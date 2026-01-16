Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Ёж уходит под землю, а человек всё портит: что происходит в садах в разгар зимы

Ежи зимой используют сады и дачные участки как убежище — Ouest-France
Садоводство

Январь — разгар зимы, когда сады в России укрыты снегом, а ночные морозы становятся особенно суровыми. В это время большинство людей редко задумывается о дикой фауне, пережидающей холода буквально в нескольких метрах от дома. Между тем для европейского ежа зима — самый опасный период года, от которого напрямую зависит его выживание, об этом сообщает Ouest-France.

Ёж в руках
Фото: commons.wikimedia.org by Бука, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ёж в руках

Как ёж переживает зиму

Зимняя спячка ежа — это не обычный сон, а крайняя форма адаптации к холоду. Организм животного переходит в режим минимального потребления энергии, чтобы продержаться до весны. Температура тела снижается примерно с 35 °C до 5-10 °C, а частота сердечных сокращений падает в несколько раз.

Перед уходом в спячку ёж должен накопить достаточный запас жира. Для благополучной зимовки его масса обычно составляет 700-800 граммов. Если вес меньше, риск не дожить до тёплого сезона резко возрастает. При этом спячка не бывает непрерывной: за зиму ёж несколько раз просыпается, чтобы сменить положение, переместиться или даже найти более подходящее укрытие.

Почему январь — самый сложный месяц

Именно в январе ёж находится в наибольшей зоне риска. Сильные морозы вынуждают организм тратить последние энергетические резервы на поддержание минимального тепла. Оттепели тоже опасны: при плюсовой температуре ёж может преждевременно пробудиться, а корма в это время практически нет.

Любое беспокойство в этот период — шум, перекладывание дров, уборка листвы — способно нарушить спячку и привести к гибели животного. Особенно опасны активные зимние работы в саду, которые часто проводят, ориентируясь на погодные окна и зимний уход за садом.

Где ёж зимует в природе

В естественных условиях ёж выбирает сухие, стабильные по температуре места, защищённые от ветра и влаги. Чаще всего это плотные скопления опавших листьев, особенно дубовых или буковых, которые медленно разлагаются и хорошо удерживают тепло.

Подходящими укрытиями также служат густые кустарники и живые изгороди. Корни и нижние ветви формируют прочную основу для гнезда, а колючие растения создают защиту от хищников. Иногда ёж использует старые норы кроликов или других животных, предварительно выстилая их сухой травой и мхом.

Зимние убежища в саду и на даче

В условиях застройки и расчистки территорий именно частные участки всё чаще становятся последним убежищем для ежей. В российском климате такие места могут быть даже безопаснее природных.

Поленницы с дровами — один из самых удачных вариантов. Древесина хорошо удерживает тепло, а пространство между землёй и нижними поленьями остаётся сухим. Под садовыми домиками, хозблоками или деревянными террасами также сохраняется стабильный микроклимат и относительное тепло.

Компостные кучи привлекают ежей за счёт тепла, которое выделяется при разложении органики. Зимой внутри них поддерживается плюсовая температура, особенно если соблюдаются базовые принципы компостирования в холодное время года. Однако такие укрытия требуют осторожности: весной при перекладывании компоста животное легко травмировать.

Сравнение: природные укрытия и садовые убежища

В дикой среде укрытия формируются естественным образом и хорошо вписываются в экосистему, но их становится всё меньше. Садовые убежища доступны и разнообразны, однако полностью зависят от поведения человека. Зимой они безопасны только при условии, что участок не подвергается активной уборке и перестановке предметов.

Советы: как помочь ежу зимой

  1. Не убирайте листву и ветки до весны, особенно в укромных местах.

  2. Не перекладывайте дровяные поленницы в морозы.

  3. Проверяйте компост перед любыми работами и действуйте осторожно.

  4. Оставляйте небольшие проходы в заборах, чтобы животное могло попасть на участок.

Популярные вопросы о зимовке ежей

Можно ли разбудить ежа зимой?

Намеренно этого делать нельзя: пробуждение отнимает много энергии и может быть смертельно опасным.

Нужно ли подкармливать ежа в январе?

Во время спячки подкормка не требуется и может нарушить естественный цикл зимовки.

Что лучше для ежа — лес или дачный участок?

При отсутствии подходящих мест в природе ухоженный, спокойный участок может стать надёжным убежищем на зиму.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы зима садоводство
Новости Все >
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Частый прием жаропонижающих перегружает организм — врач Беляева
Летом проще оценить состояние автомобиля при покупке — автоэксперт Попов
Живая новогодняя ёлка в квартире повышает риск плесени через 2 недели
Цены на стоматологию в Ростове выросли на 10–15% — директор клиники Дмитриева
Жевательная резинка низкого качества вредит слизистой — эндокринолог Гончарова
Возврат смертной казни в России невозможен — правозащитница Меркачева
Разрыв торговых связей США и Европы невозможен — экономист Беляев
Цифровое мошенничество в аренде квартир угрожает арендаторам и владельцам
Сейчас читают
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Наука и техника
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Влага в салоне становится причиной замерзания лобового стекла изнутри — Actualno
Дневной свет влияет на уровень сахара в крови
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Недосып, стресс и малоподвижность ускоряют старение внешности — keramka
Ледяную воду добавляют в тесто для хруста чебуреков
Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса
Частый прием жаропонижающих перегружает организм — врач Беляева
Летом проще оценить состояние автомобиля при покупке — автоэксперт Попов
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Куртка комбат снова войдёт в весенние коллекции дизайнеров в 2026 году — iGlanc
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.