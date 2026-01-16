Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Секрет щедрого урожая в мае: ранняя клубника, что превращает грядку в сладкий конвейер

Клубника "Королева Елизавета II" плодоносит волнами всё лето
Садоводство

Первые сладкие ягоды на грядке — особое удовольствие, когда весна только набирает обороты. Пока одни садоводы ещё готовят почву, другие уже собирают ароматную клубнику. Секрет прост — правильно подобранные ранние сорта. Именно они позволяют получить урожай уже в конце мая или начале июня.

Ранний сорт клубники
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Ранний сорт клубники

Почему стоит делать ставку на ранние сорта

Ранняя клубника ценится не только за сроки созревания. Такие растения успевают отдать урожай до наступления жары, когда ягоды часто мельчают, а болезни активизируются. Для дачи, теплицы или открытого грунта это особенно удобно: меньше рисков и стабильный результат.

Кроме того, ранние сорта подходят даже тем, кто только начинает заниматься садоводством. При базовом уходе они дают предсказуемый и щедрый урожай, не требуя сложных агротехнических приёмов.

Азия: мощные кусты и крупные ягоды

Сорт "Азия" был выведен в Италии, но отлично адаптировался к климату средней полосы. Его сильная корневая система помогает растению переживать зиму и быстрее наращивать зелёную массу весной. Ягоды крупные, ровные и сладкие, с насыщенным вкусом.

При этом сорт требует внимания к севообороту. Он может быть чувствителен к мучнистой росе и антракнозу, поэтому клубнику не рекомендуется выращивать на одном месте дольше трёх лет. Соблюдение этого правила заметно снижает риск заболеваний и поддерживает урожайность.

Королева Елизавета II: длительное плодоношение

Этот сорт считается улучшенной отечественной версией английской селекции. Его главное преимущество — плотные, крупные ягоды, которые хорошо переносят сбор и транспортировку. Они не мнутся и не текут, что особенно важно для дачников, выращивающих клубнику не только для себя.

Плодоношение у "Королевы Елизаветы II" растянуто почти на всё лето. Однако для получения действительно сладких и крупных ягод растению требуется солнечное место и регулярный полив. В условиях недостатка влаги вкус становится менее насыщенным.

Зефир: ранняя сладость из Дании

Датский сорт "Зефир" известен своей скороспелостью и привлекательными плодами. Крупные, сочные ягоды появляются одними из первых и радуют выраженной сладостью. Сорт устойчив к фузариозу и серой гнили, что делает его надёжным выбором для открытого грунта.

В регионах с суровыми зимами "Зефир" нуждается в укрытии. Также важно не забывать о подкормках и поливе, особенно в период цветения и формирования завязей — именно тогда закладывается качество будущего урожая. Об этом сообщает NEWS.RU.

Сравнение ранних сортов клубники

"Азия" подойдёт тем, кто ценит крупные ягоды и мощные кусты, но готов соблюдать правила севооборота. "Королева Елизавета II" выигрывает за счёт длительного плодоношения и плотной структуры ягод. "Зефир" — отличный вариант для тех, кто хочет получить максимально ранний и сладкий урожай при минимальном риске болезней.

Советы по выращиванию ранней клубники

  1. Выберите солнечное место с лёгкой, дренированной почвой.

  2. Не выращивайте клубнику на одном участке более трёх лет.

  3. Регулярно поливайте растения в период цветения и завязи.

  4. Используйте подкормки для поддержки роста и плодоношения.

Популярные вопросы о ранней клубнике

Когда можно собирать первый урожай?
При правильном уходе — уже в конце мая или начале июня.

Нужно ли укрывать ранние сорта на зиму?
В холодных регионах укрытие желательно, особенно для чувствительных сортов.

Какой сорт самый неприхотливый?
Многие садоводы считают "Зефир" одним из самых устойчивых и простых в уходе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача ягоды урожай огород клубника садоводство
