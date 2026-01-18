Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима высасывает силы из дома — эти растения включают режим жизни даже в серые месяцы

Драцена, филодендрон и монстера лучше переносят зимние условия в квартире
Садоводство

Зима с её коротким световым днём и серыми пейзажами редко располагает к обновлениям. Пока садовые участки находятся в состоянии покоя, интерьер можно легко оживить с помощью комнатных растений. Они способны добавить дому цвета, уюта и ощущения жизни даже в самый пасмурный сезон, об этом сообщает издание Real Simple.

Драцена
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Драцена

Почему зимой стоит заняться комнатными растениями

Январь традиционно считается "тихим" месяцем для садоводов, но именно в это время внимание логично перенести внутрь дома. Комнатные растения не требуют сложного ухода, теплиц или специализированного инвентаря, при этом заметно меняют атмосферу жилого пространства. Эксперты отмечают, что зимой особенно ценятся виды, устойчивые к слабому освещению и редкому поливу, а также чувствительные к сухому воздуху и отоплению, которое меняет привычный микроклимат в квартире и влияет на зимний уход за комнатными растениями.

"Даже небольшие растения добавляют цвет, а крупные сразу оживляют пространство", — отмечает руководитель отдела обучения и работы с сообществом The Sill Парис Лаликата.

Драцена Lemon Lime: яркость без усилий

Драцена Lemon Lime привлекает внимание полосатыми листьями и аккуратной формой. Это один из самых неприхотливых вариантов для квартиры, особенно для начинающих или тех, кто часто уезжает. Растение спокойно переносит недостаток света и не нуждается в частом поливе.

Лучше всего драцена чувствует себя при ярком рассеянном освещении, но и в полутени сохраняет декоративность. Компактные экземпляры подходят для рабочих зон, а более крупные — для гостиных и спален, где они становятся устойчивым визуальным акцентом.

Филодендрон: зелёный фон для зимы

Филодендрон часто называют одним из самых универсальных комнатных растений для холодного сезона. Его пышная листва и насыщенный зелёный цвет делают интерьер визуально теплее и уютнее.

"Зимой эти растения ценят за густую листву и ощущение жизни в доме", — говорит эксперт Palmstreet Джолибет Портильо.

Филодендроны хорошо переносят слабое освещение и требуют полива примерно раз в неделю. При этом важно помнить, что растение токсично для кошек и собак, поэтому его размещение стоит продумать заранее, особенно в небольших квартирах.

Серебристый потос: светлый акцент в тёмных зонах

Сциндапсус, известный как серебристый потос, выделяется листьями с лёгким металлическим блеском. Они отражают свет и визуально делают помещение более светлым, что особенно актуально зимой, когда естественного освещения не хватает.

"Мягкий блеск листьев добавляет интерьеру глубины и уюта", — отмечает Джолибет Портильо.

Растение предпочитает температуру от 18 до 29 °C и не любит холодные сквозняки, поэтому его лучше держать вдали от окон и входных дверей.

Аглаонема: цвет и настроение

Тем, кто хочет добавить в интерьер не только зелёные, но и цветные акценты, подойдёт аглаонема. Розово-зелёные узорчатые листья делают её выразительным элементом декора, а в популярной культуре растение ассоциируется с удачей и позитивными переменами.

Парис Лаликата выделяет сорта аглаонема "Wishes" и аглаонема Siam, которые сочетают декоративность и относительную простоту ухода, не требуя сложных схем полива или подкормки.

Монстера: тропическое ощущение среди зимы

Монстера деликатесная помогает создать ощущение тропиков даже в разгар зимы. Крупные резные листья сразу притягивают взгляд и формируют эффект "живого" интерьера, особенно в просторных помещениях.

"Монстера добавляет пространству тропическую энергетику", — подчёркивает Джолибет Портильо.

Растению необходимо достаточно места для роста, а в отопительный сезон важно следить за влажностью почвы и периодически опрыскивать листья. При активном росте также стоит учитывать особенности подкормки монстеры, чтобы сохранить крупные листья плотными и здоровыми.

Сравнение популярных комнатных растений для зимы

Драцена и филодендрон подойдут тем, кто ищет неприхотливые растения с предсказуемым результатом. Серебристый потос выигрывает в условиях нехватки света, аглаонема добавляет цветовые акценты, а монстера создаёт самый выразительный визуальный эффект, но требует больше пространства и внимания к микроклимату.

Советы по выбору комнатных растений зимой

  1. Оцените уровень естественного освещения в квартире.

  2. Учитывайте наличие домашних животных.

  3. Выбирайте растения с простым режимом полива.

  4. Используйте подходящий грунт и горшки для стабильного роста.

Популярные вопросы о комнатных растениях зимой

Как выбрать растение для тёмной комнаты?

Лучше подойдут филодендрон или серебристый потос, устойчивые к недостатку света.

Сколько стоит уход за комнатными растениями зимой?

Основные затраты связаны с покупкой грунта и горшков, регулярные расходы минимальны.

Что проще в уходе — драцена или монстера?

Драцена менее требовательна к условиям и лучше подходит для начинающих.

