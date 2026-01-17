Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени

Томат "Юбилейный Тарасенко" дает до 10 кг урожая с куста
Садоводство

Настоящие рекорды урожайности иногда скрываются не в новинках, а в проверенных временем сортах. В 2025 году внимание огородников снова привлёк томат, который стабильно даёт впечатляющий результат даже в непростых условиях. Его кисти выглядят как гроздья, а плодоношение продолжается до самой осени.

Крупная кисть томатов
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Крупная кисть томатов

Чем выделяется сорт Юбилейный Тарасенко

Этот томат был выведен селекционером Фёдором Тарасенко и по праву считается одной из самых удачных его работ. Сорт относится к индетерминантным, то есть кусты продолжают расти на протяжении всего сезона. Растение одинаково уверенно чувствует себя как в теплице, так и в открытом грунте, что делает его универсальным вариантом для разных регионов.

Главная особенность сорта — формирование длинных и мощных кистей. На каждой из них может завязываться до 30 плодов, что сразу выделяет "Юбилейный Тарасенко" среди большинства классических томатов.

Урожайность и характеристики плодов

При правильном уходе с одного куста реально собрать до 10 килограммов урожая. Плоды имеют насыщенный красный цвет, плотную мякоть и массу до 200 граммов. Благодаря плотной кожице томаты хорошо переносят транспортировку и могут храниться дольше обычных сортов.

Вкус плодов сбалансированный, без лишней кислоты, что делает их подходящими для разных целей. Томаты используют в свежем виде, добавляют в салаты, а также активно применяют для домашнего консервирования и заготовок.

Устойчивость и неприхотливость

Одним из ключевых преимуществ сорта считается его устойчивость к распространённым заболеваниям паслёновых. "Юбилейный Тарасенко" демонстрирует хорошую защиту от фитофтороза и кладоспориоза, что особенно важно в регионах с влажным летом.

При этом сорт не требует сложных агротехнических приёмов. Достаточно регулярного полива, подкормок и формирования куста, чтобы растение стабильно плодоносило до осени и не снижало урожайность.

Юбилейный Тарасенко и другие индетерминантные томаты

Многие индетерминантные сорта ценятся за высокую отдачу, но не все способны сочетать урожайность и выносливость.
"Юбилейный Тарасенко" формирует значительно больше плодов на одной кисти. Масса томатов остаётся стабильной даже при большом количестве завязей. Сорт отличается продолжительным плодоношением без резкого снижения качества плодов. Наконец, он менее чувствителен к перепадам погоды по сравнению с рядом современных гибридов.

Плюсы и минусы сорта

Перед выбором семян важно оценить все особенности.
К преимуществам сорта относят высокую урожайность, длительное плодоношение и устойчивость к болезням. Дополнительным плюсом считается универсальность использования плодов и их хорошая лёжкость.
К условным минусам можно отнести необходимость подвязки и формирования куста из-за активного роста. Однако для большинства огородников эти особенности не становятся серьёзной проблемой, сообщает портал Pro Город.

Советы по выращиванию сорта

Чтобы получить максимальный результат, стоит придерживаться нескольких шагов:

  • Высаживать рассаду на солнечное место с плодородной почвой.
  • Формировать куст в 1-2 стебля и своевременно удалять пасынки.
  • Регулярно подвязывать кисти, так как они становятся тяжёлыми.
  • Использовать подкормки с калием и фосфором в период цветения и налива плодов.

Популярные вопросы о сорте

Какой урожай можно получить с одного куста

При хорошем уходе куст способен дать до 10 кг плодов за сезон.

Подходит ли сорт для открытого грунта

Да, томат успешно выращивают как в теплицах, так и на грядках.

Для чего лучше использовать плоды

Томаты универсальны: подходят для салатов, заготовок и консервирования, а при необходимости могут составить конкуренцию раннеспелым сортам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача томаты советы огород урожай садоводство
Новости Все >
Ограничений в 1,5 тонны на Крымском мосту не вводится — транспортные ведомства
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Сейчас читают
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Наука и техника
В январе ожидаются сильные магнитные бури
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Недвижимость
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Садоводство, цветоводство
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Сальпиглоссис выращивают из семян как однолетник — эксперт Людмила Улейская
Цветок, который принимают за искусственный: как вырастить редкий и роскошный сальпиглоссис из семян
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971 Сергей Милешкин Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Последние материалы
Ограничений в 1,5 тонны на Крымском мосту не вводится — транспортные ведомства
Вентилятор у радиатора потребляет 40–60 Вт и повышает теплоотдачу — Лакустова
В римской водной шахте под Кармоной обнаружили новый вид изоподов — Earth
Кашкулакскую пещеру называют самым загадочным местом Хакасии
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Горячая вода с крупной солью быстро устраняет засор — Revistaoeste
ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971
Эвакуация легковушки в МО подорожала до 9 020 рублей
Солнце в Москве светило лишь 5 часов в декабре
Ранний ужин до 18:00 улучшает сон и обмен веществ — Vogue
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.