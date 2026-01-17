Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени

Томат "Юбилейный Тарасенко" дает до 10 кг урожая с куста

Настоящие рекорды урожайности иногда скрываются не в новинках, а в проверенных временем сортах. В 2025 году внимание огородников снова привлёк томат, который стабильно даёт впечатляющий результат даже в непростых условиях. Его кисти выглядят как гроздья, а плодоношение продолжается до самой осени.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Крупная кисть томатов

Чем выделяется сорт Юбилейный Тарасенко

Этот томат был выведен селекционером Фёдором Тарасенко и по праву считается одной из самых удачных его работ. Сорт относится к индетерминантным, то есть кусты продолжают расти на протяжении всего сезона. Растение одинаково уверенно чувствует себя как в теплице, так и в открытом грунте, что делает его универсальным вариантом для разных регионов.

Главная особенность сорта — формирование длинных и мощных кистей. На каждой из них может завязываться до 30 плодов, что сразу выделяет "Юбилейный Тарасенко" среди большинства классических томатов.

Урожайность и характеристики плодов

При правильном уходе с одного куста реально собрать до 10 килограммов урожая. Плоды имеют насыщенный красный цвет, плотную мякоть и массу до 200 граммов. Благодаря плотной кожице томаты хорошо переносят транспортировку и могут храниться дольше обычных сортов.

Вкус плодов сбалансированный, без лишней кислоты, что делает их подходящими для разных целей. Томаты используют в свежем виде, добавляют в салаты, а также активно применяют для домашнего консервирования и заготовок.

Устойчивость и неприхотливость

Одним из ключевых преимуществ сорта считается его устойчивость к распространённым заболеваниям паслёновых. "Юбилейный Тарасенко" демонстрирует хорошую защиту от фитофтороза и кладоспориоза, что особенно важно в регионах с влажным летом.

При этом сорт не требует сложных агротехнических приёмов. Достаточно регулярного полива, подкормок и формирования куста, чтобы растение стабильно плодоносило до осени и не снижало урожайность.

Юбилейный Тарасенко и другие индетерминантные томаты

Многие индетерминантные сорта ценятся за высокую отдачу, но не все способны сочетать урожайность и выносливость.

"Юбилейный Тарасенко" формирует значительно больше плодов на одной кисти. Масса томатов остаётся стабильной даже при большом количестве завязей. Сорт отличается продолжительным плодоношением без резкого снижения качества плодов. Наконец, он менее чувствителен к перепадам погоды по сравнению с рядом современных гибридов.

Плюсы и минусы сорта

Перед выбором семян важно оценить все особенности.

К преимуществам сорта относят высокую урожайность, длительное плодоношение и устойчивость к болезням. Дополнительным плюсом считается универсальность использования плодов и их хорошая лёжкость.

К условным минусам можно отнести необходимость подвязки и формирования куста из-за активного роста. Однако для большинства огородников эти особенности не становятся серьёзной проблемой, сообщает портал Pro Город.

Советы по выращиванию сорта

Чтобы получить максимальный результат, стоит придерживаться нескольких шагов:

Высаживать рассаду на солнечное место с плодородной почвой.

Формировать куст в 1-2 стебля и своевременно удалять пасынки.

Регулярно подвязывать кисти, так как они становятся тяжёлыми.

Использовать подкормки с калием и фосфором в период цветения и налива плодов.

Популярные вопросы о сорте

Какой урожай можно получить с одного куста

При хорошем уходе куст способен дать до 10 кг плодов за сезон.

Подходит ли сорт для открытого грунта

Да, томат успешно выращивают как в теплицах, так и на грядках.

Для чего лучше использовать плоды

Томаты универсальны: подходят для салатов, заготовок и консервирования, а при необходимости могут составить конкуренцию раннеспелым сортам.