Ольга Сакиулова

Сад дышит оттенками вина, сливок и лайма: 7 гортензий, которые создают собственную палитру красоты

Метельчатые гортензии образуют плотные живые изгороди
Садоводство

Метельчатая гортензия давно считается одной из самых эффектных культур для сада. В период цветения кусты буквально утопают в крупных соцветиях, которые меняют оттенок от лета до осени. Благодаря разнообразию форм и размеров эти растения подходят как для больших участков, так и для компактных садов. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Яркие гортензии на солнечной террасе
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Яркие гортензии на солнечной террасе

Почему метельчатые гортензии так популярны

Hydrangea paniculata ценят за сочетание декоративности и выносливости. В отличие от многих садовых культур, она хорошо переносит полутень, цветет с середины лета до холодов и не теряет привлекательности даже осенью. Соцветия имеют форму крупных метёлок и состоят из стерильных и фертильных цветков, создавая объем и фактуру.

Еще одно преимущество — богатый выбор сортов. Существуют как мощные кусты выше человеческого роста, так и компактные формы, подходящие для бордюров, контейнеров и небольших цветников.

Семь сортов, которые считаются лучшими

Садоводы и ландшафтные дизайнеры выделяют несколько особенно удачных сортов.

Сандей Фрайз — компактный куст с плотными пирамидальными соцветиями, которые из белых постепенно становятся розовыми.

Бобо — миниатюрный сорт, идеально подходящий для небольших участков и контейнерного выращивания.

Сильвер Доллар ценится за неприхотливость и эффектные белоснежные соцветия с легким серебристым оттенком.

Голиаф (или Вайт Голиаф) — высокий сорт с кружевными ароматными метёлками и мощным ростом.

Литл Роуз — округлый, низкорослый куст, который к осени окрашивается в насыщенные розово-винные тона.

Лаймлайт известен необычным лимонно-зеленым оттенком соцветий и хорошей зимостойкостью.

Граффити — современный сорт с выразительной сменой окраски от лаймовой до насыщенно-розовой.

Где использовать метельчатую гортензию в саду

Эта культура универсальна и подходит для разных задач. Высокие сорта эффектно смотрятся как солитеры и в живых изгородях. Компактные формы используют в бордюрах, миксбордерах и вдоль дорожек. Низкорослые гортензии подходят для террас и выращивания в кадках.

Популярные вопросы о метельчатых гортензиях

Подойдут ли они для полутени?

Да, большинство сортов хорошо растут и цветут при рассеянном свете.

Можно ли выращивать гортензию в контейнере?

Да, для этого лучше выбирать низкорослые сорта.

Что лучше — один крупный куст или несколько компактных?

Это зависит от задачи: солитер создает акцент, а группа компактных сортов формирует ритм и структуру.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача дизайн растения садоводство
