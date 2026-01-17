Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Синий или розовый — выбираете вы: в январе почва под гортензиями раскрывает свой скрытый код цвета

Цвет гортензии напрямую зависит от кислотности почвы грунта — ouest-france
Садоводство

Пока сад в январе кажется застывшим и безжизненным, под поверхностью почвы уже закладывается будущее цветение. Именно сейчас, в середине зимы, решается, какими будут гортензии через несколько месяцев — нежно-розовыми или насыщенно-синими. Этот эффект не случаен и не зависит только от сорта. Секрет кроется в незаметных изменениях, которые можно внести заранее. Об этом сообщает ouest-france.

Гортензии в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гортензии в саду

Почему январь — ключевой момент для гортензий

Многие считают, что зимой с садом делать нечего, но для гортензий это заблуждение. В январе надземная часть куста действительно отдыхает, зато почва активно "работает". Осадки и снег помогают веществам медленно проникать к корням.

Если отложить вмешательство до весны, растение уже запустит сокодвижение и использует имеющиеся ресурсы. Цвет будущих соцветий в таком случае будет предопределён. Зимняя корректировка даёт время почве измениться постепенно и без стресса для растения.

Как pH почвы влияет на окраску соцветий

Цвет гортензии напрямую связан с кислотностью почвы. Всё решает показатель pH и способность растения усваивать алюминий, содержащийся в земле.

В кислой среде алюминий становится доступным корням, и соцветия приобретают синие оттенки. В нейтральной или щелочной почве этот элемент остаётся недоступным, поэтому цветки уходят в розовую или красноватую гамму. Таким образом, управляя pH, можно буквально "заказать" нужный цвет.

Как определить тип почвы без сложных анализов

Чтобы понять, с чего начинать, не обязательно быть химиком. Есть простые способы оценить почву.

Во-первых, можно обратить внимание на растения-индикаторы. Мох и папоротники часто растут на кислых почвах, а клевер и одуванчики — на нейтральных или щелочных. Во-вторых, подойдёт простой тест с уксусом: если при его добавлении в землю появляется пена, почва известковая. Отсутствие реакции говорит о нейтральной или кислой среде.

Эти данные помогут выбрать правильную стратегию.

Как изменить цвет: подкисление или нейтрализация

После определения типа почвы можно переходить к действиям. Делать это стоит аккуратно, не нарушая баланс.

Если хочется синих гортензий

Цель — понизить pH до уровня около 5-5,5. В январе подойдёт добавление вересковой земли или измельчённого сланца. Часто используют сульфат алюминия, который продаётся как средство для "посинения" гортензий. Дополнительный эффект даёт мульча из сосновой коры или хвои - она подкисляет почву постепенно и мягко.

Если нужен розовый или красный оттенок

Здесь, наоборот, pH повышают до 6-6,5. Для этого используют древесную золу в небольших количествах или доломитовую муку. Зимние осадки помогут этим добавкам равномерно распределиться в корневой зоне.

Последний шаг для надёжного результата

После внесения выбранных добавок важно защитить корни. Слой мульчи сохраняет влагу, смягчает перепады температуры и помогает веществам работать эффективнее. Почва должна оставаться слегка влажной, но без застоя воды.

Такое зимнее вмешательство — это инвестиция в будущую декоративность. Весной, когда бутоны начнут раскрываться, ровный и насыщенный цвет станет наградой за несколько продуманных действий в январе.

Сравнение подходов к изменению цвета гортензий

Весенние подкормки дают быстрый, но нестабильный эффект. Зимняя корректировка pH работает медленнее, зато результат получается более равномерным и сохраняется весь сезон. Именно поэтому опытные садоводы предпочитают действовать заранее.

Популярные вопросы о цвете гортензий

Можно ли изменить цвет за один сезон?
Да, но стабильный и ровный оттенок чаще получается при зимнем вмешательстве.

Подходит ли метод для всех гортензий?
Лучше всего он работает с крупнолистными гортензиями.

Опасны ли такие добавки для растения?
При соблюдении дозировок они безопасны и широко используются в садоводстве.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
зима почва растения садоводство
