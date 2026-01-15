Пеларгония больше не бабушкин цветок: так её превращают в звезду садовых композиций

Пеларгонии размножают семенами с ноября по апрель

Яркие пеларгонии давно перестали быть просто "бабушкиными" цветами на подоконнике. Сегодня их выращивают как полноценную садовую культуру — из семян, с последующей высадкой в грунт и созданием эффектных композиций. Путь от маленького семени до пышного цветения требует внимания, но результат того стоит.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Пеларгонии в саду

Почему всё чаще выбирают семенное размножение

Ещё несколько десятилетий назад пеларгонии в основном черенковали, а о посеве семян почти не задумывались. Сейчас ситуация изменилась: селекционеры вывели гибриды, которые отличаются компактностью, выровненностью кустов, устойчивостью к болезням и стабильным цветением. Такие растения выращивают через рассаду — по тем же принципам, что петунии, астры или львиный зев.

Семенное размножение позволяет получить сразу несколько крепких растений с одинаковыми декоративными качествами и заранее спланировать будущие цветники, контейнеры или бордюры.

Посев семян

Оптимальный период для посева — с декабря по март, хотя в целом допустим интервал с ноября по апрель. Семена у пеларгоний крупные, их обычно немного в упаковке. Высевают их во влажный субстрат или торфяные таблетки, слегка присыпая почвой слоем не более 0,5 см.

Для прорастания важны стабильное тепло и влажность. При температуре +21…+24 °C всходы появляются в среднем через одну-три недели, но иногда процесс затягивается. Ёмкости накрывают плёнкой или стеклом и регулярно проветривают.

Уход за всходами

После появления ростков уход сводится к базовым, но важным действиям. Молодые растения аккуратно поливают, не допуская застоя воды. Температуру поддерживают на уровне +21…+24 °C, а для профилактики грибных заболеваний раз в неделю используют фунгициды.

При необходимости можно повысить всхожесть с помощью скарификации — механической, термической или химической. Однако современные дражированные семена уже полностью готовы к посеву и дополнительных процедур не требуют.

Пикировка и закаливание

Через 4-6 недель после посева, когда у сеянцев появляется несколько настоящих листьев, проводят пикировку. Рассаду рассаживают в отдельные ёмкости и продолжают умеренный полив.

Перед высадкой в открытый грунт растения обязательно закаливают. Сначала их переносят в более прохладное помещение, затем постепенно приучают к улице, увеличивая время пребывания на свежем воздухе.

Посадка в открытый грунт

Высадку проводят после установления устойчивой тёплой погоды, когда минует угроза заморозков. Пеларгонии любят солнечные участки с рыхлой, плодородной почвой. В тени цветение становится менее обильным.

Для лучшей приживаемости после пересадки используют стимуляторы корнеобразования. В течение сезона прищипывают верхушки побегов — это делает кусты более пышными. Об этом сообщает 7dach.

Композиции и уход летом

В саду пеларгонии хорошо смотрятся в миксбордерах, контейнерах, вазах и бордюрах. Их сочетают с петуниями, хлорофитумом, мелколепестником. Ампельные формы эффектны в подвесных и напольных вазонах.

Уход включает регулярный, но умеренный полив, подкормки каждые две недели и удаление отцветших соцветий. В прохладное и сырое лето важно следить за состоянием листьев и при необходимости применять фунгициды.

Опыление и сбор семян

Пеларгонии, выращенные из семян, зацветают примерно через 4-4,5 месяца после посева. Для получения собственных семян проводят естественное или искусственное опыление. Семена созревают в коробочках в течение месяца и требуют своевременного сбора, чтобы не потерять их при раскрытии плодов.

Возвращение в дом

Перед осенними холодами понравившиеся экземпляры обрезают, пересаживают в горшки и заносят в помещение. Такие маточные растения можно использовать несколько лет подряд, а собранные семена станут основой нового цикла выращивания.

Популярные вопросы о выращивании пеларгоний из семян

Когда лучше сеять пеларгонию?

Оптимально — с декабря по март для раннего и дружного цветения.

Можно ли выращивать пеларгонию только в контейнерах?

Да, многие сорта отлично чувствуют себя в вазонах и горшках.

Сколько времени проходит до цветения?

В среднем 130-140 дней с момента посева.