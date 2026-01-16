Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Срезали кочан — и зря выдохнули: капуста умеет возвращаться и кормить второй раз

Сбор капусты без удаления корня позволяет получить дополнительный урожай
Садоводство

В разгар зимы огород кажется застывшим, но именно в это время многие садоводы совершают одну и ту же ошибку. Привычное движение ножа и лопаты лишает участок не только сил растения, но и будущего урожая. Между тем существует простой и почти забытый приём, позволяющий получить дополнительную капусту без новых посадок и затрат, об этом сообщает Le journal des seniors.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Почему мы зря вырываем капусту после сбора

Для большинства дачников уборка кочана означает конец жизни растения. После среза белокочанной, краснокочанной или савойской капусты кочерыжку принято сразу удалять, освобождая грядку под весенние культуры. Такой подход продиктован стремлением к аккуратному огороду, но с точки зрения агротехники он не всегда оправдан.

Удаляя растение полностью, мы лишаем почву развитой корневой системы, которая продолжает рыхлить грунт и удерживать влагу, так же как это происходит при грамотном мульчировании почвы. Кроме того, в зимний период, когда свежие овощи на вес золота, садовод буквально выбрасывает потенциальный источник пищи. Это устойчивая привычка, основанная на эстетике, а не на реальной пользе для урожая.

Что знали огородники прошлого о капусте

Опыт предыдущих поколений строился на наблюдении, а не на инструкциях. Капуста — двулетнее растение, и после среза основного кочана оно не погибает мгновенно. Корни продолжают работать, а накопленные питательные вещества остаются в стебле.

После удаления верхушечной почки растение теряет так называемое апикальное доминирование. Энергия перераспределяется и направляется к спящим почкам у основания листьев и на стебле. Подобные процессы хорошо знакомы тем, кто практикует севооборот на огороде, где важно учитывать жизненные циклы культур.

Крестообразный надрез: простой приём с большим эффектом

Чтобы запустить естественную регенерацию, важно правильно собрать капусту. Кочан срезают не у самой земли, а оставляя пень высотой 5-10 сантиметров. Желательно сохранить несколько здоровых нижних листьев.

Ключевой шаг выглядит так:

  1. После среза основного кочана возьмите острый нож.

  2. Сделайте неглубокий крестообразный надрез в верхней части оставшейся кочерыжки.

  3. Глубина надреза должна быть около одного сантиметра.

Такой приём снижает риск загнивания сердцевины из-за застоя влаги и одновременно стимулирует растение к образованию боковых побегов.

"Совы" — скрытый зимний урожай

Через несколько недель после среза на стебле начинают появляться небольшие кочанчики. В народе их называют "совами". По размеру они уступают основному кочану и напоминают крупное яйцо или теннисный мяч.

С кулинарной точки зрения этот урожай особенно ценен. Молодые побеги отличаются мягкой текстурой, более нежным и сладковатым вкусом и готовятся быстрее. Их можно тушить, готовить на пару или добавлять в зимние супы и овощные рагу.

Польза для почвы и экономия усилий

Оставляя капусту в земле, садовод поддерживает структуру почвы и защищает её от зимней эрозии. Корни продолжают работать, а микрофлора получает питание. Это важный элемент бережного огородничества наряду с использованием удобрений, мульчи и садового инвентаря.

Метод не требует дополнительных семян, рассады или пересадки. После сбора боковых кочанчиков кочерыжка постепенно истощается и может быть отправлена в компост. Такой подход особенно удобен для небольших участков и теплиц.

Сравнение: обычная уборка капусты и повторный урожай

При традиционной уборке растение полностью удаляется, а грядка остаётся пустой до весны. Почва теряет корни, а садовод — возможность дополнительного сбора овощей. Метод с сохранением кочерыжки позволяет получить второй урожай без новых посадок и сохранить здоровье грунта.

Советы шаг за шагом по повторному сбору капусты

Срезайте кочан острым инструментом, не повреждая стебель. Не выдёргивайте растение и не засыпайте кочерыжку землёй. Следите, чтобы в надрезе не скапливалась вода. Собирайте боковые побеги по мере их роста.

Популярные вопросы о повторном урожае капусты

Подходит ли метод для всех видов капусты?

Лучше всего он работает с белокочанной, савойской и краснокочанной капустой.

Сколько времени ждать второй урожай?

Первые боковые кочанчики появляются через несколько недель после среза основного кочана.

Что лучше: пересадить капусту или оставить на месте?

Оставление кочерыжки в земле проще и надёжнее, так как растение уже адаптировано к почве.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы урожай капуста садоводство
Новости Все >
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Частый прием жаропонижающих перегружает организм — врач Беляева
Сейчас читают
Сиамская кошка формирует тесную связь с одним хозяином
Домашние животные
Сиамская кошка формирует тесную связь с одним хозяином
Неправильные пропорции мебели ухудшают восприятие маленькой комнаты
Недвижимость
Неправильные пропорции мебели ухудшают восприятие маленькой комнаты
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Красиво на фото, ужасно в жизни: какие шторы выглядят дорого, а какие — сразу выдают экономию
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Последние материалы
Суп с фрикадельками и красной чечевицей получается сытным за счёт мяса и бобовых
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
Дачу Кушелевых-Безбородко в Петербурге выставили на продажу за 2,5 млрд рублей
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Сбор капусты без удаления корня позволяет получить дополнительный урожай
Комплекс без прыжков снижает нагрузку на суставы
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Длительная пробуксовка в сугробе приводит к перегреву сцепления и АКПП
Помада с ментолом зимой усиливает сухость губ — биотехнолог Екатерина Вольнова
Фрукты с низким содержанием сахара подходят для снижения веса — teekanne
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.