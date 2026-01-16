Вечнозелёная, но не бессмертная: одна ошибка при обрезке туи оставит от неё лишь скелет

Вечнозелёные кустарники ценят за минимальный уход, но есть виды, которым обрезка всё же необходима. Туя — один из таких примеров: без корректировки формы она быстро теряет аккуратный вид. Конец января считается оптимальным периодом для этой процедуры, пока растение находится в состоянии покоя.

Туя осенью: желтеет внутри

Почему туи важно обрезать именно зимой

Туя (Thuja spp.) — популярный хвойный кустарник, который широко используют для живых изгородей и зонирования участка. Она хорошо переносит разные климатические условия и сохраняет плотную зелень круглый год. При этом активного роста зимой не происходит, что снижает стресс для растения при зимней обрезке.

Январская обрезка помогает скорректировать форму, сдержать размеры и подготовить тую к весеннему сезону. В это время риск повредить молодые побеги минимален, а срезы заживают равномерно, сообщает Actualno.com.

Как правильно обрезать тую зимой

При работе важно учитывать природную форму растения. Туя естественно растёт конусом, и сильное укорачивание может сделать крону неестественной. Основную обрезку рекомендуется проводить только после того, как кусту исполнится не менее двух лет.

Сначала удаляют сухие и больные ветви — они не участвуют в росте и могут ослаблять растение. Затем крону аккуратно подравнивают, двигаясь постепенно и оценивая результат после каждого этапа. Для точной работы лучше использовать секатор, а не машинки для стрижки живых изгородей.

Что делать, если туя стала слишком большой

Если растение чрезмерно вытянулось вверх, допустимо укоротить самые высокие побеги. С расширением в стороны стоит быть осторожнее: туя плохо переносит радикальную обрезку. Удалять более трети зелёной массы за один раз не рекомендуется — это может привести к оголению кроны.

Выборочная обрезка отдельных длинных ветвей помогает сохранить плотность и симметрию. Подкормки лучше отложить до ранней весны, когда растение выйдет из состояния покоя и начнёт активно расти — это соответствует общим принципам зимнего ухода за садом.

Популярные вопросы о зимней обрезке туи

Можно ли обрезать тую в сильный мороз?

Нет, лучше выбрать период с температурой не ниже –5 °C.

Нужно ли подкармливать тую после обрезки?

Нет, удобрения вносят ранней весной.

Что лучше использовать — секатор или триммер?

Секатор обеспечивает более точную и щадящую обрезку.