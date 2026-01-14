Света мало, а толку больше: зимнее черенкование ломает привычные правила ухода

Потос, хойя и колеус подходят для зимнего черенкования в домашних условиях

Зима традиционно считается периодом покоя для комнатных растений, однако именно в январе можно заложить основу для их активного роста весной. Некоторые культуры хорошо укореняются даже при коротком световом дне и пониженных температурах. Это позволяет получить крепкие саженцы уже к началу лета, об этом сообщает Actualno.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Потос в стеклянной банке с водой

Почему январь подходит для черенкования

Несмотря на замедление роста, многие комнатные растения сохраняют способность к укоренению. В зимний период в квартирах прохладнее, а солнечный свет мягче, что снижает риск перегрева и ожогов листьев. При правильном уходе черенки спокойно формируют корневую систему и готовы к активному росту с приходом тепла.

Важно учитывать дополнительные условия. Растениям потребуется стабильная температура, рассеянный свет и умеренный полив, особенно в период, когда обостряются типичные сложности зимнего ухода за комнатными растениями.

Потос

Потос считается одним из самых неприхотливых комнатных растений для черенкования. Независимо от сорта, январь хорошо подходит для обновления коллекции. Растение привыкло расти под пологом тропических лесов Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана, поэтому плохо переносит прямое солнце.

Низкое зимнее солнце позволяет размещать черенки на подоконнике без риска повреждения листьев. Потос легко укореняется даже при более прохладных условиях, а весной рост заметно ускоряется.

Отдельное преимущество потоса — его влияние на другие растения. Он содержит природные гормоны роста, которые стимулируют образование корней. Если поставить черенок потоса в воду вместе с другими черенками, процесс укоренения может пойти быстрее. Для успеха важно, чтобы на каждом черенке было один-два узла с листьями.

Хойя

Цветущие комнатные растения ценятся не только за листву, но и за декоративные соцветия. Хойя — один из удачных вариантов для зимнего черенкования. Ее восковые цветы делают растение заметным элементом интерьера.

Основная сложность при размножении хойи — тепловой стресс. Он может привести к опаданию листьев и замедлению роста. Зимой, когда температура в помещении ниже, риск таких проблем уменьшается. Черенки успевают укорениться и становятся более устойчивыми к весеннему росту.

Стоит учитывать, что хойя относится к суккулентным растениям и не любит избытка влаги. Полив должен быть умеренным, но пересыхания черенков допускать нельзя.

Колеус

Колеус можно выращивать как комнатное растение или сохранять зимой в помещении, а затем высаживать в сад. Январь подходит для заготовки черенков, которые к весне сформируют густые и компактные кусты.

Для черенкования выбирают побеги длиной около 10-15 сантиметров. Их размещают в хорошо освещенном месте без прямого солнца. При нехватке естественного света помогает подсветка для комнатных растений, которая поддерживает развитие корней без вытягивания побегов.

Сравнение: зимнее и весеннее черенкование

Зимнее черенкование требует большего внимания к свету и температуре, но дает фору во времени. Весеннее размножение проходит быстрее за счет активного роста, однако растениям приходится конкурировать за место и ресурсы. Январский старт позволяет получить более крепкие экземпляры к началу сезона.

Плюсы и минусы зимнего размножения

Зимнее черенкование имеет свои особенности. Оно подходит не для всех видов, но у него есть ощутимые преимущества.

более мягкий свет снижает риск ожогов;

корневая система формируется без резких перепадов температуры;

растения готовы к активному росту весной.

К недостаткам можно отнести необходимость дополнительного освещения и более медленное развитие на первых этапах.

Советы по черенкованию шаг за шагом

Выберите здоровое материнское растение без признаков болезней. Срежьте черенок острым инструментом с одним или двумя узлами. Удалите нижние листья и поместите черенок в воду или легкий субстрат. Обеспечьте рассеянный свет и умеренную влажность до появления корней.

Популярные вопросы о зимнем черенковании комнатных растений

Какие растения лучше всего подходят для января?

Проще всего укореняются потос, хойя и колеус, а также другие неприхотливые виды.

Нужна ли подсветка зимой?

При коротком световом дне дополнительный источник света может ускорить укоренение.

Когда пересаживать укорененные черенки?

Обычно это делают весной, когда корни достаточно развиты и начинается активный рост.