.

Он также подчёркивает, что при пересадке стоит удалять только коричневые и мягкие корни, сохраняя зелёные и плотные — именно они отвечают за питание и восстановление растения.

Роль дренажа и воздуха

Одна из частых причин неудач — неподходящий субстрат и горшок без отверстий. Орхидеям необходима хорошая вентиляция корней и быстрый отвод влаги.

"Используйте воздухопроницаемую смесь для орхидей из коры, а не обычную почвосмесь, и выбирайте горшок с большим количеством дренажных отверстий", — говорит соучредитель Your Green Pal Джин Кабальеро.

Размер горшка имеет значение

В отличие от многих растений, орхидеи предпочитают тесноту. Слишком просторный горшок замедляет рост и повышает риск загнивания корней.

"Орхидеи любят уют, поэтому я никогда не увеличиваю размер горшка более чем на один размер", — говорит основатель питомника TN Nursery Тэмми Сонс.

Аккуратность — залог успеха

Механические повреждения и резкие движения особенно опасны для орхидей. Бережное обращение помогает сохранить корни здоровыми и избежать лишнего стресса.

"Осторожное обращение крайне важно, поскольку орхидеи чувствительны к внешним воздействиям, а поддержание здоровой циркуляции воздуха вокруг корней помогает предотвратить стресс и гниение", — говорит главный садовник Dorado Maroma Аурелио Мак Родригес.

Сравнение: пересадка орхидей и других комнатных растений

Большинство комнатных растений спокойно переносят универсальный грунт и пересадку по графику. Орхидеи, напротив, требуют специального субстрата из коры, прозрачных горшков и индивидуального подхода. Если фикус или драцена быстро адаптируются к новому контейнеру, то орхидея может реагировать на смену условий замедлением роста или отказом от цветения.

Советы по пересадке орхидей шаг за шагом

  1. Достаньте растение, аккуратно отделив корни от стенок горшка.

  2. Осмотрите корневую систему и удалите повреждённые участки.

  3. Подберите горшок с дренажными отверстиями, увеличив размер минимально.

  4. Используйте специализированный субстрат для орхидей и не заглубляйте основание растения.

Популярные вопросы о пересадке орхидей

Как выбрать горшок для орхидеи? Лучше подойдут прозрачные пластиковые горшки с отверстиями для вентиляции и контроля состояния корней.
Сколько стоит субстрат для орхидей? Специализированные смеси на основе коры стоят дороже обычной почвы, но расходуются экономно.
Что лучше: пересаживать весной или осенью? Важнее ориентироваться не на сезон, а на состояние корней и субстрата.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
