Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыша-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми

Примулы за последние годы пережили настоящую перезагрузку и из "случайных" растений превратились в осознанный элемент садового дизайна. Сегодня это одни из самых ранних и надёжных первоцветов, которые дают цвет тогда, когда сад ещё спит. Они зимостойки, декоративны и подходят даже тем, кто не хочет тратить много времени на уход.
Современные сорта примул выгодно отличаются от тех, что выращивали раньше "наугад". Они стабильны, хорошо переносят зиму без укрытия и не теряют декоративность через пару сезонов. Большинство из них цветёт уже в конце марта — начале апреля, когда альтернатив просто нет.
Ещё одно важное достоинство — разнообразие. Есть компактные ковровые формы, эффектные махровые сорта и виды с приподнятыми цветоносами, подходящие для парадных цветников. При правильном выборе примулы годами растут без проблем и легко вписываются в любой сад.
Для начала сезона особенно ценны сорта, которые зацветают дружно и обильно.
Бесстебельная примула "Данова" образует плотные шапки крупных цветов и отличается исключительной стабильностью.
"Блю Зебра" привлекает полосатой окраской лепестков и отлично работает как яркий акцент.
Примула высокая "Крещендо" поднимает цветы над листвой и хорошо переносит дождливую весну.
Если хочется "вау-эффекта", стоит обратить внимание на декоративные гибриды.
Примула обыкновенная "Беларина" выделяется махровыми цветками, похожими на миниатюрные розы, и длительным цветением.
Полиантовая "Франческа" ценится за необычный лаймовый оттенок и устойчивость к дождям.
Мелкозубчатая "Конфетти" формирует шаровидные соцветия и задаёт чёткую архитектуру клумбы. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.
Для тех, кто предпочитает минимум ухода, подойдут проверенные временем формы.
Примула Юлии "Сноу Уайт" быстро разрастается ковром, вытесняет сорняки и отлично зимует.
Высокая примула "Голд Лейс" — старинный сорт с контрастной окраской, который живёт в саду десятилетиями.
Примула весенняя "Кабрилло" отличается засухоустойчивостью и подходит даже для солнечных участков.
Подходят ли примулы для новичков?
Да, многие сорта прощают ошибки и зимуют без укрытия.
Можно ли сажать их в тени?
Большинство примул отлично чувствует себя в полутени.
Что лучше — махровые или простые формы?
Махровые эффектнее, простые — надёжнее и долговечнее.
