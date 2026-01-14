Куча льда на участке оказывается кладовой удобрений: что на самом деле происходит с компостом зимой

Зимой компостная куча будто замирает, и это часто вызывает тревогу у дачников. Кажется, что органика перестаёт работать, а полезные вещества теряются. На самом деле холод лишь временно замедляет процессы, не нарушая естественный ход разложения, об этом сообщает Dum&Zahrada.
При минусовых температурах активность почвенных бактерий и грибков заметно снижается. Если компост в основном состоит из растительных остатков, разложение может практически остановиться. Это не признак проблемы, а нормальная физическая реакция органики на холод, хорошо знакомая тем, кто практикует компостирование зимой.
Хорошо вызревший компост внутри часто остаётся тёплым даже зимой. Особенно это заметно в крупных кучах, которые дольше сохраняют внутреннее тепло. Иногда над ними поднимается пар — это не возгорание, а естественный результат биологических процессов. Паниковать не стоит: самовозгорание здесь исключено.
Во время сильных морозов компостная масса постепенно остывает и может полностью промёрзнуть. Однако питательные вещества при этом не разрушаются. Они сохраняются и "ждут" возвращения более благоприятных условий — тепла и влаги, если изначально использовались безопасные материалы для компоста.
Более того, чередование заморозков и оттепелей играет компосту на руку. Вода внутри листьев, овощных очистков и других органических остатков замерзает и расширяется, вызывая их механическое разрушение. После оттаивания образуются микротрещины, увеличивающие площадь поверхности для микроорганизмов. С наступлением тепла это ускоряет разложение и высвобождение полезных элементов.
Дополнительное укрытие не является обязательным, но может быть полезным при затяжных сильных морозах. Изоляция помогает дольше сохранить тепло в центре кучи и поддержать идущие процессы разложения.
Для укрытия подойдут:
солома;
сухие листья;
картон.
Такие материалы защищают от холода и уменьшают потерю влаги. Пластиковые плёнки использовать нельзя — они перекрывают доступ воздуха и могут спровоцировать гниение вместо правильного тления.
Осенью и зимой не рекомендуется добавлять в компост сорняки и растения с семенами. При низких температурах семена не разрушаются и легко перезимовывают в куче. Для их уничтожения требуется полноценное горячее компостирование при температуре выше 55 °C, чего зимой добиться сложно.
Летний компост активно "работает" за счёт высокой температуры и влажности, быстро перерабатывая органику. Зимний компост выглядит пассивным, но в нём накапливаются и сохраняются питательные вещества. Весной такой материал часто даёт более стабильный результат для грядок, теплиц и удобрения почвы.
Следите, чтобы куча не пересыхала, но и не была слишком влажной.
При сильных морозах используйте натуральное укрытие.
Не добавляйте семенные растения и агрессивные сорняки.
Весной перемешайте компост для активации микроорганизмов.
Нет, холод не разрушает органику и не снижает её питательность.
В этом нет необходимости, лучше сделать это весной, когда температура повысится.
Оптимальны солома, листья или картон, которые сохраняют тепло и пропускают воздух.
Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.