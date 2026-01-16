Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте

Лунный календарь подсказывает сроки посева томатов
Садоводство

Вырастить крепкую рассаду томатов — задача, в которой важна каждая мелочь. Опытные огородники давно заметили: время посева способно повлиять на силу роста, устойчивость растений и будущий урожай. Поэтому всё больше садоводов ориентируются на лунный календарь, который помогает выбрать дни с наиболее благоприятной энергетикой для семян.

Рассада томатов
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Рассада томатов

Почему правильный выбор даты так важен

Семена томатов чувствительно реагируют на световые ритмы, влажность и температуру, а также на внешние факторы вроде изменений лунных фаз. Считается, что посевы на растущей Луне быстрее трогаются в рост и дают крепкие всходы. Неверно выбранное время, наоборот, может привести к вытягиванию сеянцев или их медленному развитию.

Чтобы упростить планирование, многие дачники заранее составляют график посадок, опираясь на благоприятные дни. Это помогает избежать ошибок и получить максимально сильную рассаду без лишних хлопот.

Лучшие дни для посева томатов в 2026 году

Для будущей рассады важно правильно выбрать момент, когда семена быстрее пробуждаются и формируют устойчивые ростки. В 2026 году наиболее подходящими считаются такие периоды:

  • Февраль: 3-5, 8-14, 18-23, 26-28.
  • Март: 1-2, 7-9, 12-14, 17, 19-23, 25-31.
  • Апрель: 4-5, 8-10, 13-15, 18-19, 21-28.

Ранние сорта лучше сеять в феврале — они успеют дать ранний урожай. Среднеспелые и поздние рекомендуется высеивать в марте, чтобы растения развивались равномерно и не перерастали к моменту пересадки.

Пикировка по лунному календарю

Когда у рассады появляется первая пара настоящих листов, приходит время пикировки. Эта процедура укрепляет корневую систему, формирует мощный куст и улучшает последующее укоренение.

Благоприятные дни для пикировки:

  • Март: 7-9, 12-14, 17, 19-23, 25-31.
  • Апрель: 4-5, 8-10, 13-15, 18-19, 21-30.
  • Май: 3, 6-7, 11-14, 19-30.

Главное — не затягивать с процедурой. Переросшая рассада хуже переносит пересадку и медленнее развивается.

Высадка рассады в грунт

Перемещение растений в теплицу или на грядку — финальный и самый ответственный этап. Чтобы томаты легче адаптировались к новому месту, выбирают мягкие по энергетике дни.

  • Апрель (теплицы): 13-15, 18-19, 21-30.
  • Май: 3, 6-7, 11-14, 19-30.
  • Июнь: 2-4, 7-9, 11-13, 17-26.

Перед высадкой важно убедиться, что почва прогрелась до +10…+12 °C, а риск заморозков минимален.

Посадка по лунному календарю и посадка по дате региона

Многие садоводы выбирают один из двух подходов. Посадка по лунному календарю помогает использовать благоприятные периоды, когда семена активнее прорастают. Региональная посадка ориентируется на погоду и прогрев почвы, обеспечивая практическую надёжность. Лучший результат получается при сочетании двух методов: календарь подсказывает благоприятный день, а условия региона — реальную готовность участка, сообщает портал Pro Город.

Советы по определению оптимальной даты посева

  • Рассчитайте срок высадки — ориентируйтесь на климат и тип теплицы или грунта.
  • Отнимите 55-65 дней — средний возраст готовой к высадке рассады.
  • Полученный диапазон сопоставьте с благоприятными днями месяца.
  • Учитывайте сорт: ранние можно сеять раньше, среднеспелые — ближе к весне.
  • Следите за освещением: недостаток света в феврале требует досветки.

Популярные вопросы

Обязательно ли соблюдать лунный календарь

Это вспомогательный инструмент. Он помогает выбрать подходящее время, но условия региона и температура грунта важнее.

Почему рассада вытягивается, даже если дата посева выбрана правильно

Причина чаще всего в недостатке света или слишком высокой температуре.

Влияет ли сорт томата на выбор времени посева

Да. Ранние сорта можно сеять раньше, поздние — ближе к марту.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача томаты огород урожай советы садоводство
Новости Все >
Число нелегальных криптоферм выросло на 44 процента — директор МТС Марьясов
Археологи нашли захоронение вдали от столицы Фригии — археолог Эрпехливан
Вакансии водителей такси выросли вдвое за год — vostokmedia.com
Подводные аппараты зафиксировали медузу Stygiomedusa gigantea с отростками до 10 м
Морозы ускорили отбор газа из хранилищ ЕС — EADaily
У хамелеонов обнаружены спиральные зрительные нервы — доцент Хуан Даза
В Приморье начался сезон рождения детёнышей ларги — нацпарк Земля леопарда
Результат в Германии стал антирекордом карьеры — лыжник Лекомцев
Повышение НДС стало основной причиной роста цен — экономист Сусин
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 23,8%
Сейчас читают
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Наука и техника
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Визуальный беспорядок в доме поддерживает тревожность перед сном — Diwali
Кухонная губка снижает риск плесени в овощном отсеке — C.B. Radar
Подкормка витамином B12 усиливает цветение фиалок
Клетчатая юбка признана ключевым модным трендом 2026 года — ND+
Покупка машин китайских марок 2000-х связана с риском — автоэксперт Александр Ковалёв
Строгий режим сна улучшает восстановление организма — врач Белкина
Влажный воздух зимой увеличивает ощущение холода и расходы на отопление
В парках Санкт-Петербурга перед крещенскими морозами заметили зимородка
Въезд россиян в Польшу с паспортами старого образца признали незаконным
Запасы промысловой рыбы в Азовском море снизились до исторического минимума
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.