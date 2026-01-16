Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Вечнозелёная, но не бессмертная: одна ошибка при обрезке туи оставит от неё лишь скелет

Зимняя обрезка туи проводится в период покоя растения — данные Actualno
Садоводство

Вечнозелёные кустарники ценят за минимальный уход, но есть виды, которым обрезка всё же необходима. Туя — один из таких примеров: без корректировки формы она быстро теряет аккуратный вид. Конец января считается оптимальным периодом для этой процедуры, пока растение находится в состоянии покоя.

Туя осенью: желтеет внутри
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Туя осенью: желтеет внутри

Почему туи важно обрезать именно зимой

Туя (Thuja spp.) — популярный хвойный кустарник, который широко используют для живых изгородей и зонирования участка. Она хорошо переносит разные климатические условия и сохраняет плотную зелень круглый год. При этом активного роста зимой не происходит, что снижает стресс для растения при зимней обрезке.

Январская обрезка помогает скорректировать форму, сдержать размеры и подготовить тую к весеннему сезону. В это время риск повредить молодые побеги минимален, а срезы заживают равномерно, сообщает Actualno.com.

Как правильно обрезать тую зимой

При работе важно учитывать природную форму растения. Туя естественно растёт конусом, и сильное укорачивание может сделать крону неестественной. Основную обрезку рекомендуется проводить только после того, как кусту исполнится не менее двух лет.

Сначала удаляют сухие и больные ветви — они не участвуют в росте и могут ослаблять растение. Затем крону аккуратно подравнивают, двигаясь постепенно и оценивая результат после каждого этапа. Для точной работы лучше использовать секатор, а не машинки для стрижки живых изгородей.

Что делать, если туя стала слишком большой

Если растение чрезмерно вытянулось вверх, допустимо укоротить самые высокие побеги. С расширением в стороны стоит быть осторожнее: туя плохо переносит радикальную обрезку. Удалять более трети зелёной массы за один раз не рекомендуется — это может привести к оголению кроны.

Выборочная обрезка отдельных длинных ветвей помогает сохранить плотность и симметрию. Подкормки лучше отложить до ранней весны, когда растение выйдет из состояния покоя и начнёт активно расти — это соответствует общим принципам зимнего ухода за садом.

Популярные вопросы о зимней обрезке туи

Можно ли обрезать тую в сильный мороз?

Нет, лучше выбрать период с температурой не ниже –5 °C.

Нужно ли подкармливать тую после обрезки?

Нет, удобрения вносят ранней весной.

Что лучше использовать — секатор или триммер?

Секатор обеспечивает более точную и щадящую обрезку.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача садоводство
Новости Все >
Трамп может получить Нобелевскую премию за мир РФ и Украины — политолог Адилова
США сломают Данию об колено и сделают из острова анти-Крым
Врио атамана Уссурийского войска объяснил отток молодежи из регионов
Число нелегальных криптоферм выросло на 44 процента — директор МТС Марьясов
Археологи нашли захоронение вдали от столицы Фригии — археолог Эрпехливан
Вакансии водителей такси выросли вдвое за год — vostokmedia.com
Подводные аппараты зафиксировали медузу Stygiomedusa gigantea с отростками до 10 м
Морозы ускорили отбор газа из хранилищ ЕС — EADaily
У хамелеонов обнаружены спиральные зрительные нервы — доцент Хуан Даза
В Приморье начался сезон рождения детёнышей ларги — нацпарк Земля леопарда
Сейчас читают
Неправильные пропорции мебели ухудшают восприятие маленькой комнаты
Недвижимость
Неправильные пропорции мебели ухудшают восприятие маленькой комнаты
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Последние материалы
Выход России к Одессе изменит баланс сил на Балканах — сербский политолог и дипломат
Американский фонд потребовал от России более 225 млрд долларов
Голосовые сообщения признали доказательством в судах — юрист
Врио атамана Уссурийского войска объяснил отток молодежи из регионов
Ходьба по снегу увеличивает энергозатраты и может заменить кардиотренировку
Средняя цена бензина в Ростовской области с начала года выросла до 66,64 рубля
Мульчирование снижает риск повреждения гортензий при заморозках — Actualno
АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х
Иранские протесты пошли на спад, но самое тревожное только начинается — Дарья Митина
Пастельная палитра стала основой интерьера в стиле прованс — дизайнер Теплицкая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.