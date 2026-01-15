Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дом превращается в оранжерею, а потом — в больницу: какие комнатные растения тихо разрушают жизнь

Пальмы и папоротники плохо приживаются в квартире — флорист Лиза Элдред Штайнкопф
Комнатные растения способны оживить интерьер и создать ощущение уюта, но не все виды одинаково хорошо подходят для жизни в квартире. Некоторые культуры требуют условий, которые сложно воспроизвести в обычном доме, другие могут быть небезопасны для детей, домашних животных или людей с аллергией. Ошибочный выбор нередко приводит к тому, что растение теряет декоративность и становится источником дополнительных хлопот, об этом сообщает Actualno.

Папоротник
Папоротник

Почему не каждое растение подходит для дома

Специалист по комнатным растениям Лиза Элдред Штайнкопф отмечает, что строгого "никогда" в цветоводстве почти не бывает, однако есть популярные виды, которые требуют гораздо больше усилий, чем ожидают владельцы. В результате вместо радости от зелёного уголка люди получают постоянную борьбу с вредителями, сухим воздухом или неподходящим освещением.

"Пальмы прекрасно чувствуют себя на террасе, но в помещении они часто привлекают паутинных клещей и начинают активно заражаться", — говорит специалист по комнатным растениям Лиза Элдред Штайнкопф.

Большинство пальм: эффектно, но проблемно

Пальмы ассоциируются со спокойствием и тропическим настроением, поэтому их часто выбирают для гостиной или спальни. Однако в квартире они нередко страдают из-за недостатка света и низкой влажности. Для нормального роста этим растениям нужны яркое рассеянное освещение и стабильная влажность воздуха, чего сложно добиться без увлажнителя и дополнительной подсветки, особенно в период, когда зимний уход за комнатными растениями становится критически важным.

Даже более выносливая салонная пальма (Chamaedorea elegans) требует регулярного ухода и внимательного контроля условий. На фоне неприхотливых культур вроде сансевиерии или замиокулькаса такие растения оказываются слишком капризными для большинства домов.

Некоторые папоротники и их влияние на воздух

Папоротники ценят за способность создавать ощущение "домашнего леса", однако не все виды одинаково безопасны. По словам специалистов, отдельные сорта активно выделяют споры, которые попадают в воздух и могут ухудшать самочувствие людей с аллергией или астмой.

Распространённые виды, такие как древовидные папоротники (Dryopteris) и женские папоротники (Athyrium), образуют большое количество спор. Более удачной альтернативой считаются стерильные или малоспороносные варианты: папоротник "птичье гнездо", а также разновидности "кенгурова лапа". Они лучше подходят для жилых помещений и реже становятся средой, где развивается паутинный клещ на комнатных растениях.

Подарочные растения: красиво, но временно

Многие растения, которые дарят на праздники, изначально не рассчитаны на долгую жизнь в квартире. К таким культурам относятся хризантемы, миниатюрные розы, гортензии и азалии. Эти растения нуждаются в периоде покоя на свежем воздухе и прохладной зиме, чтобы восстановить силы и продолжить рост.

"Если удаётся сохранить такие растения до момента, когда их можно безопасно вынести на улицу, в подходящей среде они будут развиваться значительно лучше", — отмечает Лиза Элдред Штайнкопф.

В условиях квартиры без выраженной смены сезонов они быстро истощаются и теряют декоративность.

Сравнение капризных и неприхотливых комнатных растений

При выборе зелёного декора важно учитывать образ жизни и возможности ухода. Пальмы и некоторые папоротники требуют высокой влажности, регулярного опрыскивания и контроля вредителей. В то же время сансевиерия, хлорофитум или эпипремнум спокойно переносят сухой воздух, нерегулярный полив и подходят даже для начинающих.

Подарочные растения ориентированы на краткосрочный эффект и часто нуждаются в пересадке в открытый грунт. Альтернативой могут стать декоративно-лиственные культуры, рассчитанные именно на длительное выращивание в помещении.

Советы по выбору комнатных растений шаг за шагом

  1. Оцените освещённость квартиры и уровень влажности.

  2. Учитывайте наличие детей, домашних животных и аллергию у жильцов.

  3. Выбирайте растения, изначально адаптированные к комнатным условиям.

  4. Изучайте требования к уходу до покупки, а не после.

Популярные вопросы о выборе комнатных растений

Как выбрать растение для квартиры без яркого света?

Лучше отдавать предпочтение теневыносливым видам, таким как замиокулькас, аспидистра или сансевиерия.

Какие комнатные растения подходят аллергикам?

Стерильные папоротники, хлорофитум и фикус считаются более безопасными, так как выделяют минимум аллергенов.

Что лучше: декоративно-цветущие или декоративно-лиственные растения?

Для длительного выращивания в помещении практичнее декоративно-лиственные виды, поскольку они менее требовательны к условиям.

