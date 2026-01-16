Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень

Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Кохия давно привлекает внимание садоводов своей способностью за один сезон полностью преобразить участок. Её аккуратная форма и густая листва создают ощущение ухоженности даже там, где нет цветущих культур. Растение ценят за универсальность — оно уместно и в строгих композициях, и в свободных посадках.

Тропинка в саду с кохией
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Тропинка в саду с кохией

Кохия как декоративный элемент сада

Кохия относится к семейству Амарантовые и изначально произрастала в Китае, но сегодня встречается практически на всех континентах. Название растение получило в честь немецкого ботаника Вильгельма Даниеля Йозефа Коха. В быту её чаще называют "летним кипарисом" из-за характерной пирамидальной формы куста или "веничной травой", поскольку высушенные побеги традиционно использовали в хозяйстве.

Это быстрорастущий однолетник, способный вырастать до 1,5 метра. Цветки у кохии малозаметны, зато листва образует плотный объёмный силуэт. Осенью многие разновидности меняют окраску с зелёной на красно-карминную или оранжевую, благодаря чему растение становится ярким акцентом среди других декоративных растений с выразительной листвой, которые часто используют в ландшафтных композициях.

Условия посадки и требования к почве

Кохия любит простор и плохо переносит тесные посадки. Между кустами рекомендуется оставлять не менее 30 см, иначе растение теряет форму и декоративность. Оптимальное место — солнечный участок с рыхлой, питательной почвой.

Застой воды и повышенная кислотность грунта для кохии губительны. Поэтому при выборе места важно учитывать дренаж и состав почвы. В садах растение часто высаживают вдоль дорожек, на фоне газонов или используют как живую "скульптуру", подчёркивающую структуру пространства и общий ландшафтный дизайн участка.

Особенности ухода в течение сезона

В период активного роста кохия нуждается в регулярном рыхлении почвы и удалении сорняков. Подкормки проводят дважды комплексными минеральными удобрениями: через 10 дней после высадки и примерно через месяц. В фазе активного наращивания зелёной массы и после стрижки полезны азотные удобрения.

Отдельного внимания заслуживает обрезка. Кохия хорошо переносит формирование, поэтому кусты можно стричь каждые две недели, придавая им форму шара, пирамиды, колонны или других геометрических фигур. Это делает растение особенно популярным в регулярных садах. При этом кохия чувствительна к резким перепадам температуры — даже кратковременные заморозки могут её погубить, тогда как засуху она переносит достаточно спокойно.

Размножение и выращивание из семян

Размножают кохию семенами, высевая их сразу в открытый грунт с начала мая и до середины лета. При желании получить рассаду посев проводят уже в апреле. Семенам необходим свет, поэтому их не засыпают землёй, а лишь слегка прижимают к поверхности почвы.

Всходы, появившиеся в открытом грунте, способны выдерживать небольшие похолодания, однако рассада более уязвима. Высаживать её на постоянное место можно только после того, как полностью минует угроза возвратных заморозков. Семена сохраняют всхожесть не более двух лет, что важно учитывать при покупке и хранении.

Вредители и защита растений

Главным врагом кохии считается паутинный клещ. При первых признаках поражения растение необходимо обработать специальными препаратами, повторив процедуру через 10-15 дней. Регулярный осмотр кустов позволяет вовремя принять меры и сохранить их декоративный вид. Об этом сообщает Homes Gardening.

Основные виды кохии

В садоводстве чаще всего используют кохию веничную. Наиболее популярны две её формы — волосолистная и Чайлдса. Волосолистная к осени меняет окраску листвы на красно-карминную, тогда как форма Чайлдса остаётся зелёной на протяжении всего сезона.

Существуют и другие, менее декоративные виды: стелющаяся кохия, образующая низкие полукустарники, а также шерстистоцветковая и густоцветковая, которые в природе встречаются на песчаных почвах, обочинах дорог и каменистых склонах.

Сравнение кохии с другими однолетниками

Кохия выгодно отличается от многих однолетников своей формой и устойчивостью к обрезке. В отличие от цветущих растений, она декоративна на протяжении всего сезона и не требует сложного ухода. При этом её слабым местом остаётся чувствительность к холоду, что ограничивает сроки высадки.

Советы по выращиванию кохии

  1. Выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой.
  2. Посейте семена поверхностно, обеспечив им доступ света.
  3. Соблюдайте расстояние между растениями не менее 30 см.
  4. Регулярно подкармливайте и формируйте кусты обрезкой.
  5. Следите за появлением вредителей и температурными колебаниями.

Популярные вопросы о кохии

Как выбрать семена кохии?

Лучше отдавать предпочтение свежим семенам известных производителей и учитывать особенности сорта, особенно осеннюю окраску листвы.

Сколько стоит выращивание кохии?

Семена относятся к доступной категории, а уход не требует дорогостоящих удобрений или инвентаря.

Что лучше — рассада или посев в грунт?

Прямой посев проще, но рассада позволяет раньше получить сформированные декоративные кусты.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
