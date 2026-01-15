Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку

Сладость томатов зависит от сорта, и калийных подкормок
Садоводство

Сочные томаты, способные заменить десерт, снова становятся главными героями огорода. Всё больше садоводов стремятся вырастить свой урожай сладких плодов, которые радуют не только вкусом, но и насыщенным ароматом. Современные сорта демонстрируют удивительную сахаристость благодаря работе селекционеров и грамотному уходу, возвращая томатам статус настоящих "летних конфет".

Сочные томаты
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Сочные томаты

Почему сладкие томаты так ценятся

Выраженная сладость плодов формируется не случайно — она зависит от генетики, солнечного света, состава почвы и режима полива. При достаточном количестве солнца и правильно подобранных подкормках томаты накапливают больше природных сахаров и становятся более ароматными. Баланс питательных веществ и умеренный стресс от подсушивания в период созревания усиливают насыщенность вкуса.

Для садоводов такие сорта становятся настоящей находкой: их выращивают ради свежих салатов, ярких соков, консервации и просто для удовольствия.

Четыре популярных сладких сорта

Среди сладких томатов есть очевидные фавориты, каждый из которых подходит под свои задачи. Несмотря на то что в садоводческих коллекциях встречаются десятки разновидностей, особенно выделяются четыре сорта, давно завоевавшие любовь огородников.

Первым в списке идёт "Розовый мёд" — крупноплодный сорт с сердцевидными малиновыми томатами весом до 600 граммов. Его мякоть почти лишена кислоты, что делает вкус мягким и насыщенным. Сорт требует подвязки и умеренного полива, а плоды следует защищать от перепадов влажности, чтобы избежать растрескивания.

Сорт "Чёрный шоколад" выбирают те, кто ценит сложный, мягко фруктовый вкус. Его тёмно-коричневые плоды с фиолетовым оттенком хорошо смотрятся в салатах и обладают выразительным ароматом. Этот сорт предпочитает тепло, поэтому в средней полосе его чаще высаживают в теплице.

Если нужны томаты для цельноплодного консервирования, чаще всего выбирают черри "Медовая капля". Грушевидные жёлтые плоды собраны в длинные кисти и сохраняют форму и вкус даже после приправ и маринада. Сорт отличается высокой урожайностью и плодоносит до холодов.

Для открытого грунта идеален сорт "Сладкая гроздь". Он рано созревает, устойчив к распространённым заболеваниям и формирует множество небольших сладких плодов. Эти томаты подходят для перекусов, детского питания и лёгких салатов.

Что влияет на сладость томатов

Сладкий вкус формируется под воздействием нескольких факторов. Генетика определяет потенциал накопления сахаров, а освещённость участка усиливает яркость плодов. Баланс удобрений также важен: избыток азота снижает вкусовые качества, а калий усиливает сахаристость. Умеренное ограничение воды в период созревания делает мякоть плотной и концентрированной.

Благодаря этим условиям даже привычные сорта раскрываются иначе и дают по-настоящему насыщенный вкус, сообщает портал Pro Город.

Советы по выращиванию

  • Выбирайте максимально солнечные грядки или тёплые теплицы.
  • Регулируйте полив: после начала созревания уменьшайте количество воды.
  • Подкармливайте калийными удобрениями в период налива плодов.
  • Удаляйте лишние пасынки и нормируйте кисти для усиления вкуса.
  • Следите за влажностью почвы, чтобы предотвратить растрескивание плодов.

Популярные вопросы о томатах

Почему сладость томатов бывает разной в один и тот же сезон

На вкус влияет количество солнца и питание растений: менее освещённые плоды часто получаются менее сладкими.

Можно ли вырастить сладкие томаты без теплицы

Да, при выборе устойчивых сортов и солнечного места многие сладкие томаты отлично растут в открытом грунте.

Как сохранить сладость при консервировании

Лучше использовать плотные черри-сорта, которые сохраняют структуру и вкус даже после термической обработки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача овощи томаты огород урожай советы садоводство
Новости Все >
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Падение льда с крыши грузовика зимой приводит к ДТП и возмещению ущерба
Сетки для птиц в ТРЦ Авиапарк могут подпадать под статьи УК РФ — юрист Ильинский
Безопасность умных устройств зависит от действий владельца —киберэксперт Ульянов
Дыхание по квадрату помогает успокоиться при стрессе — невролог Суворинова
Расписка о передаче денег приравнивается к договору займа — адвокат Айвар
Сейчас читают
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара Любовь Степушова
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
Ошибка, которая стала приговором: кто на самом деле виноват в крахе Украины
Ошибка, которая стала приговором: кто на самом деле виноват в крахе Украины
Последние материалы
Марс задает 100-тысячелетний климатический цикл Земли — данные Earth
Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Сапоги-йети вернулись на подиумы зимы 2025/26 — the Symbol
Подо льдом Восточной Антарктиды скрыт хребет Гамбурцева — Science & Vie
После 40 лет обмен веществ замедляется из-за гормонов — врач Людмила Денисенко
Подготовка ящиков для рассады перед посевом снижает риск болезней растений
Каллы выращивают в открытом грунте и в комнатных условиях
Аэрогриль стал основным прибором для готовки в городских квартирах — thaihut
Микробы под арктическим льдом усиливают рост водорослей — океанолог Лассе Риман
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.