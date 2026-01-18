Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Зелёный щит вместо тяпки: цветы, под которыми сорняки просто не выживают

Барвинок малый закрывает почву и подавляет рост сорняков
Садоводство

Сорняки умеют захватывать сад молниеносно, отнимая у культурных растений влагу, питание и силы. Но есть более умный и экологичный способ навести порядок, чем бесконечная прополка. Некоторые цветы сами закрывают почву плотным ковром и одновременно делают участок привлекательным для опылителей. Об этом сообщает "Антонов сад".

фиолетовый цветок барвинка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
фиолетовый цветок барвинка

Почему цветы — лучшая защита от сорняков

Сорные травы прорастают там, где почва остаётся открытой. Почвопокровные и плотнокустовые многолетники лишают их света и пространства, создавая стабильный растительный покров. В результате снижается испарение влаги, улучшается структура грунта и формируется более устойчивая садовая среда, как и при грамотном зимнем уходе за садом.

Дополнительный плюс — такие растения становятся источником нектара. Пчёлы, шмели и бабочки активно посещают участки, где цветение продолжается с ранней весны до осени, что напрямую отражается на урожайности овощей и ягод.

Барвинок малый — вечнозелёный щит

Барвинок быстро разрастается и закрывает даже бедные или глинистые участки. Его плотные побеги подавляют сорняки, а весенние и осенние цветки дают пчёлам ценный нектар. Чтобы растение не выходило за границы, его высаживают с ограничителями или регулярно подрезают.

Монарда — ароматный магнит для насекомых

Монарда формирует густые куртины, под которыми сорным травам просто не хватает света. Её яркие соцветия активно посещают пчёлы и шмели, а эфирные масла создают дополнительную защиту от вредителей. При свободной посадке и поливе под корень растение остаётся здоровым и декоративным.

Флокс шиловидный — цветущий ковёр

Этот многолетник образует плотный низкий покров, который весной превращается в яркий ковёр из сотен цветков. Флокс любит солнце и дренированную почву, а после цветения обрезка помогает сохранить густоту посадок на следующий сезон.

Растения для тени и полутени

В затенённых местах отлично работают ясменник душистый, анемона дубравная, тиарелла и горянка. Они заполняют пространство под деревьями, где газон обычно не приживается, и при этом не конкурируют с корнями крупных растений. Такие посадки особенно ценны в приствольных кругах и у северных стен.

Засухоустойчивые "покрывала" для солнца

Для сухих и солнечных участков подходят очитки, чистец шерстистый, иберис и мазус ползучий. Эти растения почти не требуют полива, хорошо переносят жару и создают плотный покров, под которым сорняки не выживают. Их часто используют на склонах, в рокариях и вдоль дорожек.

Сад как устойчивая экосистема

Когда участок засажен самодостаточными многолетниками, он перестаёт быть полем постоянной борьбы. Такие цветы экономят время, улучшают почву и поддерживают полезных насекомых, как это происходит и при правильном подборе декоративных злаков и многолетников. Сад начинает работать как живая система, где каждый элемент усиливает другой.

Сравнение: декоративность и польза

Одни растения делают ставку на плотность покрова, другие — на длительное цветение. Очиток и чистец выигрывают в засухоустойчивости, монарда и лапчатка — в привлечении насекомых, а барвинок и яснотка — в способности быстро закрывать проблемные зоны. Выбор зависит от освещённости, типа почвы и задач конкретного участка.

Популярные вопросы

Какие растения лучше всего подавляют сорняки?

Почвопокровные многолетники с плотной листвой и быстрым ростом.

Привлекают ли такие цветы пчёл?

Да, многие из них являются ценными медоносами и поддерживают опыление.

Нужно ли удобрять такие посадки?

Минимально: после укоренения они требуют меньше питания, чем газон или однолетники.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад цветы растения
Новости Все >
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Сейчас читают
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Томат "Юбилейный Тарасенко" дает до 10 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Томат "Юбилейный Тарасенко" дает до 10 кг урожая с куста
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Популярное
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень

Кохия, известная как летний кипарис, ценится за выразительную форму и меняющуюся листву. Разбираемся, как вырастить эффектный куст и избежать типичных ошибок.

Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места
Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени
Тропинка, которой позавидуют соседи: растения, создающие идеальный бордюр без лишних усилий
США направляют эмиссаров в Москву для диалога по Украине Михаил Дёмин ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971 Сергей Милешкин Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова
Старые куртки можете выбросить: пять кожаных моделей 2026 уже назвали будущими иконами стиля
Грядёт стильный переворот: какие кожанки станут символом весны-2026, а какие пора прятать в шкаф
Украина в предвкушении «светлого будущего», но есть нюанс
Украина в предвкушении «светлого будущего», но есть нюанс
Последние материалы
Барвинок малый закрывает почву и подавляет рост сорняков
Повышенное содержание кофеина в матче вызывает риск бессонницы — диетолог Мухина
Зарядный ток АКБ при −30°C в 20–40 раз ниже нормы
Тёплая донная вода ускоряет разрушение ледяного фронта — SciTechDaily
Банкетки освобождают пространство в малогабаритных кухнях — ouest-france
В Haval M6 используют мотор GW4G15F с ресурсом 300 тыс. км
Парфюмерные дома сделали ставку на тёмные цветы зимой 2026
Новые сорта томатов радуют урожаем и устойчивостью к болезням
"Индукционная" посуда часто работает хуже заявленного
Универсальные сорта моркови названы лучшими для дачников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.