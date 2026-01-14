Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Вы ставите денежное дерево ради достатка, но один угол в квартире обнуляет весь эффект

Денежное дерево в доме по фэн-шуй рекомендуют ставить в левом углу
Садоводство

Денежное дерево давно считается одним из самых символичных растений в практике фэн-шуй и часто ассоциируется с ростом доходов и благополучием. Однако его влияние на пространство зависит не только от внешнего вида, но и от того, где именно оно стоит в доме. Ошибочное размещение может свести на нет весь позитивный эффект, об этом сообщает Actualno.

Денежное дерево
Фото: www.pexels.com by Kevin Malik is licensed under Бесплатное использование
Денежное дерево

Почему денежное дерево считается символом достатка

Денежное дерево, или Pachira aquatica, родом из влажных регионов Центральной и Южной Америки. В природе оно растет на болотистых почвах, поэтому ценит тепло, рассеянный яркий свет и повышенную влажность. Эти особенности напрямую влияют на то, насколько комфортно растение чувствует себя в жилом пространстве и какую энергетику формирует вокруг себя.

"В современной практике фэн-шуй сплетенные денежные деревья часто связывают с несколькими источниками дохода", — отмечает эксперт по фэн-шуй Ханна Янг.

Именно переплетенные стволы считаются символом объединения усилий, стабильности и устойчивого финансового роста. Поэтому растение нередко выбирают для дома, офиса или рабочего кабинета.

Условия, при которых денежное дерево действительно "работает"

Для гармоничного развития денежному дереву важно создать среду, максимально близкую к естественной. Недостаток света или слишком сухой воздух могут ослабить растение, а вместе с этим — и его символическое значение, особенно в период, когда обостряются проблемы зимнего ухода за комнатными растениями.

Эксперты рекомендуют размещать денежное дерево в хорошо освещенных зонах, избегая прямых солнечных лучей. Важно также следить за регулярным, но умеренным поливом и уровнем влажности воздуха, поскольку именно ошибки в этих деталях часто приводят к физиологическим стрессам растения.

Лучшее место для денежного дерева по фэн-шуй

С точки зрения энергетической карты Багуа, существует зона, которая считается оптимальной для размещения этого растения.

"Денежное дерево лучше всего поставить в зоне богатства дома — это дальний левый угол от входной двери", — говорит Ханна Янг.

Именно здесь растение, по мнению специалистов, способно активнее привлекать энергию процветания и удачи. Дополнительно эксперты выделяют западное направление, связанное с новыми начинаниями, север — с карьерным ростом, и восток — с семейной гармонией.

В каких комнатах растение будет уместнее

Выбирая конкретное помещение, стоит учитывать характер энергии, которую создает денежное дерево. Оно подходит для гостиной и домашнего офиса, где требуется движение, рост и концентрация. В таких зонах легче поддерживать стабильный микроклимат и избежать проблем, которые проявляются, например, в виде трещин на стволе денежного дерева.

"Для спальни денежное дерево подходит хуже — его активная энергия может мешать полноценному отдыху", — поясняет Ханна Янг.

Особенно благоприятным считается размещение растения в зоне богатства домашнего кабинета — в заднем левом углу комнаты, если стоять лицом к двери.

Сравнение: денежное дерево и другие комнатные растения

В отличие от декоративно-лиственных растений, которые выполняют в основном эстетическую функцию, денежное дерево в фэн-шуй воспринимается как активатор энергии роста. Например, фикус чаще связывают со стабильностью и защитой пространства, а драцена — с обновлением. Pachira aquatica акцентирует внимание именно на развитии, движении и финансовых возможностях.

Советы по размещению денежного дерева шаг за шагом

  1. Определите зону богатства по карте Багуа.

  2. Выберите место с ярким, но рассеянным светом.

  3. Убедитесь, что рядом нет источников сухого горячего воздуха.

  4. Используйте устойчивый горшок и регулярно поворачивайте растение к свету.

Популярные вопросы о денежном дереве

Как выбрать место для денежного дерева в квартире?

Ориентируйтесь на дальний левый угол от входа и избегайте затемнённых помещений.

Сколько стоит денежное дерево?

Цена зависит от размера и формы растения, но в целом оно остается доступным для большинства покупателей.

Что лучше — денежное дерево или фикус?

Выбор зависит от цели: для символического акцента на рост и развитие чаще выбирают денежное дерево, для нейтрального фона — фикус.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы комнатные растения
Новости Все >
Сетки для птиц в ТРЦ Авиапарк могут подпадать под статьи УК РФ — юрист Ильинский
Безопасность умных устройств зависит от действий владельца —киберэксперт Ульянов
Дыхание по квадрату помогает успокоиться при стрессе — невролог Суворинова
Расписка о передаче денег приравнивается к договору займа — адвокат Айвар
Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог
Эклектика позволяет создать интерьер вне времени — дизайнер Макарова
Россияне пожаловались на дефицит популярного антидепрессанта
Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс
В IT-сфере участились случаи жульничества с помощью ИИ — HR-эксперт Мурадян
В Сочи весной соберут первый урожай бананов в России
Сейчас читают
Боковой пробор с объёмом стал трендом подиумов 2026 — Vogue
Красота и стиль
Боковой пробор с объёмом стал трендом подиумов 2026 — Vogue
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Наука и техника
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара Любовь Степушова Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS Александр Рощин Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Последние материалы
Лицензирование управляющих компаний определяет ответственность за уборку снега
Безопасность умных устройств зависит от действий владельца —киберэксперт Ульянов
Под Тихим океаном обнаружены аномалии в нижней мантии Земли — Sciencepost
Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара
Многоразовые тефлоновые подложки вытесняют пергамент при выпечке — EnergoZrouti
Дыхание по квадрату помогает успокоиться при стрессе — невролог Суворинова
Торгпред России: экспорт энергоресурсов в Китай не является проблемой
Задержка жидкости стала основной причиной лишнего веса после праздников
Волокна дикого льна возрастом 30 тысяч лет обнаружили в Грузии
Страх полётов связано с потерей контроля в замкнутом пространстве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.