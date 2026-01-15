Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цветок, который принимают за искусственный: как вырастить редкий и роскошный сальпиглоссис из семян

Сальпиглоссис выращивают из семян как однолетник — эксперт Людмила Улейская
Есть однолетники, которые способны полностью изменить впечатление от сада всего за один сезон. Сальпиглоссис относится именно к таким растениям — редким, эффектным и запоминающимся с первого взгляда. Его цветки выглядят так, будто их расписали вручную, и каждый раз вызывают сомнение в их "настоящести".

Чем сальпиглоссис покоряет садоводов

Сальпиглоссис — представитель семейства пасленовых, родом из Южной Америки. В культуре чаще всего выращивают сальпиглоссис выемчатый, который ценят за крупные воронковидные цветки с бархатистой текстурой и характерным мраморным узором из контрастных жилок. По декоративности он нередко сопоставим с другими эффектными однолетниками, такими как однолетние астры, но при этом выглядит более экзотично.

"Бархатистые, яркие, с причудливой раскраской и неповторимым мраморным рисунком, цветки сальпиглоссиса настолько необычны, что иногда закрадывается сомнение: а настоящие ли они?", — отмечает эксперт Людмила Улейская.

Растение формирует тонкие прямостоячие стебли высотой от 40 до 100 см, покрытые железистыми волосками. Цветение продолжается с июня до октября, а при благоприятных условиях — практически до первых заморозков.

Популярные сорта и серии

Среди сортов особенно известны компактные серии Casino и Bolero высотой около 50 см, отличающиеся обильным цветением и разнообразием оттенков. Для контейнерного выращивания и оранжерей подходит сорт Kew Blue с аккуратными кустами до 30 см. Любителям насыщенных тонов стоит обратить внимание на Royale Violet с крупными фиолетовыми цветками и плотной формой куста.

Условия выращивания и уход

Сальпиглоссис предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Он способен расти в полутени, но максимальную декоративность показывает на солнечных, защищенных от ветра участках. Хрупкие побеги чувствительны к ливням и порывам ветра, поэтому растения часто подвязывают.

Полив проводят умеренно, по мере подсыхания почвы, стараясь не мочить листья. В период выращивания рассады и после высадки в цветник используют комплексные минеральные удобрения. Для лучшего кущения центральные побеги прищипывают.

Выращивание из семян

Размножают сальпиглоссис семенами — через рассаду или прямым посевом в грунт. При весеннем посеве в открытый грунт цветение начинается в июле, при осеннем — раньше, уже в июне. Семена очень мелкие и требуют аккуратного обращения, поэтому важно соблюдать правила хранения семян цветов, чтобы сохранить их всхожесть.

При рассадном способе семена высевают в феврале-марте поверхностно, без заделки, и накрывают стеклом. Всходы появляются через 2-3 недели. Рассаду пикируют один раз и высаживают методом перевалки, так как растение плохо переносит повреждение корней.

Сравнение посева в грунт и рассадного способа

Прямой посев проще и требует меньше времени, но цветение наступает позже. Рассадный метод позволяет получить более ранние и пышные кусты, особенно в регионах с коротким летом. Выбор способа зависит от климата и желаемых сроков цветения. Об этом сообщает портал 7dach.

Плюсы и минусы выращивания сальпиглоссиса

Сальпиглоссис ценят за уникальную декоративность, продолжительное цветение и возможность использования в клумбах и контейнерах. К минусам относят чувствительность к погоде, необходимость подвязки и аккуратность при пересадке.

Как получить пышное цветение

  1. Выберите солнечное место, защищенное от ветра.
  2. Используйте легкую, питательную почву с хорошим дренажем.
  3. Поливайте умеренно, избегая переувлажнения.
  4. Прищипывайте побеги для усиления ветвления.

Популярные вопросы о сальпиглоссисе

Как выбрать способ посадки — рассаду или посев в грунт?

В холодных регионах лучше использовать рассаду, в теплых — возможен прямой посев.

Сколько семян нужно для посева?

Семена очень мелкие: в одном грамме содержится до 6000 штук.

Можно ли выращивать сальпиглоссис в горшках?

Да, особенно низкорослые сорта, при условии глубоких контейнеров.

