Куча льда на участке оказывается кладовой удобрений: что на самом деле происходит с компостом зимой

Зимой компостная куча будто замирает, и это часто вызывает тревогу у дачников. Кажется, что органика перестаёт работать, а полезные вещества теряются. На самом деле холод лишь временно замедляет процессы, не нарушая естественный ход разложения, об этом сообщает Dum&Zahrada.

Что происходит с компостом в морозы

При минусовых температурах активность почвенных бактерий и грибков заметно снижается. Если компост в основном состоит из растительных остатков, разложение может практически остановиться. Это не признак проблемы, а нормальная физическая реакция органики на холод, хорошо знакомая тем, кто практикует компостирование зимой.

Хорошо вызревший компост внутри часто остаётся тёплым даже зимой. Особенно это заметно в крупных кучах, которые дольше сохраняют внутреннее тепло. Иногда над ними поднимается пар — это не возгорание, а естественный результат биологических процессов. Паниковать не стоит: самовозгорание здесь исключено.

Почему замерзание не вредит питательности

Во время сильных морозов компостная масса постепенно остывает и может полностью промёрзнуть. Однако питательные вещества при этом не разрушаются. Они сохраняются и "ждут" возвращения более благоприятных условий — тепла и влаги, если изначально использовались безопасные материалы для компоста.

Более того, чередование заморозков и оттепелей играет компосту на руку. Вода внутри листьев, овощных очистков и других органических остатков замерзает и расширяется, вызывая их механическое разрушение. После оттаивания образуются микротрещины, увеличивающие площадь поверхности для микроорганизмов. С наступлением тепла это ускоряет разложение и высвобождение полезных элементов.

Нужно ли укрывать компост зимой

Дополнительное укрытие не является обязательным, но может быть полезным при затяжных сильных морозах. Изоляция помогает дольше сохранить тепло в центре кучи и поддержать идущие процессы разложения.

Для укрытия подойдут:

солома;

сухие листья;

картон.

Такие материалы защищают от холода и уменьшают потерю влаги. Пластиковые плёнки использовать нельзя — они перекрывают доступ воздуха и могут спровоцировать гниение вместо правильного тления.

Важный нюанс для зимнего компостирования

Осенью и зимой не рекомендуется добавлять в компост сорняки и растения с семенами. При низких температурах семена не разрушаются и легко перезимовывают в куче. Для их уничтожения требуется полноценное горячее компостирование при температуре выше 55 °C, чего зимой добиться сложно.

Сравнение: зимний и летний компост

Летний компост активно "работает" за счёт высокой температуры и влажности, быстро перерабатывая органику. Зимний компост выглядит пассивным, но в нём накапливаются и сохраняются питательные вещества. Весной такой материал часто даёт более стабильный результат для грядок, теплиц и удобрения почвы.

Советы по уходу за компостом зимой

Следите, чтобы куча не пересыхала, но и не была слишком влажной. При сильных морозах используйте натуральное укрытие. Не добавляйте семенные растения и агрессивные сорняки. Весной перемешайте компост для активации микроорганизмов.

Популярные вопросы о зимнем компостировании

Портится ли компост от мороза?

Нет, холод не разрушает органику и не снижает её питательность.

Нужно ли переворачивать компост зимой?

В этом нет необходимости, лучше сделать это весной, когда температура повысится.

Что лучше использовать для укрытия компоста?

Оптимальны солома, листья или картон, которые сохраняют тепло и пропускают воздух.