Цветы-башмачки кальцеолярии: раскрываем все тонкости выращивания экзотической красавицы

Для выращивания кальцеолярии подходит субстрат с торфом и опилками

Кальцеолярия — одно из самых ярких и оригинальных растений, которое порадует вас экзотическими цветами в виде башмачков. Однако многие садоводы откладывают её посадку, опасаясь сложностей в выращивании. На самом деле, процесс не так труден, как кажется. Рассмотрим, как вырастить это удивительное растение из семян и обеспечить ему правильные условия для роста.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Кальцеолярия

Описание кальцеолярии

Кальцеолярия — компактное двулетнее растение, достигающее в высоту 20-45 см и ширину 15-30 см. Оно имеет овальные листья, покрытые мягким пушком, и цветет яркими двугубыми цветками, которые могут быть желтыми, красными, оранжевыми или пятнистыми. Цветы собраны в сложный зонтик, и их диаметр составляет 3-4 см. В природе кальцеолярия встречается в странах от Мексики до архипелага Огненная Земля, а в садах чаще всего выращивают гибридную кальцеолярия

Как вырастить кальцеолярию из семян

Подготовка почвы

Для кальцеолярии лучше всего подходят смеси на основе листовой земли с добавлением перегноя или торфа. Например, можно использовать комбинацию листовой и торфяной земли в соотношении 2:1, или же использовать мелкие древесные опилки и верховой торф (1:5). Важно помнить, что почва должна быть рыхлой и хорошо дренированной. В качестве альтернативы можно взять готовый универсальный субстрат для балконных цветов.

Когда сеять семена кальцеолярии

Цветение кальцеолярии происходит через 7-8 месяцев после посева. Если вы хотите получить цветы в марте-апреле, то сажайте семена в июле-сентябре. Для весеннего цветения можно посеять семена в марте, и тогда первые цветки появятся в октябре-ноябре.

Для посева используйте горшочки с хорошим дренажом. Почву нужно выровнять, полить и рассыпать семена на поверхность (они очень мелкие). После этого увлажните почву из пульверизатора, накройте емкость стеклом и поместите в светлое, теплое место с температурой 18-20°C. Периодически открывайте "крышку" для проветривания. Первые всходы появятся через 10-12 дней.

Пикировка

Пикировка — важный этап в выращивании кальцеолярии. Ее проводят, когда у сеянца появляется пара настоящих листьев. Первую пикировку желательно выполнить, если семена были посеяны в один контейнер, например, в пластиковый пищевой контейнер. Через 5-10 дней после пикировки можно подкормить растения слабым раствором комплексного минерального удобрения. Через 2 недели процедуру можно повторить.

Вторую пикировку проводят через 5-6 недель, что поможет сеянцам стать крепче. Вместо пикировки можно перевалить растения в более просторные горшки с почвенной смесью из компоста, торфа и листовой земли (1:1:1). Следите за ростом кальцеолярии и при необходимости меняйте горшки.

Полив и уход

Кальцеолярия не переносит переувлажнение, поэтому полив должен быть аккуратным - лучше поливать по краю горшка или через поддон. Также важно регулярно проветривать помещение, где находятся растения.

Температурный режим зимой и осенью

После появления всходов температуру постепенно снижают до 10-12°C, а осенью и зимой поддерживают 6-8°C. Важно избегать резких колебаний температуры, так как они могут привести к более раннему, но слабому цветению.

Если растения поражает хлороз, добавьте в почву немного сульфата меди и сульфата железа для предотвращения заболевания.

Подкормка кальцеолярии

Кальцеолярия не переносит высококонцентрированные удобрения, поэтому подкормки следует делать с осторожностью. Внесение азотных удобрений в избытке может привести к образованию деформированных листьев. С начала роста (март) и до высадки в открытый грунт (май) растение удобряют комплексными минеральными удобрениями каждые 2 недели. Зимой подкормки не требуются.

Формирование куста

Чтобы кальцеолярия развивалась компактно и красиво, необходимо проводить прищипку и пасынкование. Прищипка боковых побегов стимулирует цветение, а удаление лишних побегов помогает укрепить главный цветонос.

Размещение на даче

В мае или начале июня, когда минует угроза заморозков, кальцеолярия готова к пересадке в открытый грунт или балконные ящики. Растения нужно размещать на расстоянии 20-25 см друг от друга. Лучше всего кальцеолярия выглядит в монопосадках, но можно сочетать её с другими растениями, такими как пеларгонии или агератум. Об этом сообщает 7dach.

Популярные вопросы о кальцеолярии

Какой срок ожидания цветения кальцеолярии?

Цветение наступает через 7-8 месяцев после посева семян, в зависимости от времени посадки.

Какие условия требуются для выращивания кальцеолярии?

Кальцеолярия требует умеренной температуры, регулярного полива и правильной почвы, которая должна быть рыхлой и хорошо дренированной.

Можно ли выращивать кальцеолярии в контейнерах?

Да, кальцеолярия отлично растет в контейнерах, и её можно выращивать как в доме, так и на балконе.