Ангелина Ефремова

Мох отступает, деревья крепнут: пепельный приём для сада, который работает даже в январе

Древесная зола снижает кислотность почвы и поддерживает плодовые деревья зимой
Садоводство

Тихое потрескивание дров в камине создаёт уют, но после огня остаётся зола, которую многие по привычке выбрасывают. Между тем этот серый порошок десятилетиями считался ценным помощником в саду. Зимой, когда почва отдыхает, древесная зола может сыграть важную роль в подготовке растений к весне, об этом сообщает Le Journal des Femmes.

Зола
Фото: Own work by LllKSTlll, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зола

Почему древесная зола ценится в саду

В прошлые времена золу не воспринимали как отход. Её берегли и использовали осознанно, понимая связь между сезоном, почвой и будущим урожаем. Зимой земля кажется неподвижной, но именно в этот период она лучше всего принимает минеральную подпитку, которая успевает равномерно распределиться до начала активного роста растений.

Древесная зола содержит калий и кальций — элементы, которые поддерживают развитие корневой системы, цветение и формирование плодов. В отличие от синтетических удобрений, она действует мягче и не нарушает естественные процессы в почве при правильном применении, особенно если речь идёт о натуральных удобрениях.

Январский приём для плодовых деревьев

Опытные садоводы прошлого применяли простой, но точный метод — рассыпали тонкий слой остывшей древесной золы у основания плодовых деревьев. Такой приём помогал насытить почву калием, от которого зависит будущий вкус и качество плодов.
Дополнительный эффект — снижение избыточной кислотности и сдерживание роста мха, который активно развивается во влажный зимний период. Зола работает как естественный регулятор и помогает там, где мох на участке становится устойчивой проблемой, не вытесняя полезные микроорганизмы и не нанося вреда биоразнообразию сада.

Меры предосторожности при использовании золы

Несмотря на пользу, зола требует аккуратного обращения. Это концентрированное средство, и его избыток может привести к уплотнению почвы или угнетению растений, чувствительных к щелочной среде, таких как гортензии и другие культуры вересковой группы.

Использовать стоит только золу от чистой, неокрашенной и не обработанной химикатами древесины. Оптимальная норма — около двух горстей на квадратный метр, без повторного внесения в течение сезона.

Сравнение: древесная зола и минеральные удобрения

Древесная зола выгодно отличается доступностью и простым составом, тогда как минеральные удобрения дают быстрый, но краткосрочный эффект. Зола действует медленнее, зато поддерживает баланс почвы и подходит для регулярного ухода за садом. Химические смеси удобнее дозировать, но при неправильном применении они могут нарушать структуру грунта.

Плюсы и минусы использования древесной золы

Применение золы имеет свои сильные стороны. Она помогает обогатить почву калием, снизить кислотность и сократить расходы на удобрения. При этом зола не подходит для всех культур и требует строгого соблюдения дозировки.

  • Плюсы: натуральный состав, доступность, поддержка плодовых деревьев.
  • Минусы: риск переизбытка, ограничения для кислолюбивых растений.

Советы по применению золы шаг за шагом

  1. Дождитесь полного остывания золы после сжигания дров.

  2. Убедитесь, что древесина была без пропиток и красок.

  3. Равномерно рассыпьте золу вокруг стволов или по поверхности грядок.

  4. Используйте её умеренно, не смешивая сразу с другими удобрениями.

Популярные вопросы о древесной золе в саду

Можно ли использовать золу весной?

Да, но зимой и ранней весной она распределяется в почве более равномерно.

Подходит ли зола для всех растений?

Нет, культуры, предпочитающие кислую почву, реагируют на неё плохо.

Сколько золы нужно для сада?

В среднем достаточно двух горстей на квадратный метр без повторного внесения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
