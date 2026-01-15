Калла — свадебный цветок в вашем саду: советы, как вырастить её и наслаждаться роскошными цветами

Каллы выращивают в открытом грунте и в комнатных условиях

Калла — одно из самых восхитительных тропических растений. Её необычные цветки в виде башмачков, обладающие легким волнистым изгибом, венчают прямые стебли, а блестящие листья добавляют неповторимый блеск.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Яркие каллы в саду

Родиной калл является Южная Африка, а белая калла стала символом свадебного букета. Она действительно напоминает изысканное платье невесты и олицетворяет покой и гармонию, принося счастье в дом, согласно народным поверьям.

Как ухаживать за каллой

Калла, также известная как зантедеския, произрастает на влажных берегах рек и озёр. В природе она предпочитает иловые почвы, поэтому в садах хорошо растёт на влажных, плодородных участках. Эти растения могут быть как комнатными, так и садовыми, превращая участок в зелёное "ковровое покрытие", на котором пышно развиваются молодые побеги и стрелки-цветоносы.

Каллы растут как в солнечных, так и в затенённых местах. На тенистых участках они пышнее цветут, а на более солнечных — образуют роскошную листву, но цветоносных стрел становится меньше. В зависимости от сорта, высота растений может варьироваться от 30 см до 1,5 м.

Как правильно посадить и размножить каллу

Каллы требуют кислых почв, и для посадки лучше использовать смесь дерновой земли, листового перегноя, торфа и песка. Для размножения чаще всего используют клубни, хотя возможен и деление корневищ. Когда клубни поступают в продажу, их следует тщательно осматривать: они должны быть плотными, как молодая картошка. Слегка вялые клубни лучше не покупать.

В начале весны клубни высаживают в горшки с хорошей почвой. Важно не забыть, что на клубне имеется бугорок, который должен быть направлен вверх. Сразу поливать не стоит — полив нужно начать через неделю.

Высаженные клубни можно пересаживать в открытый грунт летом, создавая лунки по схеме 20x20 см для мелких сортов и 50x50 см для крупных.

Размножение каллы: деление и семена

Если клубни размножаются делением, весной корневую детку аккуратно отсоединяют от материнского куста и пересаживают в отдельный горшок. Семенное размножение каллы не так популярно из-за низкой всхожести. Тем не менее, для этого метода семена замачивают в растворе гумата калия и проращивают на поддоне, затем высаживают в землю. Об этом сообщает 7dach.

Уход за каллой

Для здорового роста калла требует четыре основных составляющих: солнечный свет, тепло, влага и плодородная почва. Калла нуждается в регулярных подкормках, особенно в период цветения. Азотные удобрения лучше использовать умеренно, чтобы не стимулировать только рост листвы. Для улучшения цветения добавляют калий, который способствует появлению множества цветоносов.

Калла — влаголюбивое растение, но она не терпит переувлажнения. Полив должен быть регулярным, но умеренным, чтобы земля оставалась слегка влажной, но не мокрой.

Виды и сорта каллы

Калла подразделяется на два основных типа: клубневую (например, Эллиотта и Реманна) и эфиопскую, которая отличается более мощными корневищами. Среди наиболее популярных сортов каллы эфиопской можно отметить такие как 'Аметист' и 'Вермеер'. Эти сорта привлекают внимание своей красотой и необыкновенным окрашиванием, включая фиолетовые и белые оттенки.

Сравнение видов каллы

Каллы клубневые: подходят для тех, кто хочет вырастить пышные растения с быстро развивающимися побегами. Каллы эфиопские: отличаются мощными корневищами и лучшей устойчивостью к внешним воздействиям.

Популярные вопросы о калле

Как выбрать место для посадки каллы?

Каллы предпочитают светлые участки, но нуждаются в некотором затенении для пышного цветения.

Как размножать каллы?

Каллы можно размножать клубнями, делением корневищ или семенами, хотя последний способ применяется редко из-за низкой всхожести.

Какие виды каллы существуют?

Существуют клубневые каллы, такие как Эллиотта и Реманна, а также каллы эфиопские с мощными корневищами.