Почвопокровное, ампельное и даже аквариумное: как вербейник монетчатый завоевал все уголки сада

Вербейник монетчатый легко размножается и не требователен в уходе

Сегодня расскажем вам о растении, которое может быть использовано в самых разных целях. Это вербейник монетчатый, который идеально подходит для создания почвопокровных и ампельных композиций, а также может стать прекрасным акцентом в комнате или аквариуме. Он поражает своей неприхотливостью, красотой и разнообразием использования. Заинтригованы? Давайте познакомимся с этим удивительным растением.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Вербейник монетчатый

Вербейник монетчатый: особенности растения

Вербейник монетчатый не является редким и экзотическим растением, однако его использование в садовом дизайне далеко не раскрыто полностью. Это растение широко распространено в России — от Северного Кавказа до Кольского полуострова. Его начали использовать как чайное растение еще в XVII веке, но и сегодня его потенциал в ландшафтном дизайне ещё не до конца раскрыт.

Его популярность растет благодаря легкости в уходе и способности быстро разрастаться. Кроме того, вербейник идеально подходит для создания эффектных зелёных уголков в садах и на дачах.

Ботаническая характеристика

Вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia) относится к семейству Первоцветные. Это многолетнее вечнозеленое растение, которое может быть использовано в самых разных формах. Его высота колеблется от 5 до 10 см, а ширина разрастания может достигать до 80 см и более. Листья имеют округлую форму, напоминающую монеты, что и объясняет название вида. Цветки вербейника ярко-желтые, чашевидные, с диаметром около 2 см, и цветет оно с июня по июль.

Декоративные сорта вербейника, такие как 'Aurea', 'Goldilocks' и 'Green Carpet', отличаются интересной окраской листьев и имеют различные размеры. Они идеально подходят для различных типов озеленения.

Уход и выращивание

Вербейник монетчатый довольно легко переносит различные условия, что делает его удобным для выращивания. Он подходит как для тенистых участков, так и для солнечных. В тени растения теряют свою золотистую окраску, но все же остаются декоративными. Особенно интересны желтолистные сорта, которые лучше всего себя чувствуют на солнечных участках, где их листья приобретают яркий золотистый оттенок.

Вербейник предпочитает влажные почвы и нуждается в регулярном поливе в жаркие летние месяцы. Он не требователен к составу почвы, но на бедных и сухих почвах выглядит менее декоративно. Для хорошего роста в местах с тяжелыми почвами рекомендуется сделать дренаж.

Размножение

Растение легко размножается стеблевыми черенками, которые быстро укореняются в любой сезон. Для этого достаточно срезать побег и посадить его в рыхлую влажную почву. Через несколько дней черенки укореняются и могут продолжать расти. Также возможен способ размножения семенами, но в этом случае растения зацветают только на третий год. Об этом сообщает 7dach.

Лекарственные свойства

Вербейник монетчатый — это не только декоративное растение, но и лекарственное. Его цветки и трава содержат много витамина С, что делает его отличным тонизирующим средством. Из вербейника можно приготовить настой, который обладает противовирусными, антибактериальными и сосудоукрепляющими свойствами. Это делает его популярным в народной медицине.

Вербейник в садовом дизайне

Вербейник монетчатый идеально подходит для создания живых ковров, однако не стоит использовать его вместо газона. Несмотря на устойчивость к вытаптыванию, в конце сезона он теряет свою декоративность — его листья утрачивают яркость и становятся менее привлекательными. Но для создания маленьких клумб или декоративных полянок он незаменим.

Особенно эффектно вербейник смотрится в контрастных посадках с другими растениями. Желтые листья вербейника, например, прекрасно гармонируют с камнями в рокариях или с темными растениями, такими как перилла или настурция.

Применение в различных стилях озеленения

Рокарии: вербейник монетчатый идеально подходит для оформления каменных садов, где его яркие желтые листья создают красивый контраст с камнями. Почвопокровные композиции: он отлично вписывается в композиции с другими низкорослыми растениями, такими как аце́на Бьюкенена или краснолистная живучка. Ампельное озеленение: вербейник может быть использован для создания ампельных композиций. Его длинные побеги прекрасно украсят балконы, веранды и садовые лестницы.

Применение в водоемах и аквариумах

Интересно, что вербейник монетчатый может расти в аквариумах и палюдариумах. Он прекрасно чувствует себя в воде с температурой от +15 до +22°C. Это открывает возможности для его использования в оформлении аквариумов и водоемов, где он может расти без дополнительного досвечивания.