Зимние оттепели превращают газон в ловушку, последствия которой проявятся после снега

Зимний снег и ледяная корка повышают риск снежной плесени на газоне — Dum&Zahrada
Садоводство

Под снегом газон кажется безмятежным и "законсервированным" до весны. Многие уверены, что в холодный сезон с лужайкой ничего не происходит. На самом деле именно зимой закладываются проблемы, которые весной проявляются бурыми пятнами, проплешинами и ослабленным дерном, об этом сообщает Dum&Zahrada.

Уборка снега лопатой
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Уборка снега лопатой

Почему снег может навредить газону

Далеко не каждый снежный покров полезен для травы. Когда плотный слой снега лежит неделями, а температура колеблется около нуля, между дерном и снегом образуется тёплая и влажная среда с дефицитом кислорода. В таких условиях активно развивается снежная плесень. Подобные процессы подробно разбираются и в материале о том, как в целом ведёт себя газон зимой и почему уход за газоном в холодный сезон требует внимания даже без видимых работ.

Эта болезнь действует скрытно. Газон может выглядеть нормально всю зиму, а реальные последствия становятся заметны только после схода снега, когда профилактика уже запоздала. Именно поэтому снежная плесень считается одной из самых коварных угроз для зимующего дерна.

Факторы, усиливающие риск снежной плесени

Вероятность поражения газона значительно возрастает при сочетании нескольких условий. Опаснее всего ситуация становится, если снег тает медленно или неоднократно подтаивает и снова замерзает. Дополнительный риск создаёт ледяная корка на поверхности дерна, а также избыточное внесение азотных удобрений осенью.

Негативно влияет и неправильная подготовка лужайки к зиме. Если газон не был подстрижен перед холодами или по нему регулярно ходят зимой, структура снега уплотняется. Это удерживает влагу дольше, чем нужно, и усиливает грибковое поражение.

Что можно сделать, пока газон под снегом

Зимой возможности ухода ограничены, но полностью исключать влияние человека не стоит. Главное правило — минимизировать нагрузку на газон. Не стоит ходить по лужайке, прокладывать через неё тропинки или сгребать на неё снег с дорожек и прилегающих участков.

Уплотнённый снег тает медленнее и создаёт застой влаги. Это особенно критично для участков с плотным дерном, где циркуляция воздуха и так затруднена. Даже такие простые меры помогают снизить риск весенних повреждений.

Сравнение: ухоженный газон и перегруженная лужайка зимой

Газон, подготовленный к зиме правильно, отличается равномерной высотой травы, сбалансированным питанием и отсутствием плотных снежных залежей. Весной он быстрее восстанавливается и сохраняет плотный зелёный покров, особенно если в составе есть устойчивые смеси или клевер для газона, лучше переносящий вытаптывание и влагу.

Перегруженная лужайка, по которой ходили зимой или на которую сваливали снег, чаще сталкивается с плесенью и выпреванием. После схода снега такой дерн требует подсевания, а иногда и полной реконструкции отдельных участков.

Советы по защите газона шаг за шагом

  1. Осенью подстригите траву до оптимальной высоты, не оставляя её слишком длинной.

  2. Избегайте избыточных азотных удобрений перед зимой.

  3. Зимой не ходите по газону и не используйте его как проход.

  4. Не сгребайте снег с дорожек и террас на лужайку.

  5. Весной после схода снега осмотрите дерн и при необходимости проведите аэрацию.

Популярные вопросы о зимнем уходе за газоном

Как понять, что газон пострадал от снежной плесени?

После схода снега появляются серо-коричневые пятна, иногда с розоватым оттенком, а трава выглядит склеенной и ослабленной.

Нужно ли убирать снег с газона?

Как правило, нет. Важно лишь не создавать плотных снежных валов и не уплотнять покров.

Что лучше для газона зимой — снег или открытый грунт?

Рыхлый снежный покров защищает корни от морозов, но при длительной сырости и оттепелях без ухода он может стать источником проблем.

