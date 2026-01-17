Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают где купить

Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Садоводство

Фасад дома задаёт первое впечатление — ещё до того, как гость переступит порог. Именно поэтому контейнерное озеленение в последние годы стало таким популярным: без перекопки земли и сложных работ можно быстро добавить дому объём, цвет и живость. Свисающие каскады растений смягчают линии стен и делают здание частью сада.

Цветы на подоконнике
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Цветы на подоконнике

Почему цветы в кашпо — лучшее решение для фасада

Контейнерные растения ценят за мобильность и эффектность. Их можно разместить под окнами, у входа, вдоль террасы или на разной высоте, создавая многослойную композицию. При этом кашпо не занимают полезную площадь участка и позволяют легко менять облик дома в течение сезона.

Ещё один плюс — гибкость. Цветы можно переставлять, перевешивать и комбинировать, экспериментируя с оттенками и формами. Такой подход особенно удобен, если хочется обновить фасад быстро и без капитальных изменений.

Что важно учитывать при выборе растений

Прежде всего стоит оценить условия. Освещённость играет ключевую роль: южный фасад большую часть дня находится под солнцем, северный — в тени, а восточная и западная стороны дают мягкий рассеянный свет. Не менее важны ветер и объём кашпо: в маленьких горшках земля пересыхает слишком быстро, а растения теряют декоративность.

Также стоит заранее подумать о поливе. Если кашпо расположены высоко, лучше выбирать засухоустойчивые виды или продумать систему капельного орошения. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Лучшие растения для солнечного фасада

Южная сторона требует особенно выносливых культур.

  • Петуния ампельная остаётся классикой благодаря непрерывному цветению и способности быстро наращивать объём.
  • Калибрахоа выглядит более изящно, лучше переносит дождь и ветер и сохраняет аккуратную форму.
  • Вербена ампельная ценится за устойчивость к жаре и засухе.
  • Пеларгония плющелистная идеально подходит для солнца и ветра, почти не болеет и цветёт до осени.
  • Портулак — выбор для экстремально жарких стен, где полив возможен не каждый день.
  • Биденс радует яркими жёлтыми цветами и не требует сложного ухода.

Растения для полутени и тени

  • Северные и затенённые фасады тоже могут быть эффектными.
  • Лобелия создаёт лёгкое цветочное облако и лучше всего чувствует себя в полутени.
  • Бакопа работает как нежный фон и хорошо переносит дожди.
  • Фуксия привлекает экзотическими поникающими цветками и любит прохладу.
  • Бегония повислая сочетает декоративную листву и продолжительное цветение.
  • Дихондра добавляет фактуру и объём за счёт длинных серебристых побегов.
  • Будра плющевидная подходит для спокойных зелёных каскадов в тени.

Советы по оформлению фасада

  1. Определите освещённость каждой стороны дома.

  2. Подберите кашпо достаточного объёма.

  3. Сочетайте 2-3 вида растений с разной фактурой и формой роста.

Популярные вопросы о цветах для фасада

Сколько растений лучше сажать в одно кашпо?

Оптимально 2-3 вида, чтобы композиция выглядела гармонично.

Обязательно ли часто подкармливать цветы?

Да, особенно петунии и калибрахоа — без подкормок цветение ослабевает.

Что выбрать, если нет времени на уход?

Засухоустойчивые виды, такие как портулак, вербена или пеларгония.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
