Цветы портулака — как алые драгоценности: выращиваем это неприхотливое растение для пышного сада

Портулак предпочитает светлые места и лёгкую почву

Вы когда-нибудь слышали о растении портулак? Если нет, то с удовольствием расскажем об этом удивительном цветке. Его название происходит от латинского слова "portula", что переводится как "воротца". Почему так? Оказавшись в открытом состоянии, его семенная коробочка напоминает маленькие распахнутые ворота. Однако мало кто знает, что в народе его называют "коврик".

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Цветущий портулак

Портулак: неприхотливость и красота на даче

Этот удивительный цветок родом из Южной и Северной Америки, известен своей неприхотливостью и красивыми, но скромными цветочками. В Европе портулак был популярен еще в Средние века, а сегодня его можно встретить как полевой сорняк. Несмотря на это, многие дачники любят его за долгое цветение — с июня по август. И его очарование заключается не только в ярких цветах, но и в том, что он может украшать клумбы в течение всего лета.

Полезные свойства портулака

Кроме своей красоты, портулак известен и целебными свойствами. В Средние века арабы считали его "благословенным" растением, которое помогает излечиться от множества болезней. Во времена Гиппократа его использовали как противоядие от змеиных укусов и для лечения тяжелых ран.

Как правильно посадить портулак

Портулак — растение, которое любит тепло. Для его хорошего роста важно выбрать солнечное место, желательно с сухой и теплой почвой. Сажают его на небольших возвышенностях, недалеко от южной стены дома, чтобы растения получали максимум света и тепла. Высаживать портулак нужно только в теплое время года, когда температура воздуха стабильно достигает +10°C. Высаживайте рассаду не раньше середины июня, а между растениями оставляйте расстояние не менее 15 см.

Размножение портулака

Сажают портулак в середине марта, используя небольшие контейнеры с дренажом из мелкого гравия. Почву для посева готовят самостоятельно, используя садовую землю с добавлением песка в соотношении 80/20. После этого земля обеззараживается в горячей духовке, чтобы избежать появления болезней. Когда почва подготовлена, увлажняют ее и сеят семена с шагом 1 см. На протяжении всего периода роста важно поддерживать нужную температуру и освещенность, ведь портулак любит тепло и свет. Сеянцы нужно держать в тепле, на подоконнике или другом светлом месте. Когда сеянцы станут крепкими, их пикируют в небольшие горшочки диаметром около 7-8 см.

Уход за портулаком

Портулак не требует частого полива. Поливать его нужно каждые 4-5 дней, особенно в жаркую погоду, когда почва быстро пересыхает. Важно помнить, что портулак одинаково хорошо растет как на богатых, так и на бедных почвах, поэтому его можно сажать на различных участках сада.

Вредители и болезни портулака

Портулак довольно устойчив к заболеваниям и вредителям. Однако иногда на его листьях могут появляться небольшие пятна, а побеги деформируются. Это происходит из-за грибка Albugo portulaceae. Чтобы справиться с проблемой, достаточно удалить пораженные части растения и обработать его фунгицидом с медью.

Виды портулака

Существует более 200 видов портулака, среди которых как многолетние, так и однолетние растения. В культуре чаще всего выращивают портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora), который известен своими яркими цветами и компактным ростом. Этот вид является идеальным для украшения бордюров и каменистых садов. Среди сортов портулака выделяются махровые виды, такие как "Белоцветковый" и "Спленденс". Эти растения имеют крупные красивые цветки и длительное цветение. Об этом сообщает 7dach.

Популярные вопросы о портулаке

Как правильно посадить портулак?

Для посадки портулака выбирайте солнечное и теплое место. Лучше всего посадить его на возвышении или около южной стены дома. Высаживайте рассаду, когда температура стабильно достигает +10°C и выше, не раньше середины июня. Между растениями оставляйте расстояние не менее 15 см.

Как ухаживать за портулаком в течение лета?

Портулак не требует частого полива. Поливайте его каждые 4-5 дней, особенно в жаркие дни, когда почва быстро пересыхает. Не забывайте, что портулак предпочитает солнечные места и теплую почву. Убедитесь, что растение получает достаточно света и тепла для хорошего роста и цветения.

Какие болезни и вредители могут повлиять на портулак?

Портулак в целом устойчив к заболеваниям и вредителям. Однако иногда на его листьях могут появляться пятна, а побеги деформироваться. Это может быть вызвано грибком Albugo portulaceae. Чтобы решить проблему, удалите поврежденные части растения и обработайте его фунгицидом, содержащим медь.