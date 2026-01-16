Ёж уходит под землю, а человек всё портит: что происходит в садах в разгар зимы

Январь — разгар зимы, когда сады в России укрыты снегом, а ночные морозы становятся особенно суровыми. В это время большинство людей редко задумывается о дикой фауне, пережидающей холода буквально в нескольких метрах от дома. Между тем для европейского ежа зима — самый опасный период года, от которого напрямую зависит его выживание, об этом сообщает Ouest-France.
Зимняя спячка ежа — это не обычный сон, а крайняя форма адаптации к холоду. Организм животного переходит в режим минимального потребления энергии, чтобы продержаться до весны. Температура тела снижается примерно с 35 °C до 5-10 °C, а частота сердечных сокращений падает в несколько раз.
Перед уходом в спячку ёж должен накопить достаточный запас жира. Для благополучной зимовки его масса обычно составляет 700-800 граммов. Если вес меньше, риск не дожить до тёплого сезона резко возрастает. При этом спячка не бывает непрерывной: за зиму ёж несколько раз просыпается, чтобы сменить положение, переместиться или даже найти более подходящее укрытие.
Именно в январе ёж находится в наибольшей зоне риска. Сильные морозы вынуждают организм тратить последние энергетические резервы на поддержание минимального тепла. Оттепели тоже опасны: при плюсовой температуре ёж может преждевременно пробудиться, а корма в это время практически нет.
Любое беспокойство в этот период — шум, перекладывание дров, уборка листвы — способно нарушить спячку и привести к гибели животного. Особенно опасны активные зимние работы в саду, которые часто проводят, ориентируясь на погодные окна и зимний уход за садом.
В естественных условиях ёж выбирает сухие, стабильные по температуре места, защищённые от ветра и влаги. Чаще всего это плотные скопления опавших листьев, особенно дубовых или буковых, которые медленно разлагаются и хорошо удерживают тепло.
Подходящими укрытиями также служат густые кустарники и живые изгороди. Корни и нижние ветви формируют прочную основу для гнезда, а колючие растения создают защиту от хищников. Иногда ёж использует старые норы кроликов или других животных, предварительно выстилая их сухой травой и мхом.
В условиях застройки и расчистки территорий именно частные участки всё чаще становятся последним убежищем для ежей. В российском климате такие места могут быть даже безопаснее природных.
Поленницы с дровами — один из самых удачных вариантов. Древесина хорошо удерживает тепло, а пространство между землёй и нижними поленьями остаётся сухим. Под садовыми домиками, хозблоками или деревянными террасами также сохраняется стабильный микроклимат и относительное тепло.
Компостные кучи привлекают ежей за счёт тепла, которое выделяется при разложении органики. Зимой внутри них поддерживается плюсовая температура, особенно если соблюдаются базовые принципы компостирования в холодное время года. Однако такие укрытия требуют осторожности: весной при перекладывании компоста животное легко травмировать.
В дикой среде укрытия формируются естественным образом и хорошо вписываются в экосистему, но их становится всё меньше. Садовые убежища доступны и разнообразны, однако полностью зависят от поведения человека. Зимой они безопасны только при условии, что участок не подвергается активной уборке и перестановке предметов.
Не убирайте листву и ветки до весны, особенно в укромных местах.
Не перекладывайте дровяные поленницы в морозы.
Проверяйте компост перед любыми работами и действуйте осторожно.
Оставляйте небольшие проходы в заборах, чтобы животное могло попасть на участок.
Намеренно этого делать нельзя: пробуждение отнимает много энергии и может быть смертельно опасным.
Во время спячки подкормка не требуется и может нарушить естественный цикл зимовки.
При отсутствии подходящих мест в природе ухоженный, спокойный участок может стать надёжным убежищем на зиму.
